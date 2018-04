Unge Donn-jenter klar for nye utfordringer

KRISTIANSAND: I helga er det serieåpning i 2. divisjon borte mot Lier og LSK Kvinner 2, og kampene vil gi en pekepinn på om det unge laget har tatt nivået etter å ha lekt seg gjennom 3. divisjon i fjor.

Nettopp mangelen på tøff motstand i 2017, gjorde at vi ønsket oss større utfordringer gjennom vinteren og våren for ikke å få bakoversveis når alvoret starter. Treningskamper mot Amazon Grimstad (0–1), Bryne (0–3), Hinna (0–1) og Pors (0–3) viste at det fort kan bli en kamp for å overleve i avdelingen.

Mot Bryne ble vi helt utspilt, og kunne tapt mer, men samtidig er dette et lag som var minutter fra å vinne den sterke vestlandsavdelingen i fjor, og som har slått 1. divisjonslag i vinter. Det er ingen som forventer at vi skal konkurrere på dette nivået, i hvert fall ikke ennå ...

Roar Tolfsen

Både mot Amazon, Pors og Hinna kunne vi derimot med litt marginer oppnådd bedre resultater, og alt i alt fikk vi stort utbytte av disse kampene.

Vi har også slått Gimletroll 2–0 i jenter 19-NM, der både resultatet og prestasjonene var oppløftende, og i forrige helgs generalprøve fikk vi anledning til å drille formasjoner mot motstandere fra 3. og 4. divisjon under Tollnes Vårcup i Skien. De fem kampene mot Express, Risør, Runar, GØIF og Hei ble vunnet med en samlet målforskjell på 24–1 og en klar førsteplass i jenter 19-/dameklassen.

Mellom semifinalen og finalen ble jeg for øvrig vitne til at en spiller fra GØIF oppsøkte Runar og forklarte litt om kampen vi nettopp hadde spilt. Trenerne til Runar ble revet med i samtalen og greide ut om hvordan vi angrep deres lag, før de til slutt konkluderte med «det er DET som er fotball, vett!». Det var moro å høre.

Anders Jensen

En utfordring i 2018 blir å tette hullene etter noen av de mest rutinerte og fysisk sterke spillerne som var bærebjelker i fjor. Kaptein Mina Ljosland er nå i Amazon Grimstad, Celine Tolfsen er ute med korsbåndsskade hele sesongen, og veteranen Anne Holgersen kan ikke bidra i samme grad i år.

Inn har kommet flere unge talenter som forhåpentlig har lange og fremgangsrike fotballkarrierer foran seg, og som garantert vil skape hodebry for garvede opponenter i 2. divisjon. Den offensive kraften i laget har vi sett flere eksempler på allerede, og var noe som kjennetegnet også fjorårsutgaven av Donn, da det ble 93 scoringer på 18 kamper.

Anders Jensen

Men erfaring fra dette nivået har bare tre av dagens spillerne. I dameavdelingen er gjennomsnittsalderen knapt 18 år, og det sier seg selv at læringskurven blir bratt.

Av ti nye spillere som har funnet veien til Kongsgård i vinter, kommer ikke mindre enn åtte fra Greipstad. Det fremgangsrike jenter 16-laget i Songdalen er oppløst, men det gode samarbeidet mellom klubbene gjennom flere år fortsetter, nå med et sterkt innslag av jenter fra Finsland, Hortemo og Nodeland i blått og hvitt!

Anders Jensen

Ettersom avdelingen har blitt større, har vi oppnådd et av våre viktigste mål for 2018 allerede, nemlig å kunne stille lag også i 3. divisjon. Dette blir en viktig rekrutteringsarena og minst like viktig som et tilbud for de som ikke har ambisjoner om å spille helgekamper mot reservene til toppserielag som Lyn, Vålerenga og Stabæk.

De vinterlige forholdene gjorde det vanskelig å få til mange treningskamper for dette laget, men de fikk i hvert fall testet seg mot Express (0–2) og Vindbjart (6–3). Mange av jentene på dette laget blir også med når Adidas Cup for 17-åringer innledes i mai. Her står puljekamper mot Kragerø og Holmen på programmet. Før den tid er det imidlertid seriestart i 3. divisjon mot Lyngdal 24. april.

Privat

I sommer tar vi turen til Gothia Cup i Gøteborg for å delta i 18-årsklassen, men først fokuserer vi altså på sesongstarten i 2. divisjon nå i helga. Der får vi de første svarene på hva som venter oss i 2018. Uansett hva det blir, skal vi spille fotball på den måten vi synes fotball skal spilles på!