Tiårsjubileum og æresmedaljer i Kristiansand Fekteklubb

Æresmedaljer ble tildelt idrettssjef Terje Abrahamsen og daglig leder i idrettsrådet Geir Thorstensen som en stor takk for svært god lokal støtte og positivitet i disse årene. De har begge vært svært gode og viktige støttespillere for klubbens muligheter til å etablere og opprettholde et lokalt treningstilbud innen sabel- og florettfekting, som særlig barn og ungdom har benyttet seg av.

Vi har satt spesielt stor pris på Terje og Geirs positive innstilling og imøtekommenhet til våre mange henvendelser, søknader og initiativ i løpet av de ti årene klubben har vært aktiv.

Fædrelandsvennen (arkivfoto)

Høydepunkter har vært Nordisk Sabelmesterskap på Idda i 2017, sabel/florett-leir og stevner under Norway Summer Games, flere fekteutstillinger og mange gjestetrenerbesøk, særlig fra profesjonelle topptrenere fra Ungarn.

Marianne Wilson

Vi har også hatt spennende utvekslinger med Cercle d'Escrime Orleanais (CEO) i Kristiansands vennskapsby Orleans.

Leder og gründer Marianne Wilson og nestleder Aniko Szirmai benyttet anledningen under Idrettsrådets årsmøte 25. mars til å overrekke medaljene, i nærvær av de mange frammøtte representanter fra byens idrettsklubber.

Klubbens "æresmedaljører" per dags dato er:

Ordfører Harald Furre (ifm. Nordisk Sabelmesterskap (NDM) 2017 i Kristiansand)

Vennskapsby-koordinator Trine Marit Aasen (ifm. NDM 2017 og Krs FKs utvekslinger med Orleans fekteklubb)

Judith Molka-Danielsen, leder Molde Fekteklubb (ifm. NDM 2017)

Fektemester Ton Hazes, Molde Fekteklubb (ifm. NDM 2017)

Nicolai Amador, Krs FK (ifm. NDM 2017)

Bjørn Olsen, Krs FK (ifm. NDM 2017)

Auen Labdon, Krs FK (juleavslutning 2017, premie)

Ask Aspholm, Krs FK (juleavslutning 2017, premie)

Idrettssjef Terje Abrahamsen, Kristiansand Idrettsetat (2019)

Geir Thorstensen, Kristiansand Idrettsråd (2019)