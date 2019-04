1355 karuselløpere i Baneheia

KRISTIANSAND: Etter torsdagens løp er gjennomsnittet på de de fem første løpene 1488 deltakere, mot 1374 i fjor. Brannvakta-løpet har i år fortsatt bestenoteringen med 1655.

Torsdag ble det i kvinnenes normalklasse en fin seier til Camilla Kjelleberg Netland (15:10), ganske tett foran Maren Wallin Frikstad (15:21), Monica Mjåland Thortveit (15:35), Anine Kallhovd (15:37) og Mari Ellefsen Frikstad (23:17).

Hos herrene ble det overlegen seier til Vegard Danielsen (12:45), og på de neste plassene fulgte Henrik Peterson (13:41), Lauritz Wessel (13:48), Tormod Klungland (13:53) og på delt 5. plass Bastian Bøgh-Tobiassen og Trygve Børte Nomeland (begge 14:12).

Sverre Larsen

På Milsluker-distansen (7,3 km) ble det hos kvinnene klar seier til Lillian Lauvsland Jahnsson (37:06), foran Anne Kristin Holte (38:22) og Margaret Anne Heald (40:03).

Hos herrene ble det kjempetid på Simen Koland (26:38), foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (28:30) og Even Skuland (29:24).

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sverre Larsen

Simen Koland (30), vinneren av herreklassen for Milslukeren

Hva likte du med denne løypa?

– Den var forholdsvis rask. Jeg kunne holde høyt tempo hele veien.

Har du noen løpeformel for hvordan man kan løpe kjapt?

– Man bør få inn et par harde økter hver uke, og så kan man supplere med noen lette løpeøkter.

Sverre Larsen

Camilla Netland (16), vinneren av dameklassen kort løype

Hvordan likte du terrenget?

– Løpet var tungt. Det gjaldt å holde høyt og jevnt tempo. Og så kunne man slippe beina og løpe fort etter siste oppforbakke.

Sverre Larsen

Ingunn Eidem (48)

Har du løpt denne løypa tidligere?

– Nei. I år er første gang med karusellen, og så har jeg løpt to løp tidligere i år. Prikken over i-en er å avslutte med et bad i Stampa etter løpet.

Sverre Larsen

Øyvind Magnussen (28)

Hva sier vennegjengen din om karusellen?

– Vi blir litt overrasket over hvor bra det er! Man kommer seg ut på ukedagene, og man får løpt i karusellen. Og så er man sammen om en sunn og viktig sak, siden løping er bra for helsa.

Sverre Larsen

Mads Myhrstad (27), arrangør fra Nordea BIL, speaker

Hva tilbyr dere folk her i dag?

– Det er fin og variert natur. Og så bruker vi frivillige folk til å gjøre ulike ting. Vi har folk til å dirigere parkeringen, vi har folk i løypa, og vi har folk i målområdet som tar tiden.

Resultater – Vanlig løype (3,65 km)

K10-14

-Amalie Peplow KovelandEgen bedriftFullført

-Emmeline JorudEgen bedriftFullført

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift21:54

-Inka Marte Berg HovdenEgen bedrift19:43

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Kristine LarsenEgen bedriftFullført

-Lotte AxelsenEgen bedriftFullført

-Sara Linnea VingerhagenEgen bedriftFullført

K15-19

1Camilla Kjelleberg NetlandEgen bedrift15:10

2 Maren Wallin FrikstadEgen bedrift15:21

3Mari Ellefsen FrikstadVarodd16:01

4Christiane Ruud BøckmanEgen bedrift16:09

5Astrid WhiteEgen bedrift17:29

6Sofie VaboRoger Aamodt Bygg20:31

7Ina Emilie SandbakkEgen bedrift28:24

-Anna von der OheStudentFullført

-Emilie Marie JohnsenEgen bedriftFullført

-Ingrid Synnøve EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Pernille HeggemEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Anine KallhovdStudent15:37

2Ingrid ThorkildsenNikkelverket21:31

-Camilla KalleklevGumpen GruppenFullført

-Marie FrivoldEgen bedriftFullført

-Renate MøllandGumpen GruppenFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Ellen TellefsenVennesla kommune16:46

2Hanne ØynaStudent17:38

3 Lina BøeMulticonsult19:05

4Silje RefsnesEgen bedrift20:20

5Elisabeth SøysethKr.sand kommune20:48

6Sofie EidskremKPIL22:58

7Miriam HanssenStudent23:04

8 Maria TopolanekSøgne kommune27:00

-Aurora RetterstølRambøll NorgeFullført

-Camilla SolgaardVennesla kommuneFullført

-Camilla Wikne HaagensenStudentFullført

-Eline Forsdal HæstadKr.sand kommuneFullført

-Emilie LaacheRambøll NorgeFullført

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Helene RustadAgder EnergiFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Kristine VaslandOasen skoleFullført

-Miriam SandtveitKSIFullført

-Rachel Åsan HolbækEgen bedriftFullført

-Ruth Marthea Mosvold MyreStudentFullført

-Siri Amanda NorumSørlandet SykehusFullført

-Stine GrønaasenVennesla kommuneFullført

-Tine StrandPhoneroFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Kathrine MartinsenSørlandet Sykehus16:29

