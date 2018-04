Våg vant 11 av 12 kamper

KRISTIANSAND: Denne uken ble det seier Fram og Runar. I løpet av de 12 siste kampene har Våg kun tapt for serievinner Ålgård. Våg endte dermed på 4. plass i 2. divisjon avdeling 2.

Seier mot Fram

Torsdag 5. april var Fram gjester i Karusshallen. Våg vant 29-27 etter variert spill. Linjespiller Desirée Sundtjønn forteller at dette var en kamp med mye forbedringspotensial, men at det også var mye bra til tider.

– Vi tok kjapt ledelsen og etter ti minutter ledet vi 7-2. 3:2:1-forsvaret fungerte bra helt til Fram la om til å spille 7 mot 6. Da mistet vi initiativet, men ledet likevel med 4 mål til pause, sier hun.

– I pausen ble vi enige om å kjøre på knallhardt fra start i andre omgang og vi treffer på det meste i starten. Men igjen ble vi litt utålmodige i angrepsspillet vårt og fikk en del kontra imot. Det så mørkt ut til tider men Benedicte Udjus i mål holder oss inne i kampen.

– Det er bra det ikke deles ut stilkarakter i håndball, men to poeng er to poeng og vi var fornøyd med det, oppsummerer Desirée Sundtjønn.

Seier over Runar

Sesongens siste seriekamp ble spilt søndag 8. april og Runar tok turen til Karusshallen. Vågjentene lå under mesteparten av denne kampen, men kunne likevel juble ved kampslutt etter seier med minst mulig margin, 31-30.

– Det var en slitsom kamp fra start til slutt, oppsummerer målvakt Bendicte Udjus og legger til:

–Vi lå under omtrent hele kampen. Vi slet med å spille vårt 3:2:1- forsvar. Vi hadde for stor avstand mellom spillerne og tapte mye dueller.

- Det var derfor vanskelig for oss målvakter å stå en god kamp. Forsvaret ble bedre utover kampen, i tillegg til at vi holdt roen i angrep. Det førte til at vi fikk kjørt systemene våre. De siste minuttene spilte vi sju mot seks. Det hjalp oss i å få en tomålsledelse. Vi vant til slutt med ett mål, til tross for en rotete og tung kamp, avslutter en lettet Benedicte Udjus.

Endte på 4. plass

Da er sesongen 2017/18 historie. Våg endte på fjerdeplass etter 14 seire, én uavgjort og sju tap i løpet sesongen. Laget har hatt et godt angrepsspill, noe et snitt på 30 scorede mål per kamp gir prov på. Mestscorende for Våg har vært: Mathilde Flo Hjetland 126 mål, Merlinda Qorraj 123, Sunniva Andersen 93, Karine Emilie Dahlum 68.

Merlinda Qorraj oppsummerer

– Vi startet sesongen med skader på sentrale spillere, og selv om vi åpnet med seier, så ble spesielt oktober/november en tøff periode resultatmessig. Når vi var gode, så var vi veldig gode, men vi klarte ikke å vinne kamper vi burde ha gått seirende ut av. Etter hvert ble vi mer samspilt og vi kom i flytsonen.

– Vi har et godt treningsmiljø og selv om Vipers er Norges beste håndballag, så tror vi på at vi er i det rette laget i dag for at det skal være mulig for oss en dag kunne spille i Vipers-drakten. Det er også gøy å få spille kamper med spillere som er i Vipers-stallen. Da vet man hvor lista ligger og det motiverer.

– Hvis jeg skal trekke fram en spiller som ofte setter standarden på kampene våre, så er det venstrekant Sunniva Andersen. Hun har et håndledd som kan leke med målvaktene, og hun får håndball til å se lett ut. Jeg gleder meg allerede til neste sesong, og har bestemt meg for at en dag..., avslutter Merlinda Qorraj med et lurt smil.

Mathilde Flo Hjetland oppsummerer

– Denne sesongen startet ganske svakt. Vi var et ungt lag og et nesten helt nytt lag og vi tapte en del kamper og fant ikke helt roen i spillet. Etter hvert ble vi mer samspilte og litt tryggere på hverandre, noe som ga resultater.

– Av kampene som er spilt etter jul har vi kun ett tap på 12 kamper, noe vi er veldig fornøyde med. Vi endret litt på systemer både i forsvar og angrep, slik at spillet skulle flyte bedre og at vi skulle vinne litt flere baller i forsvar. Noe som funket veldig bra.

– Sunniva Andersen har vært en viktig spiller for oss denne sesongen. Hun har bidratt med mye erfaring, ro og selvfølgelig mange mål. Hun er utrolig flink til å gi tilbakemeldinger og bidrar mye til god stemning i laget.

– Merlinda Qorrai har også vært en viktig bidragsyter. Hun har spilt sin første sesong på seniornivå og er en veldig smart spiller som er flink til å spille opp og servere baller. Noe som har bidratt til flyt i angrepsspillet denne sesongen, avslutter Mathilde Flo Hjetland.

5. april: Våg – Fram 29 – 27 (17-13)

Karianne Gjertsen Barøy 3

Aurora Wangberg Kvalnes 1

Emilie Rasmussen Berg 1

Merlinda Qorraj 9

Benedicte Udjus 0

Sunniva Amalie Næs Andersen 5

Margrethe Opsal Ødegård 0

Karine Emilie Dahlum 5

Vilde Benedicte Næss Andersen 1

Desirée Sundtjønn 2

Christine Nielsen Larsen 1

Eila Mølnvik Tjøm 1

8. april: Våg – Runar 31 – 30 (17-19)

Karianne Gjertsen Barøy 3

Aurora Wangberg Kvalnes 0

Emilie Rasmussen Berg 1

Merlinda Qorraj 10

Benedicte Udjus 0

Sunniva Amalie Næs Andersen 4

Margrethe Opsal Ødegård 0

Karine Emilie Dahlum 5

Vilde Benedicte Næss Andersen 5

Desirée Sundtjønn 3

Christine Nielsen Larsen 0

Fredrikke Moland Flesner 0

Eila Mølnvik Tjøm 0