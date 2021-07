Venndøler på MMA-landslaget

VENNESLA: For oss i trenerteamet var det ingen stor overraskelse at nettopp disse to ble tatt ut fra Vennesla-klubben Spartacus MMA. Snart 18 år gamle Victoria Paulsen er håndplukket til å representere Norges juniorlandslag i vektklasse -56,7 kilo, og Per Kjetil H. Tønnesen (25) skal representere Norges ære på seniorlandslaget i vektklasse – 93 kilo.

Det gror godt i klubben vår, og vi kan med sikkerhet si at dette ikke blir de to siste vi ser fra Spartacus MMA med flagget på brystet. Jeg regner med at vi har ytterligere to-tre utøvere som vil være aktuelle allerede til neste år. Vi mener og tror at inkluderingen og det sosiale vi har i klubben er med på å skape trygghet og mestring, som igjen er viktig i en individuell sport som MMA. Så har det også litt å si at vi trenere har vært aktive selv og har rundt 50 år med kampsporterfaring både på utøver- og trenersiden.

Vil bli verdensmester

Victoria har vært klar på at hun skal bli den beste norske kvinnelige MMA-utøver helt siden hun trødde over dørstokken på gymmet for snart fem år siden. Selv om hun går i 57 kilosklassen, bryr hun seg lite om dette på treningene, hun skal «slåss» med alle uansett kilo og kjønn. Hennes styrke er viljen til alltid å vinne, og hun har et submission-grep som hun mestrer bedre enn de fleste, kalt rear naked choke på fagspråket.

– Å komme på landslaget betyr utrolig mye for meg. Jeg har lyst til å vise hva jeg er god for mot noen av verdens beste MMA-utøvere. Jeg blir kanskje sett på som underdog med tanke på at jeg er så ung, men alt kan skje i denne idretten og det er nok det som gjør det så spennende, sier Victoria og følger opp:

– Mitt konkurranseinstinkt er en av mine styrker og jeg går alltid inn for seier. Mitt mål er å bli verdensmester i Kasakhstan i desember og jeg håper det kan gi meg en karriere innen MMA.

Allsidig bakgrunn

Per Kjetil er den rolige gutten som ser ut til å være svigermors drøm, noe jeg også mistenker ham for å være. Når han er på trening, smeller det imidlertid godt rundt ørene på oss som må være sparringpartnere. Han er en meget hardtarbeidende og lærenem person. «PK» startet med krav maga da han var 15 år og gikk så over til styrketrening, fotball og MMA da han var 17. De siste to-tre årene har han satset på sistnevnte.

– Jeg gleder meg til å teste meg mot godt trente fightere og se hvordan nivået er der ute i forhold til gymmet vår her i lille Vennesla, sier Per Kjetil og legger til:

– Å vinne gull i EM hadde vært fantastisk, men jeg prøver ikke å tenke så mye på medalje. Fokuset mitt er å ta hver enkelt fighter som blir satt foran meg.

Han har til daglig fulltidsjobb på bolig med psykisk utviklingshemmede. Første mulighet for å representere Norge blir 8.-11. september, da skal det arrangeres junior- og senior-EM i Praha. Victoria kan dessverre ikke delta, da hun fyller 18 år først tre dager etter stevnet er avholdt. Etter Praha er det junior- og senior-VM i Kasakhstan som avholdes 27. november-4. desember.