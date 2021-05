ARENDAL: Arendal stilte med fire debutanter i startoppstillingen – og tre av dem kom på scoringslisten. Publikum fikk også gledelige gjensyn med Rasmus Lynge Christensen og Preben Skeie – to spillere som nå er tilbake i Arendal Fotball etter å ha spilt for henholdsvis Hisøy og Egersunds i tiden etter at de var i Arendal forrige gang. I løpet av kampen debuterte også keepertalentet Mathias Skjævestad (16), nysigneringen Dirisa Gamachis som kom fra Start og Daniel Roppestad.

Korte omganger

Arendal tok ledelsen etter 14 minutter da Ermal Hajdari ble spilt vakkert fri av Andreas Hellum. Bare fire minutter senere økte Andreas van der Spa til 2–0. Det var også stillingen da lagene gikk til pause etter en 30 minutter lang omgang. Kampen ble nemlig spilt med to halvtimes omganger for å begrense belastningen på Jerv-spillerne som jo er midt i sin sesong.

For debutantene var det naturligvis herlig å komme i gang i ny klubb med scoringer.

– Det er jo ikke så ofte jeg har brukt å score, så det var artig å få et mål, sier Andreas van der Spa.

Andreas Hellum, som er Arendals nye nummer 9, er mer vant til å komme på scoringslisten, men også han var fornøyd etter å ha scoret på Norac stadion for andre gang. Men forrige gang han scoret her, spilte han for Mjøndalen i selveste åpningskampen på Norac stadion. Der satte han inn seiersmålet på overtid av overtiden og sikret tre poeng til bruntrøyene i 2017. Men i år skal han altså score i helhvitt, og han åpnet altså scoringskontoen ved aller første anledning. Han kunne godt hatt flere mål. Blant annet satte han en avslutning til side for mål da han sto helt alene på 8–10 meter i 2. omgang.

– Men det er bedre å misbruke sjansene i en treningskamp, slik at uflaksen er brukt opp når seriekampene starter, smiler han.

Skal ikke ta av

Arendals assistenttrener Tommy Svindal Larsen er fornøyd med prestasjonen og resultatet.

–Jerv stilte et lag som ga oss bra motstand. Vi hadde to-tre punkter offensivt og det samme defensivt før kampen, og jeg synes guttene flytter beina godt og aggressive i spillet. En slik start gir oss en boost på selvtilliten, men vi skal ikke ta helt av, sier han.

– Fantastisk bra med nye spillere som scorer. Det så veldig bra ut for alle nysigneringene. Det er moro både for oss og for spillerne selv, sier Tommy Svindal Larsen som hadde hovedansvaret for coachingen underveis – ettersom hovedtrener Roger Risholt venter på en fødsel som kan skje når som helst.