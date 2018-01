To kristiansandere på Norges første skateboardlandslag

OSLO: Petter Brunvatne går på skateboardgymnas i Malmø og ble veldig glad da han fikk beskjeden om landslagsplass.

– Det er spennende med det første landslaget i Norge noensinne, så det er veldig kult å få være med å starte opp. Det er en helt topp gjeng, som er sykt flinke til å skate. Jeg ser frem til å skate mye med dem og lære av dem, sier Petter.

Denne uken har landslaget møttes i Oslo, og blant annet vært på Olympiatoppen og i Oslo skatehall. Tidligere i vinter var Petter i USA og skatet konkurransen Tampa AM.

– Det var utrolig gøy og en ny opplevelse. Å reise til Statene og konkurrere der. Jeg håper landslaget kan gi flere muligheter til slike ting.

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Mannen som er ansvarlig for landslaget, og har valgt ut de åtte som fikk plass, Henning Braaten, har gode ord om 17-åringen.

– Petter er en unik skater. Han har et godt kreativt hode for skating, og skiller seg alltid ut. Det er høy kvalitet og tekniske triks som han syr sammen på en spesiell måte. I tillegg er han en maskin, som bare skater og skater – han gir seg ikke! sier Braaten.

15-åring på landslaget

17 år gamle Brunvatne har også med seg en Kristiansand-kompis på laget. 15 år gamle Jonas Carlsson forteller imidlertid at han var litt skeptisk da han først hørte om landslaget i skating.

– Det er jo ikke en sport som fotball og spydkast, men det er kult at de prøver med skating. Og det har vært veldig gøy å være med her, sier Jonas.

Braaten har også lovord om yngstemann på laget.

– Jonas er en litt annen type skater en Petter. Han er stilsikker og alt han gjør ser veldig bra ut. Når du ser han skate rundt i parken, så er du nesten sikker på at han lander triksene sine. Han er ikke god fordi han er 15 år, han er god fordi han er god. Han har flere juniornorgesmester-titler og hevder seg allerede i senior også. Han skater bra i internasjonale konkurranser, og har et stort potensial, sier Braaten.

Bra miljø i Kristiansand

At to Kristiansand-gutter er på landslaget har trolig mye å gjøre med den lokale innehallen å gjøre, som nylig ble reddet av Blå Kors.

– Skateboardmiljøet i Kristiansand er ikke så stort, men de har vært heldige å ha en innehall i mange år nå, hvor det har oppstått et veldig godt miljø, med høyt nivå på skaterne. At mange gode skater sammen, driver utviklingen fremover. Det at den parken nå ble reddet i siste liten lover godt for fremtiden. Skateboard er en aktivitet der man heier hverandre frem, og ønsker at kompisen skal skate bedre enn deg selv, nesten. For da har du noe mer å strekke deg etter. Så da er miljøet veldig viktig, sier Braaten.

– Vi har alltid vært en liten gjeng, som siden vi var små har pushet hverandre og skatet hver eneste dag. Det er alltid sånn at hvis en lærer seg et triks, så vil de andre lære seg det også. Vi har skatet sammen og blitt bedre sammen. Det er mange kids fra Kristiansand som begynner å bli gode. Vi har noen yngre nå som har skikkelig talent, så det er gøy, sier Petter.