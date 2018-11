Grane Arendal med historisk sterk sesong

ARENDAL: Med målforskjellen 128-9, og 137-9 dersom man tar med kretsmesterskapskampene, er det vanskelig å finne annet enn positive ord om sesongen for Granes A-lag. Det vitner om et lag som har fungert i alle ledd. Laget har vunnet alle kampene og antall scorede mål er intet mindre enn 1/3 av alle målene i hele avdelingen. Aldri (så langt undertegnede har funnet) har 6. divisjon Agder blitt vunnet med klarere margin.

Trener Morten Knutsen oppsummerer sesongen 2018 slik:

– Det har vært moro fra dag én. Vi har spilt utrolig mye god fotball og målene har rent inn som en konsekvens av et samhandlende og samkjørt lag.

Toppscorer med 64 mål

Sesongens store spiller er naturlig nok klubb-helten Marius Bruun Henriksen, som har funnet veien til nettet hele 64 ganger i serien.

– Noen av målene har vært av svært høy klasse. Vi snakker volley-er som man oftest ser på TV, sier Knutsen, som også trekker frem keeper Axel de Presno som en viktig bidragsyter til de gode resultatene.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Selv om det har vært kamper med mindre å gjøre enn det man forventer, har Axel stått godt frem når han har blitt satt på prøve. Kun seks innslupne mål på sine 15 kamper er formidabelt.

Opprykket sikret i august

Opprykket var faktisk sikret allerede i slutten av august, og klubben håper nå på en skikkelig 5. divisjons sesong med mange gode lokaloppgjør som kan gi god publikumsoppslutning på nye, flotte Norac stadion.

– Jeg tror spesielt at oppgjørene mot Trauma og Øyestad kan gi en del publikum. Det er byens tre største klubber som skal gjøre opp seg i mellom og det ligger mye historie og god, vennskapelig rivalisering i disse oppgjørene. Det blir moro, sier Knutsen, som også er klar på at nivået i 5. divisjon er høyere og at det blir langt tøffere oppgjør.

– Det er ikke bare å marsjere inn på ett nivå høyere og tro at det skal gå like glatt.

Derfor er Knutsen glad for at også spillerne er med videre, og at det er interesse fra andre spillere rundt prosjektet som han og assistenttrener Thomas Torgersen startet på for ett år siden. I løpet av denne sesongen har det vært en stabil treningsgruppe i laget, men noen gav seg i sommer på grunn av jobb og studier, mens andre kom til. Det gjorde Reza Arezou, som hadde tatt en pause fra fotball etter flere sesonger i Arendal. Sammen med sin bror Amid Arezou har de scoret og lagt til rette for mange av lagets scoringer denne sesongen. I tillegg fant Knutsen plass til 15 år gamle Even Eie på laget.

Gammelt og ungt

– Jeg trente Even i 2017 på Granes 2003 lag, og visste han var en god fotballspiller. Men at han skulle komme inn å ta seniorfotball på en så voksen måte, ble jeg imponert over, sier Knutsen.

I motsatt ende av aldersskalaen finner vi kapteinen Frode Ruberg Kristiansen og Rune Rasmussen, som har sikret laget rutine i midtbane leddet. Frode har løpt og vunnet dueller, Rune har vært assistkongen.

Etter seriens var slutt stod spillerne selv for kåringen av prisene. Årets spiller gikk, ikke overraskende, til Marius Bruun Henriksen, mens årets mål gikk til Thomas Mortensen for et volleyskudd fra 18 meter i serieavslutningen mot Lia.

Men selv om serien var slutt, skulle det fortsatt spilles kamper; mot avdelingsvinnerne fra de to andre avdelingsvinnerne fra 6. divisjon. Den første kampen var hjemme mot Gyland/Feda, og den siste mot Donn 3. Begge kampene ble vunnet. Henholdsvis 5-0 og 4-0, og da kunne Grane også juble for kretsmesterskap i 6. divisjon!