Nytt NM-gull til Kristiansand

Vinnerlaget fra Kristiansand består av en solid stamme på fire spillere som har trent jevnt og allsidig i noen år, nemlig kantspiller Leon Lauvand, opplegger Halvor Øygarden Brekke, diagonal Claus Kragholm og kantspiller Even Stray Aas.

De siste ukene er laget blitt supplert med noen nye spillere slik at klubben klarte å stille lag til NM. Fotballguttene Håvard Lie og Arne Fjell Gundersen ble sammen med «karate kid» Storm Jybe Skivik trent opp til midtspillere og har tilført laget blokkstyrke og masse energi. Kombinert med liberospiller Børge Undheim, tidligere Vigør, har laget klart å oppnå et høyt nivå på kort tid.

Bedre og bedre flyt

De startet med å ta en kamp om gangen, hvor målet var å få til et godt spill og ha det gøy på banen. Det viste seg raskt at oppskriften virket! Allerede i puljespillet fredag vant de klart 2-0 over Skjeberg og Randaberg og åttedelsfinalen mot Svelgen gav samme resultat.

I kvartfinalen lørdag morgen forventet de kraftig motstand fra TIF Viking, men solid serving sørget for at bergenserne aldri kom i gang med sitt spill, slik at disse ble feid av banen med settsifrene 25-11 og 25-8.

I semifinalen mot Strand Ulv fortsatte guttene den godt flyten og beholdt det høye servepresset. Sikre mottak, et svært bevegelig forsvar og stabile legg gav grunnlag for et glitrende angrepsspill fra kaptein Leon Lauvland.

Vant som underdog

Kombinert med et par knusende blokker, vanvittig godt humør og riktig tenningsnivå gav dette de solide settsifrene 25-10 og 25-17. I finalen møtte KSK Austrått, et lag med en stor stall og jevnt over gode spillere, både i angrep, blokk og forsvar.

Første settet ble spennende og jevnt, begge lag leverte underholdende og publikumsvennlig volley, men settet gikk 25-23 i KSK sin favør. I andre settet ble Austrått til tider utspilt og KSK ledet lenge. Rogalendingene tok litt innpå mot slutten av settet, men KSK holdt stand og vant 25-18.

To på all star-laget

Dette er en meget sterk prestasjon av guttene, og noe ingen hadde trodd var mulig for tre måneder siden! De startet som «underdogs» og spilte seg bedre og bedre for hver kamp. Den gode stemningen, vinnerviljen og lagmoralen førte til at samtlige spillere presterte på sitt beste.

To spillere kom på all star team, opplegger Halvor Øygarden Brekke som turneringens beste opplegger og kaptein Leon Lauvland som MVP (turneringens mest verdifulle spiller). Det var velfortjente utmerkelser, og det ligger mange treningstimer bak disse. Det blir spennenende å følge denne gjengen videre! Håpet er selvsagt at fotballguttene fortsetter å spille volleyball!

Jentene i denne aldersgruppen er en stor tropp og benyttet seg av muligheten for å dele seg i to lag, KSK og KVK (Kristiansand Volleyballklubb). KVK endte på en fin 9. plass, noe som er en en solid fremgang fra i fjor.