2Lisa LøkåsEgen bedrift16:45

3 Malene AarsethEgen bedrift16:52

4Silje BøenKr.sand kommune21:04

5Marie ØienKr.sand kommune21:05

6Zaneta TomaszewskaSørlandet Sykehus21:27

7Ingrid HammenVennesla kommune21:44

8Merete BøhnPhonero22:13

9Eli Lien LillebergenEgen bedrift22:42

10Evelyn SjoNordea22:57

11Camilla HatløyKr.sand kommune23:20

12 Lene Sodefjed LarsenKPIL24:10

13Kristine JohannessenKr.sand kommune24:19

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Caroline ThorstensenEgen bedriftFullført

-Caroline W. RosenkildeKr.sand kommuneFullført

-Eileen WorumKSIFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Hilde StrandSørlandet SykehusFullført

-Ida Ruud JohnsenTollvesenetFullført

-Janne MøllandSørlandet SykehusFullført

-Kristin AsklandKr.sand kommuneFullført

-Lisa Bjørneseth-HermansenSørlandet SykehusFullført

-Lise ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Marianne Rike GreibeslandEgen bedriftFullført

-Marthe KimestadPhoneroFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Rebekka ForlandKPILFullført

-Renate HommeKr.sand kommuneFullført

-Therese AmiliNikkelverketFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Tonje Marie EgeMizuno NorgeFullført

-Tora GautefaldEgen bedriftFullført

K35-39

1Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift15:35

2Katja Lykke TonstadKr.sand kommune17:29

3Hege Hennig LundeEgen bedrift19:32

4Elisabeth Haarr DønnestadRepstad20:07

5Una Glende JansonEgen bedrift21:00

6 Line Maria SlettebøeHotel Norge21:22

7Helene SkøienEgen bedrift22:06

8Kristine SveindalEgen bedrift22:11

9Astrid Grønås GranumEgen bedrift22:22

10 Tone EegKPIL23:50

11Cathrine SlottaUiA24:55

-Agnete NilsenNOVFullført

-Anne Barbro LeipslandKr.sand kommuneFullført

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Hege HovlandEgen bedriftFullført

-Ingunn EngenGumpen GruppenFullført

-Karoline Sørum FinslandKr.sand kommuneFullført

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

-Line HagaEgen bedriftFullført

-Marit Tjomsland KroslidKr.sand kommuneFullført

-Mette JohnsenEgen bedriftFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

K40-44

1Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune17:43

2Pia Riise BerlingKr.sand kommune18:01

3Inger Lise SkogenEgen bedrift19:43

4Cathrine SkarpeidSørlandet Sykehus20:35

5Åshild JohannessenKr.sand kommune20:54

6Anne-Grete KaspersenSørlandet Sykehus21:00

7Marianne Andreassen BekkevoldSiem Offshore21:32

8Hege BaggethunHydro Vigeland21:43

9 Irene Thonhaugen ArntsenEgen bedrift22:45

10Marianne UlsakerNorgesEnergi23:50

11Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon24:09

12Siw Elin SkogestadAgder Energi24:17

13Natalia OliveiraHydro Vigeland24:18

14Hildegunn Skage TeinumEgen bedrift24:59

15Annette DrangsholtEgen bedrift26:33

16Anne Kristin Stedjan-SundinDagfin Skaar27:09

17 Jenny Beate KjønnåsKirkens Bymisjon29:06

18 Veronica B. PedersenKr.sand kommune29:52

-Ane HalseAgder EnergiFullført

-Audhild Torset KristiansenVA FylkeskommuneFullført

-Charlotte Beckmann ØstebyEgen bedriftFullført

-Christina B. HansenNOVFullført

-Elin Margrethe KalleklevStatbilFullført

-Elin NessetKr.sand kommuneFullført

-Guri L. RokkonesVA VegvesenFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Hilde TønnesenPhoneroFullført

-Ingunn StavKKGFullført

-Kari Waage-LarsenNOVFullført

-Kari-Anne KverneggenVA FylkeskommuneFullført

-Kine MellembergCameron SenseFullført

-Kjersti NorheimEgen bedriftFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Lillian GuttormsenEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linda Gurvin OpheimUiAFullført

-Marianne BøePostenFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tone JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Toril SkauEgen bedriftFullført

-Vaar AndreassenSørlandet SykehusFullført

-Veslemøy HanssenSørlandet SykehusFullført

-Vigdis SebergVA VegvesenFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV16:22

2Aud Sørbø AuslandLærerne17:14

3Charlotte P. AspholmLøplabbet17:39

4Janne Birgitte PrestvoldFædrelandsvennen17:47

5Hanne Therese EkraLærerne18:36

6My Choi HsiungSørlandet Sykehus19:24

7 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift21:01

8Cathrine MurstadNye veier22:22

9Cathrine KrügerVA Fylkeskommune23:18

10Marit Wrånes EivindsonTangen vgs23:30

11Monika MünzSørlandet Sykehus24:00

12Elin FossliSørlandet Sykehus24:29

13Merete StrømKr.sand kommune26:05

14Heidi MunksgaardEgen bedrift28:27

-Ann Helen HaakonsethJernbanenFullført

-Anne Gry MessenlienElkem FiskaaFullført

-Anne Mushom RefstieSørlandet SykehusFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Elin SolheimKr.sand kommuneFullført

-Elin Thorvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth SolbergKr.sand kommuneFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Gro PettersenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Hege Bamle SiegwarthNorrøna StorkjøkkenFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Inger Margrethe OlsenSørlandet SykehusFullført

