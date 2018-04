Malene Rypestøl satte tre norske juniorrekorder

STOCKHOLM: I løpet av tre dager satte kristiansanderen tre norske juniorrekorder. Først på 50m rygg torsdag, hvor hun kom helt ned i 29,21 som var en forbedring av den ett år gamle rekorden til Ingeborg Vassbak Løyning med 0,13 sek. Hun var yngste deltaker i A-finalen og fikk her en sterk 6. plass i konkurranse med gode seniorer fra en rekke europeiske klubber.

Dagen etter forbedret hun nok en ryggrekord tilhørende Ingeborg Vassbak Løyning. Det skjedde på 100m rygg, med 0,15 sek til flotte 1.02.51, som var ny personlig rekord med 0,8 sek. og også her fikk Malene 6. plass i A-finalen.

På begge disse ryggøvelsene gikk hun inn på andreplass på den norske All Time-listen for seniorer på langbane etter Ingvild Snildal, som satte sine norske seniorrekorder 28,53 og 1,01.33 med en type badedrakt som siden ble forbudt pga. minimal vannfriksjon.

Lørdag presterte Malene nesten over evne på 200m medley hvor hun perset med 3,9 sek til ny norsk juniorrekord på 2,17,47 - 1,80 sek bedre enn den 30 år gamle rekorden til Irene Dalby og 2.3 sek bedre enn den gamle seniorkretsrekorden til Bente Rist.

På All Time-listen svømte hun seg opp fra 15. plass til tredje beste resultat etter Sara Nordenstams seniorrekord på 2.15.13. Også dette kom i A-finalen med 7. plass som resultat.

Malenes resultater i senior-NM kortbane for tre uker siden samt de gode resultatene i Stockholm vil uten tvil føre til deltakelse i World cup-stevner og internasjonale seniormesterskap.

Seks deltakere fra Team Sør

Team Sør Agder stilte i tillegg med fem av sine beste svømmere i Stockholm og klarte seg bra i den harde konkurransen.

Johannes Skotte Hope (19) fra Team Sør/KSA satte to solide perser på 100m fri 53.06, som er en forbedring av egen junior kretsrekord med 0,54 sek og på 200m fri med 1.58.23 som er 1,06 sek under gammel pers.

På 100m fri var han bare 0,06 etter Team Sør/Mandal-svømmer Bernt Seyffarth (29), som var 0,47 sek etter sin personlige rekord.

Bernt svømte opp mot sitt aller beste også på 50m bryst med den flotte langbanetiden 29,31 bare 0,19 sek etter egen senior kretsrekord.

Dennis Aateigen (17) fra Team Sør/KSA svømte opp mot sitt beste på 200m rygg med pene 2.07.81 - bare 0,49 sek etter sin senior-kretsrekord som ga han gull i seniorklassen i langbane NM i fjor. Dennis har hatt en skade i det ene albuleddet i vinter, og har vært satt litt tilbake en periode. Mye tyder på at han kommer sterkt tilbake allerede neste helg i Bergen hvor landets største internasjonale svømmestevne går av stabelen.

Kretsrekord

Dennis’ største konkurrent i ryggsvømming på Sørlandet, 19-årige Simon Neerland fra Team Sør/Mandal, satte ny senior-kretsrekord på 50m rygg til 27,59 - 11/100 sek bedre enn hans egen gamle rekord.

En meget gledelig personlig rekord på 100m bryst med 0,02 sek til 1,07.25 fikk vi av Ole Marius Rist Jensen, 17-åringen fra Lillesand som svømmer og trener med Team Sør/KSA. Han gjorde i tillegg en god 200m bryst på 2.27.99.

Endelig gjorde 20-årige Tone Hartmark Nilsen fra Team Sør/Mandal 50m rygg på 31.30 og 200m medley på 2.28.5. Begge tidene litt etter personlige rekorder denne gang.

Trener i Team Sør/KSA John Heddeland forteller at han forventer en videre utvikling i Bergen neste helg for de som deltar for Team Sør.