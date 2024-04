Årets første løp ble kjørt på hjemmebane i Kristiansand. Det endte med to førsteplasser i elitesporet, så skal si meg meget godt fornøyd. Noen små feil her og der, men ellers bra.

Lørdagens løp endte med en soleklar seier. Selv om haglet kom veldig uventet midt i løpet og seksjonene bare ble glattere, gjorde jeg det faktisk bare bedre og bedre for hver runde.

Søndagens løp var noe jevnere, men på slutten av løpet kjørte jeg ifra de andre, som fikk flere prikker. Jeg vant derfor begge dagene med god margin. Denne helga hadde jeg Gunder Felix som minder, da pappa var stevneleder. Det fungerte veldig bra. Vi samarbeidet godt og hadde to veldig fine dager i skogen.

Foto: Privat

I skrivende stund er jeg inne på Olympiatoppen i Oslo sammen med lagkameratene mine i Team Norway Utvikling og andre motorsportlandslag. Her skal vi trene trial og ha fysisk trening. Etter samlingen drar jeg direkte til et løp på Kråkerøy kommende helg for å få mer løpstrening. Konkurranser er alltid mer spennende og mer utfordrende mentalt enn vanlig trening.

Lørdag 11. mai drar jeg til Japan for å kjøre de to første av 14 VM-runder. Dette blir veldig spennende og jeg gleder meg masse. Andre som har vært der før, sier det er en opplevelse for livet. Jeg er veldig takknemlig for å få muligheten. Selv har jeg ikke noen tro på å komme høyt opp på lista, da det finnes veldig mange gode og eldre kjørere i den nest høyeste klassen (trial 2). Målet mitt er å forbedre meg fra i fjor.