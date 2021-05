Alvilde (5) satser på hoppsporten

KRISTIANSAND: For i hoppgruppa til Oddersjaa har det den siste tiden dukket opp flere jenter enn gutter som vil prøve seg i det flotte anlegget på Klappane. Vi møtte Alvilde sammen med Oddersjaa-hopperne Maria Szadkowska og Amalie Gundersen da de var på hopptrening under kyndig ledelse av mangeårig hopptrener Steinar Møvik. Også blant guttene er det flere som satser på hoppsporten, og på fellestreningene med hopperne fra Øvrebø IL er det smil, latter og litt tårer.

Det er ikke bare-bare å stå på toppen av overrennet, være fem-seks år og gi seg i kast med den bratte bakken. Da må mammaer, pappaer og trenere trøste litt før de håpefulle setter utfor. At jubelen og rosen sitter løst når de har landet, er nok minst like viktig og motiverende.

Satser for Polen

Alvilde forteller at hun allerede har rukket å delta i to konkurranser mens det fortsatt var snø.

– Og den ene gangen fikk jeg premie, forteller hun stolt.

Åtte år gamle Maria Szadkowska, med foreldre fra Polen, var like ivrig som Alvilde. Og når vi spør henne om hun skal på det norske eller polske landslaget i hopp, svarer hun kontant:

– Det blir nok Polen.

Mens mamma smilende legger til at siden polsk hoppsport er på topp blant gutta, men litt lenger bak på kvinnesiden, er det kanskje like greit at hun satser på det polske landslaget.

«Gøy med jentene»

– Veldig gøy at jentene kommer på hopptreningene våre, sier Oddersjaa-veteranen Steinar Møvik.

I minst 30 år har han tatt seg av de unge i hoppbakkene, skuffet snø og preparert og instruert de unge slik at de får framgang i bakken.

– Kan en av disse jentene bli en ny Maren Lundby?

– Det er absolutt mulig å gå til topps også for sørlendinger, mener Møvik og forteller at to av Oddersjaa-ungguttene nå deltar i norgescupen. Det er Sindre Åsen og Audun Nybøen.

– Sindre er den som satser hardest av de to og kan vise til gode resultater i norgescupen, sier hopptreneren.

Hærverk

Han slår fast at de unge jentene ikke står tilbake for guttene i bakken.

– Ofte er de lette i kroppen, noe som kan komme godt med, sier Møvik.

Han har dessverre opplevd flere skuffelser i hoppbakkene den siste tiden.

– To ganger har vi kommet til de faste torsdagstreningene og blitt møtt med hærverk i bakken. Denne uka var flere av keramikkflisene i overrennet i den største bakken revet opp. Tidligere i vår var det unnarennet i K-6-bakken som hadde fått unngjelde. Da var plastdekket revet opp og brettet nedover i bakken, forteller hopptreneren og viser en stor hump i bakken som et resultat av ødeleggelsene.

– Slikt hærverk koster oss både tid og penger og går til syvende og sist ut over arbeidet vi skal gjøre for de unge hopperne, sier Møvik, som tror det er lokale folk som står bak hærverket.

Trenger trenere

På treningen vi overvar var det flere foreldre som hadde møtt fram og assisterte hopptrener Møvik. Han tar gjerne imot flere unge i hoppbakkene, ikke minst enda flere jenter.

– Men jeg skulle gjerne sett at vi fikk hjelp fra flere trenere med litt eller mye innsikt i skihoppingen. Det hadde vi, og ikke minst hopperne, satt veldig pris på, sier mannen som gjennom 30 år helt sikkert har tilbrakt flere tusen timer i hoppbakkene for å hjelpe de unge til glede og framgang i idretten han selv er så glad i. Og fortsatt er aktiv hopper når det står veteranrenn på terminlista.