-Ingunn EidemKr.sand kommuneFullført

-Ingunn Sørlid HaugenTangen vgsFullført

-Ingvild Aasne AnderssonVaroddFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Kristin JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lisbeth HaugelandKr.sand kommuneFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Mary Ann TaraldsenVennesla kommuneFullført

-May Lene Repstad SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Merete RavndalKr.sand kommuneFullført

-Mona HjelmelandEgen bedriftFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Nina ThorstensenGumpen GruppenFullført

-Ragna HagelandKvadr. SkolesenterFullført

-Signe EndresenKirkens BymisjonFullført

-Siri Thortveit MyhreEgen bedriftFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

-Trude Bømark HannestadNikkelverketFullført

-Trude FredriksenOteraFullført

-Yngvild Hagen CastleVennesla kommuneFullført

K50-54

1Bjørg Kari HauglandNikkelverket17:36

2Christina WhiteNikkelverket17:45

3Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne18:14

4Janne ThorstensenStatbil19:05

5Merete Bryn BruskelandTangen vgs19:27

6 Gro BørteSørlandet Sykehus20:49

7Riina UpsalEgen bedrift21:26

8Marit NorbyKr.sand kommune21:53

9Hanne AanensenSørlandet Sykehus21:55

10Toril BrantzegCameron Sense22:09

11Marianne Skjelbred-KnutsenTangen vgs22:25

12Cecilie Moe KrabbesundKr.sand kommune22:30

13Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommune22:36

14 Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommune22:39

15Jorunn Lisbeth RydjordKr.sand Politi25:10

16Marianne SvendsenEgen bedrift28:46

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anita GranåsVA FylkeskommuneFullført

-Annbjørg UppstadKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne Strand AndersenAgder EnergiFullført

-Beate Weistad KnutsenDampbagerietFullført

-Berit WikørenAgder EnergiFullført

-Bjørg Tone PettersenEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Christin Fast AndersenEgen bedriftFullført

-Connie SvendsenEgen bedriftFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elin Willoch MolleSeafrontFullført

-Elisabeth S. DahlEgen bedriftFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Ellen EkseBertel O. Steen AgderFullført

-Grethe Lill ThomassenSeafrontFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gro KnutsenOSM OffshoreFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Hilde HaugedalStatbilFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Jorun Christine RondestvedtEgen bedriftFullført

-Jorunn HartvigsenHörmannFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Kirsti Fidje NilssenKr.sand kommuneFullført

-Kirsti LossiusStatbilFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Linda DrangsholtEgen bedriftFullført

-Lindis Bakke HeierKr.sand kommuneFullført

-Linn Schaaf GyldenaasTangen vgsFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Liv Jorunn HagenEgen bedriftFullført

-Lorraine DalenNorgesplasterFullført

-Maj-Kristin NygårdLillesand kommuneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Sissel Heier RepstadKr.sand kommuneFullført

-Siv Anne TollevikKvadr. SkolesenterFullført

-Tone Beate GrøtterødKr.sand kommuneFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Torunn TjellandBrandsdal GroupFullført

-Tove Andersen FrikstadVaroddFullført

-Turid GøytilPostenFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommune16:28

2Turid KallhovdEgen bedrift18:19

3Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus21:14

4Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift22:42

5Inés LundTangen vgs24:30

6Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine25:19

7 Mette CyvinUiA28:30

8Toril BenjaminsenEgen bedrift28:52

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Ann-Lisbeth ReisænenKristiansand HavnFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne-Grethe Rolstad EsdarEvryFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Aud Kristine FjeldstadEgen bedriftFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Bjørg Torhild JohnsenEgen bedriftFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Britt Langenes EfjestadSøgne kommuneFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Eva LarsenSchenkerFullført

-Eva OttesenKr.sand kommuneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete KlevStatbilFullført

-Gunn StrandMHWirthFullført

-Helga Kvamsdal WehusKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kari Mette SyrtveitSyrtveit DentalFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Laila FjellheimTelesportFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Linda Manshaus SætenSørlandet SykehusFullført

-Liv Astri JørgensenLærerneFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marit FrustølKr.sand kommuneFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona Bruun JohansenEgen bedriftFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Monika HenriksenOasen skoleFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Ruth Inger DanielsenDNBFullført

-Signe Gunn MyreVA VegvesenFullført

-Signy SvendsenSørlandet SykehusFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solfrid BjørnstølAdvokatfirma TofteFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Tove Marie LindangerEgen bedriftFullført

-Trine Marit AasenKr.sand kommuneFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K60-64

1Åse GullsmedmoenSørlandet Sykehus18:05

2Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune21:00

3Elin PedersenKr.sand kommune23:18

4Marit Nodeland SødalKr.sand kommune27:02

-Anette Huseth EideKr.sand kommuneFullført

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Britt EngestølVennesla kommuneFullført

-Anne Gro TengesdalStatbilFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Åse HoltheVA FylkeskommuneFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Elin Aarnes JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Elin Midtbø SørheimKr.sand kommuneFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva RondestvedtEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Inger Helen HorsgårdEgen bedriftFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Johanne SeimSørlandet SykehusFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv FialaEgen bedriftFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Nina SunnåsLærerneFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

-Venke MoeKr.sand kommuneFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Vigdis RysstadSchenkerFullført

K65-69

1Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommune21:12

2Gretha HallarenKr.sand kommune23:04

3Eli Sandbakken OftedalNorconsult25:55

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anna Oveland EldhusetLærerneFullført

-Anne IsaksenEgen bedriftFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arnhild DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Aslaug VeåsenVA FylkeskommuneFullført

