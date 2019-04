BLOGG: For en god uke siden konkurrerte jeg i min første sjukamp denne sesongen. Texas Relays ble arrangert i Austin, Texas og er et av de største og mest anerkjente stevnene du kan delta på som en universitetsutøver.

Vi fløy ut tirsdag morgen og konkurransen begynte onsdag morgen klokka halv elleve. Jeg var veldig nervøs før start og jeg ønsket virkelig å levere en god mangekamp.

Perset i kule

Første øvelse var 100m hekk og jeg løp in til tiden 14.32 noe som er et stykke bak pers, men en grei start. Neste øvelse var høyde hvor jeg hadde et hårfint riv på 1.81m og ble dermed stående med 1.78m, bare én cm unna pers.

Vi får som regel ikke mer enn 30 minutter mellom hver øvelse så vi går bare fra en øvelse til den neste. Etter høyde støtet vi kule. Her fikk jeg faktisk en ny personlig rekord med et støt på 12.53m.

Arrangørfoto

Den siste øvelsen den dagen var 200m hvor jeg løp på 26,08. Jeg er ikke helt fornøyd med dette og er nok øvelsen jeg må jobbe mest med framover. Etter første dag dro vi og spiste middag før vi kjørte tilbake til hotellet. Her tok jeg et isbad og prøvde å forberede meg for neste dag.

Dag nummer to started med lengdehopp. Kroppen kjentes sår og vond ut etter første dagen, men jeg prøvde å tenke positivt. Det var også en sterk vind som gjorde tilløpet noe vanskelig å beregne. Heldigvis gikk det bedre enn forventet og jeg hoppet 5.96m i andre forsøk.

Neste øvelse på programmet var spydkast. Jeg var nervøs før start og visste ikke helt hva jeg kunne forvente å kaste. Vi kastet også i motvind noe, jeg ikke foretrekker.

Arrangørfoto

Jeg fikk et godt første kast med 40.20m og ble stående med dette som lengste kast. Siste og mest nervepirrende øvelsen var 800m. Jeg visste at jeg trengte å løpe en god 800m for å få en god poengsum, men jeg var redd vinden kunne bli et problem. Startskuddet gikk og jeg løp inn til tiden 2:19:04 etter en smertefull oppløpsside.

Ny skolerekord

Jeg endte med en totalsum på 5718 poeng noe som var nok til å ta andreplassen. Dette var en økning med 86 poeng fra i fjor og med det forbedret jeg min skolerekord som jeg satte i fjor.

Arrangørfoto

Med denne poengsummen vil jeg meste sannsynlig bli tatt med til utendørs nationals i USA og jeg kan senke skuldrene og bare fokusere på å trene godt framover. 5700 poeng er også 300 poeng over kravet for U23-EM i juni og jeg klarte også U-23 kravet i høyde for to uker siden med et hopp på 1.79 m.

Texas Relay var virkelig en opplevelse for livet. Det var mange gode utøvere og god stemning. Nå er målet å trene godt, men samtidig holde meg skadefri og så håper jeg at jeg kan forsette å forbedre meg.

