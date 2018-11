Se alle Flekkefjords 73 seriemål her

73 mål fra Flekkefjord A-lag på litt over 4 minutt. Vi scoret hele 73 mål på de totalt 26 seriekampene denne sesongen. Her kommer en filmsnutt med neste alle scoringene. Det er 2 mål som ikke vises så godt, Asle Liland sin scoring hjemme mot Jerv 2 og Ronny Risnes sin scoring borte mot Randesund. Vi takker Truls Throndsen Hove, Jonas Gürgen, Kjell Henning Alver, Elena Røynestad, Julie Larsen og Juliane Nilsen Røynestad som filmet kampene for oss.