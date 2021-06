Sommerens eventyr er i gang!

BLOGG: Turen går fra Lindesnes til Nordkapp, og vi skal følge hele kysten oppover. Alt startet med at vi ble begge skulle studere vernepleie i Sogndal. Etter å ha blitt kjent først året ble vi samboere de neste to årene. Det var da vi kom inn på temaet om hvilke planer vi hadde etter vi var ferdige med skolen.

Vi ønsket begge å begynne å jobbe, men hadde veldig lyst til å utnytte sommeren uten forpliktelser. Så satt vi der da, rundt middagsbordet og fant ut at begge i lengre tid hadde hatt en drøm om å kunne sykle Norge på langs og at dette var noe vi kunne gjøre sammen.

Planleggingen begynte så smått et år i forveien. Vi jobbet hele sommeren for å spare penger og kjøpe inn utstyr til turen. Vi er så heldig å ha kjennskap til Stine Sofies Stiftelse og viste at de hadde syklet samme turen i 2012. Av dem fikk vi en detaljert kartbok om hvilke rute de syklet. Da ble dette et enkelt rutevalg for oss og mye av planleggingen var da allerede ferdig.

Trøblete start

23. mai startet eventyret. De første dagene var ikke så mye å skryte av. Dårlig vær med vind og regn pluss flere punkteringer. I Nærbø ble det til at vi skiftet til fire nye dekk. Etter dette har turen vært upåklagelig. Sol og blå himmel hver dag med lite vind. Sommertemperaturen begynner også å komme. Syklene er fullastet med alt vi trenger til turen.

Vi sover for det meste i telt, men har også fått husrom noen plasser som vi ikke sier nei til. Primus og fiskestangen er med. Langs veien har vi allerede møtt mange nydelige mennesker. Med smil, vink og samtaler langs veien øker motivasjonen. Nå har vi nylig Ålesund og åtte mil på bena om dagen begynner å merkes, men vi gleder oss til fortsettelsen nordover.

Over 3000 kilometer

Når vi kommer til Bodø blir det en uke pause, før vi fortsetter. 19. juli er målet å stå på Nordkapp, og da har vi syklet over 3000 kilometer. I forbindelse med turen ønsker vi å belyse det viktige arbeidet som Stine Sofies Stiftelse gjør og har en innsamling som folk kan bidra med på Instagram-kontoen «Elsipatur». Det blir det også lagt ut daglig oppdatering som folk kan følge om de ønsker det. Vi bor utvilsomt i et mektig land og vi et utrolig heldig som får oppleve det fra sykkelsetet.