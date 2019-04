Proffdebut endte i ankelbrudd

Kampen resulterte i ankelbrudd to steder, bare ett minutt ut i første runde.

Allerede lørdag morgen var det noe som ikke helt stemte. Stanley startet dagen med feber og forkjølelse. Han var usedvanlig rolig og virket nesten litt fraværende og trøtt.

Les også: Blir første nordmann i tøff kampsport

Han la likevel ut på 1,5 times kondisjonstrening før noen av oss andre i teamet var våknet til liv. Han nevnte ingenting til oss om feber og sykdom da vi spurte ham tidlig på dagen, det ville han holde for seg selv.

Fakta: FAKTA UBKB (ULTIMATE BARE KNUCKLE BOXING) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK´s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunn en og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker selvfølgelig, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

Vi ankom arenaen til innveiing og medical check/drugcheck klokka 13 engelsk tid.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Etter at dette var ferdiggjort dro vi tilbake til Manchester for å få en matbit og litt hvile før kampen.

Privat

Klokka19 lokal tid var vi på plass i Bowlers Exhibition Centre. Arenaen begynte å fylles med folk og stemningen var på topp blant publikum. Stanley skulle gå co./main event, altså siste kampen før main event.

Team Hofstædter var på plass tidlig. I ettertid innser vi at det hadde vært en større fordel for Stanley å ha ankommet seinere, så han fikk mer hviletid og ble mindre distrahert.

Dag Ormkleiv

Det ble litt mye autografskriving og bilder med fans. Vi fra Norge ble tatt imot som helter der nede. Alle ville hilse på vikingene️. Det engelske folket var veldig inkluderende og vi følte oss skikkelig velkomne og hjemme.

Gåsehud

Stanley entret ringen spektakulært med skikkelig Vikings-intro og det norske flagget.

Dag Ormkleiv

Vi hadde alle gåsehud og tårer i øynene. Dette var helt rått!

Hofstædter møtte ingen smågutt til match. Lee Mcgarry fra England er ett og slett et monster av en fyr. Men vi var sikre på seier og allerede fra gongongen plinget, så gikk The Viking ut for å styre kampen.

De braket sammen med en gang og det så ut som om Stanley landet det første slaget og Lee vaklet litt, men var rett i angrep igjen.

De vekslet noen få slag før Stanley skled så det ut som. Men han kom seg rett opp igjen. Ingen rystelser og upåvirket. Begge fighterne følte hverandre litt an og utvekslet noen slag, da plutselig Stanley skulle kontre og datt.

Dag Ormkleiv

Feil sko

Vi skjønte ikke hva som hadde skjedd, for vi så ingen slag gå inn. Men vi ble etter hvert gjort oppmerksom på at Stanley hadde tråkket over og brukket noe, og etter en video av hendelsen så vi hva som hadde skjedd.

Ved nærmere undersøkelser viste det seg at vi hadde feil sko til underlaget. Vi bokser ofte på et glattere underlag og da er skoene Stanley hadde perfekte. Men med det underlaget som var i ringen denne kvelden, ble det som piggsko stående fast i golvet.

I videoen ser vi Stanley prøve å reise seg to ganger, noe som var umulig og må ha vært forferdelig smertefullt. Innsatsviljen sto det ikke på.

Det som etter planen skulle bli en megafest i Manchester på kvelden, endte på sykehus i stedet. Det var en nedtur. Men vi fikk lært av feilene vi gjorde og kommer bedre forberedt til neste fight night. Det er enten 6. juli eller den i september/oktober.

Her legger Stanley til med egne ord:

Privat

– Jeg er ved godt mot og dette legger ingen demper på motivasjonen min. Jeg har en toårskontrakt jeg forholder meg til, som innebærer minimum tre proffkamper til.

Første stevnet er 6. juli, noe jeg tviler på jeg rekker på grunn av dette bruddet. Men tre måneder seinere er jeg i hvert fall klar!

Sponsorene mine har vært fantastiske etter skaden og de er 100 prosent bak meg. Jeg elsker rushet det gir meg å være i ringen, og er bare mer motivert nå. Denne kampen ble en forfeit (kaste inn håndkleet/trekke seg), noe som var trist og ergerlig. Neste gang satser vi på mindre sykdom og uhell, og at The Viking har alle gudene i ryggen. Takk for massiv støtte før, under og etter kampen!