-Bente MjålandSørlandet SykehusFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg BjørnestølEgen bedriftFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Bothild KvernlandKr.sand kommuneFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin Helene RomselandLærerneFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kirsten RuudEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Liv A. LindgrenAgder EnergiFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Louise Maria SyrtveitStatbilFullført

-Magny HenriksenEgen bedriftFullført

-Marit Høye ThorvaldsenStatbilFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Ragnhild LudvigsenUiAFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Randi ThomassenHuntonitFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Rigmor IversenEgen bedriftFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Tove MagnussenT. O. SlettebøeFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K70-74

1Anne Marie PedersenKr.sand kommune25:15

2Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens30:30

2Marit Lauvrak EllefsenDNB30:30

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Brith NorumArkivFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Ellen Margrethe KlunglandKvadr. SkolesenterFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger Lise KaaterudSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie HoltheSørlandet SykehusFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Kirsten SalthaugRambøll NorgeFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv May NielsenKvadr. SkolesenterFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Marie-Francoise PeersenArkivFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Olaug StensrudEgen bedriftFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Signe LundeEgen bedriftFullført

K75-79

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Helle Elise MoeEgen bedriftFullført

-Inger FlatestølEgen bedriftFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Olaug VehusLærerneFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Bastian Bøgh-TobiassenEgen bedrift14:12

-Benjamin KivleEgen bedriftFullført

-Chris HansenMHWirthFullført

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Ørjan Elander KommedalEgen bedriftFullført

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

M15-19

1Henrik PetersonEgen bedrift13:41

2Trygve Børte NomelandKOK14:12

3Oskar S. MessenlienEgen bedrift16:43

4Simen AamodtOneCo17:13

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

-Herman von der OheEgen bedriftFullført

-Snorre SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

M20-24

1Lauritz WesselEgen bedrift13:48

2John Olav RundeStudent15:39

3Ole Asbjørn BybergElkem Fiskaa16:05

4Håvard Hovden JansenNordea18:36

5Aleksander ByeNikkelverket19:42

6Tobias BjerlandGumpen Gruppen19:50

-Torkel ReinhartsenOneCoFullført

M25-29

1Vegard DanielsenSørlandet Sykehus12:45

2Abraham PettersenEgen bedrift14:19

3Ola Brunes StakkelandNordea14:56

4Glenn FossheimNorrøna Storkjøkken16:28

5Thomas KulienKr.sand kommune16:47

6Ørjan Svaland AasLærerne17:28

7 Endre AasEgen bedrift19:56

8Snorre HaraldstadNordea20:21

9Tobias Honganvik AndersenNordea21:17

-Christian RindenGumpen GruppenFullført

-Christoffer TønnessenPhoneroFullført

-Espen BergeOasen skoleFullført

-Even Kraft WirschingStudentFullført

-Petter Marki ErichsenKSIFullført

-Rune Åkre LundEgen bedriftFullført

-Tor Andre PedersenPhoneroFullført

M30-34

1Stian Forsdal HæstadEgen bedrift16:07

2Jøran EriksenAamodt VVS16:35

3Fredrik BirkelandPwC17:10

4Mohammed SiddikSørlandet Sykehus17:30

5Simen SchjetneStudent17:35

6Daniel SalvesenMHWirth17:36

7Thor Håkon Bang HansenPhonero18:45

8Daniel BentsenEgen bedrift19:25

9 Ralph SkogRolands19:45

10 Lars Wensell HamrePhonero20:07

11Erik SkulandHellvik Hus Søgne20:23

12Jarle GunvaldsenEgen bedrift20:28

13Anders Buli GreibeslandEgen bedrift21:35

14Ole Morten TengesdalLSK21:56

15Alexander SimonsenSørlandet Sykehus23:48

-Allan FinnestadEgen bedriftFullført

-Andreas SolgaardEgen bedriftFullført

-Eivind KlunglandStudentFullført

-Jone StrømsvågVA VegvesenFullført

-Kenneth Lund TaPhoneroFullført

-Kim André ReinhartsenPhoneroFullført

-Kim-André BerginPhoneroFullført

-Kjell Yngve OlsenPhoneroFullført

-Max HegerEgen bedriftFullført

-Morten Holt ZachariassenEgen bedriftFullført

M35-39

1Erik HelgemoEgen bedrift14:39

2Tarjei BreiteigAgder Energi14:45

3 Arne KristoffersenKr.sand kommune14:50

4Samuel VingerhagenSweco Sør14:56

5Magne SørvigLSK15:05

6 Morten ØyaOasen Skole15:16

7Helge TønnessenKBR15:22

8 Tov RambergProcon Rådgiv.ing. 15:40

9Steinar Vabo GüntherKr.sand kommune15:56

10Marius MoenKr.sand kommune15:59

11Jan-Rune JohansenDagfin Skaar16:03

12Steffan BjørnaråEgen bedrift16:11

13 Martin SkaarNordea16:28

14Christian SkomedalHSH Entreprenør16:32

15Kristian GursliEgen bedrift16:49

16Markus MedinaNikkelverket17:00

17Eirik JensenEgen bedrift17:13

18Vidar HaugomSørlandet Sykehus17:23

19Arnt Georg HenriksenEgen bedrift18:06

20Thomas DønnestadRepstad18:31

21Petter MarthinsenPhonero18:34

22Andreas BorgersenMizuno Norge19:00

23Timo HelmersKilden19:18

24Thomas FjukstadNorgesplaster20:06

25 Hans Olav SønderlandPhonero21:03

26Kenni MeilbyPhonero22:33

27Eivind EgeElkem Fiskaa22:37

28Thomas AlvseikeGumpen Gruppen23:05

29Arnstein Bernt OlsenNOV23:37

30 Lars TveitNOV25:40

31Øyvind JakobsenMekonomen Sørl.p. 26:30

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Eirik BirkelandRambøll NorgeFullført

