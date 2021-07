Sørlendinger tapetserte NM-pallen

LYNGDAL: Norgesmesterskapet i bakkeløp arrangeres over to helger med to runder per helg. De to første rundene ble arrangert av naboklubben NMK Konsmo denne helga. 1800 meter med grusunderlag i Underlandsbakken ved Konsmo Motorbane. Den første NM-runden ble kjørt lørdag og den andre NM-runden søndag. De to siste rundene kjøres på Lillehammer i september.

Kvindølene Sigurd Erik Egeland og Per Magne Røyrås kjører begge Mazda med wankelmotor, for når de stiller til start, er kun det beste godt nok. Per Magne «Magga» Røyrås i sin røde Mazda RX8 og Sigurd Erik «Sig» Egeland i sin signalgule RX7.

Under lørdagens 1. NM runde kjørte Røyrås inn til andreplass mens Egeland kjørte inn til en fjerdeplass. Det er små marginer i bakkeløp. Førsteplassinnehaver Magne Svardal fra arrangørklubben kjørte bakken på 1:15:49 og Røyrås sikret sølv med tiden 1:17:00. Egeland kjørte bakken på tiden 1:20:04.

Da 2. NM runden ble kjørt søndag, klokket Røyrås inn gullet med tiden 1:17:21, Svardal var like bak med 1:17:56 – det var med andre ord bare 3,5 tidels sekund som skilte de to. Egeland kjørte bakken på 1:19:15 og sikret seg med det tredjeplassen. Røyrås sanket med dette flere NM-poeng og ifølge ham selv leder Svardal fra Konsmo nå sammenlagt med ett poeng.

Da duoen fra Kvinesdal entret pallen under søndagens premieutdeling, smilte Egeland bredt og sier til Røyrås: Du får suge på karamellen så lenge du kan, er det ikke det Guttorm Lindefjell sier?

Både Røyrås og Egeland kjørte bakkeløpene uten betydelige riper i lakken. Det betyr at det bare er litt småjobbing og service på de to Mazdaene før de nok en gang stiller til start side om side. For 24.–25. juli arrangeres den 2. NM runden i rallycross hos NMK Grenland. Da håper duoen at tredjemann, Guttorm Lindefjell, også finner veien til startplata.