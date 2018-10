Sørlendinger med bronse i nordisk

KRISTIANSTAD, SVERIGE: Norges U19-landslag i amerikansk fotball tok endelig en seier internasjonalt, da de beseiret Danmark 35-12 i bronsefinalen i nordisk mesterskap. Norge har ingen seier med juniorlandslaget siden 1997, og nivået på amerikansk fotball i Europa har utviklet seg voldsomt siden den gang. To spillere og to trenere fra Kristiansand Gladiators bidro til bronsemedalje. Andreas Refstie og Sakarias Hegle på banen og Kay Daniel Tobiassen og Jørgen Benestad-Johansen i trenerstaben.

Vi startet mesterskapet med tap mot Sverige, som er ranket som nummer fem i verden på U19-nivå. Men etter den femte touchdown mot oss i første omgang holdt vi svenskene til kun én touchdown i andre omgang og var fullt på høyde. Det ble en del pasninger som bare nesten ble tatt imot og vi fikk ikke helt angrepet til, mot et bedre svensk lag.

Bronsefinalen mot Danmark startet jevnt med stillingen 7–6 i vår favør etter halvspilt kamp. I tredje omgang løsnet det for Norge og de så seg aldri tilbake. 35-12 er solid margin - og et viktig steg videre mot flere internasjonale oppgaver for Norges juniorer.

Mikkel Bo Rasmussen / 1st Down Photo