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Odd Kenneth MyreEgen bedriftFullført

-Ole Lunde-BorgersenEgen bedriftFullført

-Raymond ØydnaRolandsFullført

-Stian KnutsenKr.sand kommuneFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Andreas JølstadSørmegleren15:00

2Joshua BatesRambøll Norge16:13

3Petter PallesenVEF Entreprenør17:26

4Trond KristiansenEgen bedrift17:39

5 Svenn Frode Bøgh-TobiassenEgen bedrift17:57

6Roald VisserRPC Packaging18:00

7Nils Helge HøyvikEgen bedrift18:13

8Ingvald GrimstveitEgen bedrift18:51

9Eirik DahlTangen vgs18:58

10Håvard WiigSørlandet Sykehus19:11

11Dagfinn LiestølEgen bedrift19:46

12 Endre E. WrånesVest-Agder muséet19:47

13Øystein ArildEgen bedrift20:18

14Manuel SpartaUiA20:40

15 Lance Olav EastgateEgen bedrift21:05

16Harald NatelandStatbil21:22

17Atle JohansenPhonero23:12

18Oddvar RiiseBouvet Norge Kr. 23:24

19 Odd-Håvard ThraningElkem Fiskaa44:15

-Arild IngebrigtsenPhoneroFullført

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Bjørnar Bøe VikenKr.sand kommuneFullført

-Dag Øystein JohansenPhoneroFullført

-Frode AndreassenTINE KristiansandFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Geirulf StovelandFalck HelseFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Kjetil SandståAgder EnergiFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Morten SongedalVA VegvesenFullført

-Raymond LundVeidekke AgderFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Smári StavRambøll NorgeFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

-Torstein SyvertsenEgen bedriftFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland13:53

2Ståle ThortveitKr.sand kommune15:17

3Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is15:28

4Håvard FlåLærerne15:52

5 Stig André JansenAgder Taxi15:56

6Olav Einar RikeAgder Energi16:04

7 Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus16:33

8Anstein MyklandEgen bedrift16:37

9Frode TjomslandStatbil16:41

10Knut Funderud SyrtveitAgder Energi17:05

11Ernst PyttenRambøll Norge17:10

12 Rune SalthaugAgder Energi17:25

13Glenn AateigenEgen bedrift17:39

14Knut Arild KnutsenEgen bedrift17:45

15Johan HeideElkem Fiskaa17:57

16Gunnar MollestadEgen bedrift18:13

17 Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift18:34

18 Bernhard Martin HovdenEgen bedrift19:04

19 Tore NielsenMjåland Eiendom19:34

20 Tor Helge FossKr.sand kommune19:35

21Jens Petter KittelsenPhonero19:45

22Torjus ÅkreNikkelverket19:50

23Espen SkarpholtNOV20:21

24Trond Kjetil SæterlidNikkelverket21:00

25Jan Roger AdalbéronTTS Marine21:14

26 Morten TeinumPhonero24:25

27Roy Georg AbrahamsenTeam Mosjon28:23

28 Rune NilsenHydro Vigeland28:46

-Bendik OlsenSørlandet SykehusFullført

-Børge WettelandMizuno NorgeFullført

-Cay Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Frode HansenEgen bedriftFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Morten BomannVest-Agder muséetFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Ove EilertsenRPC PackagingFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

-Thor MolleBrandsdal GroupFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

M50-54

1Geir JernæsLærerne15:20

2 Rune SkuggedalElkem Fiskaa15:40

3Håkon NymoTeam Mosjon15:41

4Sigvald AamodtOneCo16:07

5John Torgeir RolandKBR16:55

6 Bjørn Arne EvensenTelesport17:24

7Vidar MønsåsLandmåler Sør17:27

8Herleik JohansenEltelnetworks VA17:35

8Knut Viggo FrøysaaEgen bedrift17:35

10 Paul Håkon ScheieTeam Mosjon17:37

11 Tung Hua HsiungNikkelverket17:40

12Trond LudvigsenKr.sand kommune17:55

13Sigmund BrekkaTeam Mosjon18:38

14Jan G. JohannessenNikkelverket18:40

15Knut AurebekkKr.sand Politi18:47

16Fredrik EngeEgen bedrift19:13

17 Lars Olav KragholmStrømmestiftelsen19:28

18Atle JohannessenVA Fylkeskommune20:06

18Harald VingerhagenEgen bedrift20:06

20Trond BaadeTeam Mosjon22:14

21Pål BaggethunElkem Fiskaa23:44

22Guttorm MartinsenRambøll Norge23:50

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Andreas Herstad DolmenNikkelverketFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Arne Reimert WathneLSKFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Geir AndersenEgen bedriftFullført

-Geir Olav UppstadOteraFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Jarleif HålandSchindlerFullført

-Jo Vegard AardalVA VegvesenFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Jostein FidjeElkem FiskaaFullført

