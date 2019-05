Sørlendinger med medaljedryss i EM

Det var i alt 145 løftere fra 13 land som stilte i dette mesterskapet i danske Nyborg.

Arrangementet var storslått, danskene viste seg som perfekte verter. Med nytt tellesystem, håndlaget av ingeniør og løfter Erik W. Hofman Bang, og speaker Kim Henning, som var primus motor for arrangementet, gikk alt på skinner.

Imponerte i veteranklassen

Løftingen for sørlendingene gikk meget bra. Vi har alle trent godt, og var riktig forberedt. Veteran Reidar Kvåle fra Nodeland, som nok ville hatt litt lengre tid på forberedelser, viste at det er mye kamp i ham likevel, Han klarte kvalifiseringen før avreise med god margin og gjorde et supersolid løft i konkurransen.

Nerver og mange år siden forrige konkurranse gjorde nok sitt til at han måtte grave dypt midtveis i løftingen. Puls og pust skjøt i været, og det så nesten mørkt ut et lite øyeblikk. En supersterk avslutning viste imidlertid at her var det mye å hente. Dessverre hadde motstanderen trukket seg, så han var alene i klassen. Gullet var likevel velfortjent og målet er å stille i VM i Polen til vinteren.

Arne Ramsland fra Øvrebø hadde et løft på lørdagen på 30 minutter, som var tett opp mot hans personlig beste. Han ble imidlertid slått på målstreken av en utrolig seig svenske med massevis av rekorder under beltet. Søndagens løft for Arne ble en annen historie. Her klaffet alt, han ledet fra start, mot en ung fransk kraftkar, og holdt hele veien. Etter 60 minutter vant Arne med to repetisjoner.

Løftet mot de unge

Kirsten Tønnessen fra Vennesla, som egentlig er veteran 2 i sporten, stilte likevel i åpen klasse, mot løftere inntil 20 år yngre. Lørdagens løft var noe av det beste hun har gjort, med klokkeren teknikk og fullt fokus. Det var nesten for mye fokus, da hun ikke fikk med seg at hun bare var få repetisjoner fra konkurrenten. Vi ropte og ropte, med det holdt ikke til siste innspurt, og Kirsten tok derfor sølvet etter strålende innsats.

Søndagen var det 60 minutters løfting, og her skulle revansjen tas. Det lå helt jevnt i over 30 minutter, før Kirsten rykket fra. Hun holdt tempoet, og det resulterte i gull og ny personlig bestenotering.

Kirsten er et sant forbilde i sporten. Hun smiler alltid, hjelper alle og er verdens beste til å heie fram resten av laget.

I min egen løfting lørdag gikk jeg litt for hardt ut og måtte grave dypt for å holde ut. Jeg var hardt presset av den danske kjempen Erik W. Hofman Bang, og tyske Sasca Wege. Det holdt til seier, men var likevel under målet med tanke på resultat.

Søndagen var jeg nervøs, opp mot fire andre racere, blant annet danske Erik igjen. Småskremt av lørdagens løft, tvilte jeg litt på meg selv. Så jeg startet raskt men holdt litt igjen, og alt klaffet. 60 minutter i full sprint holdt til gull, og det var mye lettelse og glede etterpå!

Tredje beste nasjon

Konkurransen var suveren, man blir heiet fram av alle land, og det viser et fantastisk samhold i en liten sport. Norges samlede innsats holdt til tredjeplass som nasjon.

Snart starter oppkjøringen mot neste mesterskap, VM i Polen i slutten av november. Vi håper på et stort norsk landslag, og mye edelt metal med hjem i kofferten.