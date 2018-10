Donn 3 jublet for seriemesterskapet

KRISTIANSAND: To sesonger er nå gjennomført av det to år gamle Donn 3. Et lag som ble startet av en nå tett sammensveiset kameratgjeng. Årets sesong har vært lang og tøff, men den endte akkurat slik vi med blå/hvite hjerter håpet på; med et Donn-lag på toppen av tabellen.

Sesongen har bydd på kalasseire, komfortable seire, knepne krigeseire og et par uavgjorte matcher. Det eneste den ikke har inneholdt er tap. Vi har en kamp igjen, mot vår nærmeste og tøffeste konkurrent Just. Vi går inn i den kampen med relativt lave skuldre, siden vi med 3-2 seier mot Våg 2 forrige uke skaffet en firepoengsluke før den siste kampen. Og fire poeng er som kjent vanskelig å ta igjen på én match. Men, vi har muligheten til å gå ubeseiret gjennom en hel sesong, en mulighet vi har lyst til å gripe med begge henda. Eller beina, siden det tross alt er fotball vi driver med.

Laget, som er blitt styrt med stødig hånd av Espen Trønnes Johnsen, har bestått av en kjernegruppe på rundt 17 mann. Noe som var en stor forbedring fra fjorårets sesong hvor vi var i manko på folk i opp til flere runder. I tillegg har man ved behov fått låne noen spillere fra Donn 2, noe som spesielt gjorde utslag i 4-1-seieren over Just i «seriefinalen» i slutten av august.

Donn 3 er et lag som består av mange forskjellige type spillere. Man har dem som har spilt fotball hele livet, noen som har spilt på relativt høyt nivå, noen som har hatt noen år pause fra lærkula, og også noen som har begynt i voksen alder. Hele året har vært en fest for dem som er glad i å vinne. Det startet 16. april med 6-1 over Christianssand FK og laget har knapt sett seg tilbake siden. Trepoenger fulgte trepoenger helt til vi møtte Vindbjart 4 for andre gang, en match som endte i det svært sjeldne 6. divisjonsresultatet 0-0.

Uka etterpå fikk man en ny tøff bortematch i Finsland hvor Framsteg ledet 2-0 frem til det var knappe fem minutter igjen. Laget mobiliserte kraftig på slutten og scoret to mål, og var nære et vinnermål. De siste fem minuttene i den kampen er noe som har karakterisert laget i årets sesong. Man har ikke spilt festfotball i hver bidige kamp, men laget står opp for hverandre og fighter og blør for hvert bidige poeng. Det er absolutt ingen tilfeldighet at man har vunnet hele seks av kampene i år med ett mål. Da var det bare rett og rimelig at seriemesterskapet ble avgjort i det 88. minutt i en neglebiter av en kamp mot Våg 2.