-Kjell Rune SløgedalEgen bedriftFullført

-Kjetil AasenEgen bedriftFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Knut Kåstad NygardEvryFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars HaugenSørlandet SykehusFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Øistein MjaalandEgen bedriftFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Øystein A. KvåseKPMG SørlandetFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Øyvind RønningEgen bedriftFullført

-Per Gunnar NyhavenHennig-Olsen IsFullført

-Roald SolbergNOVFullført

-Roar MyhreEgen bedriftFullført

-Rune ReinertsenOrigo SolutionsFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JørgensenNOVFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Stig NordhagenKildenFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Trond AarstadCBFullført

-Ulrich DalsethCBFullført

-Vidar OlsenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Yngvar AasKr.sand PolitiFullført

M55-59

1Atle SvendsenHennig-Olsen Is15:17

2Jan Olaf UlebergSetesdal Bilruter15:31

3 Arne BujordetJernbanen15:40

4 Stein-Erik ScheieTelesport15:56

5Jon Steinar ViervangSparebanken Sør16:14

6Helge NesetMHWirth16:36

7Gunnar CowardEgen bedrift17:27

8Oluf Christian BøckmannNikkelverket17:34

9 Tore B. DalevollKBR18:00

10 Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter18:03

11Halvor Coward OlsenHuntonit18:52

12 Tom R. HansenEgen bedrift18:54

13 Morten EgelidKr.sand kommune19:28

14 Kai StokkelandEgen bedrift19:32

15Arvid HaaverstadEgen bedrift19:38

16Rolf Bjarne LieEgen bedrift20:04

17Ole Gunnar SørliNordea20:15

18Ole Håkon EidsåEgen bedrift20:16

19Øyvind JensenKruse Smith20:41

20 Harry Verner HartvigsenTangen vgs21:40

21Øyvind AasEgen bedrift21:50

21Terje NandrupTeam Mosjon21:50

23 Finn Egil OlsenMHWirth22:00

24 Svein Trygve LundBilomsetningen23:15

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Arne LangerakSchindlerFullført

-Bent IngebrigtsenLSKFullført

-Bernt Ivar OlsenEgen bedriftFullført

-Bernt Stigan BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Dagfinn NesjeKr.sand kommuneFullført

-Eddie WathnePostenFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Erich EsdarDagfin SkaarFullført

-Erik FjeldstadElkem FiskaaFullført

-Fabio OsorioEgen bedriftFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir HaalandUiAFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Jan RøinåsEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Kjetil ThorsdalenJernbanenFullført

-Knut Terje EngestølHuntonitFullført

-Kurt BøhnNOVFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-René GrapendaalHuntonitFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune AndersenMHWirthFullført

-Rune HansenPostenFullført

-Rune NorheimElkem FiskaaFullført

-Sigbjørn LieJernbanenFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Svein HunstadCameron SenseFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

-Terje GranåsVA FylkeskommuneFullført

-Thorbjørn HamreCBFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Tom Reidar AbusdalAgder EnergiFullført

-Tom-Arne StallemoTeam MosjonFullført

-Tore SyrtveitSyrtveit DentalFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

-Vidar BerglandHuntonitFullført

M60-64

1Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk17:10

2Erik TveitSPISS17:12

3 Odd Gunnar UrdalSparebanken Sør17:42

4Reinier van der SpekEgen bedrift17:48

5Olav RykkelidJernbanen18:40

6 Tommy Berner-JohnsenMHWirth18:41

7Henning HolstEgen bedrift18:46

8Halvar BjerlandEgen bedrift19:05

9 Rune BerentsenStatbil20:14

10Arnfinn FolkvordNikkelverket20:16

11Terje Cederberg HansenSøgne kommune21:20

12Geir Arne IglebækMHWirth21:30

13Ole Ingvar GauslaaJernbanen22:08

14Helge JohannessenTINE Kristiansand22:40

15 Tore SvebergUiA23:36

16 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift24:02

17Geir Egil ÅsenCB30:48

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Ernst Johnny JenssenVA VegvesenFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Helge WinsvoldNOVFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Ivar LangeveiGumpen GruppenFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Johnny HansenEgen bedriftFullført

-Kai Rune MitanderHuntonitFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Magne KristiansenEgen bedriftFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Odd Halvor VassbøRambøll NorgeFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Øystein FørelandCBFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Rolf EgebakkenHuntonitFullført

-Rune ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Thor HardelandKr.sand PolitiFullført

-Tommy GundrosenColor LineFullført

-Tor GrindheimEgen bedriftFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Klaes van der MeerStatbil17:32

2 Bjørn Dag TruchsVisma18:08

3 Salve ReinhardtEgen bedrift19:45

4 Arne FidjeMHWirth20:07

5Pål Martens BratlandEgen bedrift20:21

6 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift20:50

6Reidar Stav JohanssenLærerne20:50

8 Kåre PedersenOptimera21:37

9 Kåre DanielsenSørlandet Sykehus21:54

10Øystein KilanderSørlandet Sykehus21:55

11Torbjørn PaulsenVisma22:21

12 Arve AakreEgen bedrift22:31

13Arvid BrattlandGumpen Gruppen22:59

13Torstein LeipslandTeam Mosjon22:59

15Asbjørn NarvestadRepstad23:42

16Torgrim EldhusetAgder Energi24:05

17Bengt O. KlemoRPC Packaging25:37

18Sigmund BergRevisjon Sør26:56

19Thor Øystein OlsenAgder Bilskade31:57

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne RislaaEgen bedriftFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Bjørn-Egil HauglandHuntonitFullført

-Edgard EllertsenNikkelverketFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik DyngvoldGevir 07 Fullført

-Erik FialaEgen bedriftFullført

-Frank EgelandUiAFullført

-Geir LierEgen bedriftFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Håkon M. OmlandNordialogFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kjell Kristian KristiansenKvadr. SkolesenterFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Leif JohannessenTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddvar OmdalKruse SmithFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Vium OlesenRambøll NorgeFullført

-Per MagnussenT. O. SlettebøeFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Terje TaraldsenAgder EnergiFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tor Arve MonanVaroddFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. SteenFullført

-Tore HansenVA VegvesenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Trygve DahlAgder EnergiFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Olav BørveEgen bedrift19:30

2Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift20:03

3Dagfinn JohnsenFinn & Albert Egeland20:34

4 Tore BerntsenVA Fylkeskommune21:17

5Rolf M. DanielsenSørlandet Sykehus22:36

6Birger HafslundMHWirth24:00

7Øystein StamlandRivco24:57

8Johannes Jacobus FeenstraEgen bedrift25:04

9 Tor Arild OftedalLærerne25:30

10John Gerhard LøvdalEgen bedrift26:49

11Leif Vøttrup WiigElkem Fiskaa28:21

12Sigurd Næss AndersenSongdalen kommune28:42

13Sigmund SalthaugRambøll Norge29:30

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Alf BarryVaroddFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arthur IversenEgen bedriftFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Aslak BjotveitStatbilFullført

-Bernt JensenElkem FiskaaFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MandtEgen bedriftFullført

-Harry ArntsenKr.sand kommuneFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Helge TønnessenDNBFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddmund SjøveianKr.sand kommuneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Olav RustadEgen bedriftFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Paal HartmannEgen bedriftFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Per Steinar NilsenEgen bedriftFullført

-Peter Johan MoeEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Thomas Stav JohanssenGevir 07 Fullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tor Harald NilsenTeam MosjonFullført

-Tor Svein LangåsStatbilFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein Arne NorumEgen bedriftFullført

-William EdvardsenEgen bedriftFullført

-Yngvar BreenCBFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1Ragnar JakobsenTeam Mosjon20:43

2Kjell Andreas KnudsenPosten22:50

3Gunnar Kristian VindenæsLSK24:56

-Åge WiggenEgen bedriftFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arne Hallvard HolteEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Benny JakobsenSchindlerFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Harald FlåDNT SørFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ole Dag MyhrstadKr.sand kommuneFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenGevir 07 Fullført

-Walter FlønesAgder EnergiFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

M80-84

1 Arne HauglandTratec Norcon24:20

2Oddvar AbrahamsenOptimera29:15

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Jan Owe ØdegaardPostenFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per BjørnesethJernbanenFullført

-Torfinn MæselLærerneFullført

-Willy HøjmarkEgen bedriftFullført

M85-89

-Einar JørundlandLærerneFullført

-John Emil RefsnesEgen bedriftFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

M90-

-Ommund SkomedalEgen bedriftFullført

Resultater – Milslukeren (7,3 km)

K25-29

1Eli Olavsdotter NomelandKPMG Sørlandet43:05

2Magnhild RuglandKr. kom./Student45:01

3Torill Furenes CowardSweco Sør47:23

4 Maria RoaldsnesStudent48:02

5Anne Dorthea Birkenes SkjebstadKr.sand kom. 50:01

5 Maria HavenEgen bedrift50:01

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

K30-34

1Vibeke GolfFIKO46:58

2Helene Magnussen WathneBasisfot53:44

-Hilde LøfsnesCameron SenseFullført

-Linn Jeanett ReiersølmoenSweco SørFullført

-Marie BueKr.sand PolitiFullført

K35-39

1Anne-Line AagedalUiA44:16

-Katrine SelandKr.sand PolitiFullført

K40-44

1Anne Kristin HolteKKG38:22

2Hege Pedersen UdjusEgen bedrift40:14

3Helene Eik AndersenEgen bedrift41:30

4 Irene SvendsenEgen bedrift51:00

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

-Rita Gundersen ReinertsenStudentFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Marianne Fidje MjålandSørlandet Sykehus41:11

2Ingvild LangelandFalck Helse42:15

3Vibeke BueklevRepstad43:25

4Anita MorkaEgen bedrift44:25

5Aina Adriansen MuntheAA Fylkeskommune46:15

6Anette Risvand FossheimVA Fylkeskommune46:45

7Nina RødøyEgen bedrift51:00

-Anette MyhreSørlandet SykehusFullført

-Hilde Stray JensenKKGFullført

-Marit Høgetveit GladEgen bedriftFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Tonje Åreskjold GrødumEgen bedriftFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

K50-54

1Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken Sør37:06

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon41:58

3Hanne Liv RefsnesAgder Energi45:45

4 Tove MangsethKr.sand kommune50:12

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Astrid BrodersenThe Light GroupFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Kristin Feed NetlandEgen bedriftFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Tone KjønniksenVA FylkeskommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K55-59

1Mona GuttormsenMulti Regnskap45:31

2Kari Beate ØsterhusEgen bedrift50:15

3 May-Lill StenbergMekonomen Sørl.p. 53:00

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune43:20

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Irene Werner SteinslandSørlandet SykehusFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune40:03

2Elin StrayVA Vegvesen47:47

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Reidun Rosander TønnesenEgen bedriftFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Unni NordliSweco SørFullført

-Wenche WaalEgen bedriftFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

M20-24

1 Morten CowardStudent35:45

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand28:30

2 Even SkulandEgen bedrift29:24

3Ole HolbækHolbæk Rør29:45

4 Dag-Erik TvedtNOV31:12

5Stian VollenHellvik Hus Søgne33:00

6Øyvind MagnussenEgen bedrift35:50

7Anders SkuggevikStudent36:15

8Christoffer CowardEgen bedrift36:44

9André Kristian KjøstvedtSweco Sør41:20

10 Paul Sebastian H. HolandStudent56:02

M30-34

1Simen KolandPhonero26:38

2Kristian EmanuelsenNOV30:48

3Filip HanssenEgen bedrift32:59

4Ferdinand FredriksenEgen bedrift33:11

5Kristoffer BakkeEgen bedrift33:16

6Jan Inge NomelandVennesla kommune33:49

7 Peter BirkelandEgen bedrift34:11

8Anders KommedalOtera40:00

9Allan IngallsColor Line41:08

10Mads Ljøstad NilsenEgen bedrift43:39

11Øystein HeggernesEgen bedrift49:30

-Tom Henrik FlaaEgen bedriftFullført

M35-39

1Terje SkøienSørlandet Sykehus30:27

2Kenneth SløgedalEgen bedrift30:34

3Thomas AksnesCameron Sense31:50

4Roy Christian FlaaNikkelverket33:23

5 Kent GutvikEgen bedrift33:24

6Fredrik FintlandOneCo35:04

7Kjetil Løyte LiaKirkens Bymisjon36:00

8 Lars Martin EngedalEgen bedrift36:12

9-erland Førde MøllElkem Fiskaa36:13

10Geir Åge NomelandEgen bedrift39:29

11 Endre HellesmarkCameron Sense46:06

12Eivind SundeCameron Sense48:51

13Eythor GudlaugssonSweco Sør49:35

14 Stig LundTrucknor Kr.sand50:40

15Alf SynstadElkem Fiskaa50:50

-Amund Berg MehrenSchindlerFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Brian Lindebæk-NielsenAgder Energi29:33

2Gaute GrastveitEgen bedrift31:46

3 Lars Tellemann SætherBouvet Norge Kr. 36:00

4 Rune Mofjell PedersenEgen bedrift36:26

5 Lars Jarle YttriNOV37:55

6 Tom JensenEgen bedrift38:03

7 Tor Ivar MjålandEgen bedrift38:20

8Kjetil PaulsenKr.sand kommune39:39

9 Lars HoåsEgen bedrift40:41

10 Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon47:28

11Arnulf BærheimKirkens Bymisjon47:37

-Samir KolukcijaVA VegvesenFullført

M45-49

1Jens Christian IglebækStormberg32:24

2Leif Rune SkaarMekonomen Sørl.p. 33:48

3Bjørnar SvendsenRPC Packaging39:33

4Gjøran LundeCameron Sense42:21

5Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg45:00

6Torleif JacobsenKr.sand kommune45:53

7Jens Henrik BrodersenTeam Mosjon48:00

-Jørgen MoxnessCameron SenseFullført

M50-54

1 Svein Erik BjorvandSPISS33:42

2Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe34:21

3Geir Tony TeiglandKirkens Bymisjon35:05

4Vidar JensenCB36:10

5Alf Helge FredriksenEgen bedrift36:34

6Yngvar KiledalHandelsbanken38:59

7Terje MydlandNOV39:17

8Olav GrendstadEgen bedrift40:54

9Alfredo SeljåsSeafront42:47

10Michael HaagensenEgen bedrift44:12

11Jostein KristiansenCameron Sense44:18

12Jan-Tore SøvikCameron Sense46:07

13Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte47:04

14 Arne Dagfinn AndersenEgen bedrift50:12

-Alf Borge StusvigTeam MosjonFullført

-Finn-Arild JohannessenStena RecyclingFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Thor SørensenStena RecyclingFullført

M55-59

1Omar LieEvry34:47

2Kjetil NorbyEgen bedrift36:08

3 Tore HansenEgen bedrift38:36

4 Svein Geir BjørnøyBoss Industri39:46

5Ole Johan BueklevRepstad39:51

6Pål UbergSørlandet Sykehus40:56

7 Per NygårdRepstad44:39

8 Svein EikaasSeafront50:40

-Bjørn JahnssonVennesla kommuneFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

M60-64

1Arild AurebekkGumpen Gruppen40:00

2 Sten Thune-LarsenCameron Sense42:21

3Øistein RosenTeam Mosjon42:27

4Reidar SæstadDNB45:55

5Karl SandsmarkVA Vegvesen46:39

6 Tor-Erling TobiassenStrai Kjøkken46:40

7Bruce BergendoffEgen bedrift46:41

8 Carl Georg OmdalStatbil51:00

-Asle FarestadNorgesplasterFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Rune LøklingNikkelverketFullført

M65-69

1 Kai KyllingstadSparebanken Sør46:08

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Nils KlunglandWindmillFullført

-Oddvar StrømmeTeam MosjonFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

M70-74

1Alf GurandsrudKr.sand kommune45:13

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus45:42

3 Per SlettedalMHWirth47:01

4 Arne PaulsenEgen bedrift72:00

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Rasmus MorvikEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Peder GrønnestadVennesla kommune46:07

2Borgar HauglandTeam Mosjon51:13

3 Odd Kåre RistEgen bedrift58:00

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført