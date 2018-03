Ærespris til Ketil Grindheim

EVJE OG HORNNES: Ketil var «lurt» med på årsmøtet, under påskudd av at han skulle fortelle litt om det fine samarbeidet om trening som skigruppa i Otra IL har med Vindbjart Ski i Vennesla og Oddersjaa i Kristiansand.

– Nå ble jeg helt satt ut her, utbrøt Ketil temmelig perpleks da Otra ILs leder Jan A. Haagensen tok ordet etter foredraget hans og leste opp begrunnelsen for tildelingen.

Dette innlegget ble først publisert på opplevevje.no

Det var tydelig at Ketil satte stor pris på den gjeve utmerkelsen. Etter Æresmedlemskap er Æresprisen den høyeste hedersbevisningen Otra IL kan gi til sine medlemmer.

Et enormt frivillig arbeid i Otra IL

Det var en omfattende «merittliste» av frivillig arbeid Otra-leder Haagensen leste opp, da han begrunnet hvorfor Ketil Grindheim fortjente utmerkelsen:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Otra-medlem siden tidlig på 2000-tallet

Styremedlem i O-gruppa, og løypelegger i orientering

Trener i skigruppa i 15 år

Speaker under Trollrennet i 10 år

Medlem av langrennskomitéen i Agder og Rogaland skikrets

Gjennomført mange kurs i trening og skismøring lokalt og regionalt

Teknisk delegert (TD) på Sesilåmi flere ganger

TD på nasjonalt nivå, junior-NM og Norgescup for junior

Med i samarbeidsgruppa Otra/Vindbjart/Oddersaa

Kristiansander – og tidligere fotballspiller

Ketil Grindheim er opprinnelig fra Kristiansand, men bor nå i Dåsnes i Hornnes sammen med kona Marit. Han er utdannet lærer, og arbeider ved Evje ungdomsskule.

Geir Daasvatn

Midt på 1980-tallet var han trener for rekruttlandslaget i langrenn. Etter disse to årene var han landslagtrener for damelandslaget i langrenn. Blant løperene han trente var Anette Bøe, Anne Jahren, Marit Wold (Mikkelsplass), Grete Ingeborg Nykkelmo, Inger Helen Nybråten og Trude Dybendal m.fl.

Da det kom på tale å starte opp skigymnas på Hovden ble Ketil kontaktet. På Hovden ble han i 13 år, bare med et lite avbrudd som landslagstrener i perioden 2000-2001, der han blant annet hadde ansvaret for Bente Martinsen (Skari).

I 2003 flyttet han til Dåsnes sammen med kona Marit, som er fra Hornnes. Etter en tid som reiselivssjef og daglig leder i Otra IL (2003-2005), begynte han altså som lærer på Evje. Her har han blitt værende.

Det er selvfølgelig Ketils enorme innsats som trener for andre gjennom flere årtider vi husker best. Men han har også selv vært en god idrettsutøver. Fra 9-10-årsalderen var han å se på friidrettsbaner i Kristiansands-området. Han spilte fotball i Vigør, helt opp til seniorlaget i 3. divisjon (2. divisjon i dag). Han er også kretsmester i langrenn, og har deltatt i norgesmesterskap.

Stolte idrettsvenner

Noen ganger via tilfeldighetenes spill, og noen ganger kanskje Amors piler, har Otra IL vært så heldig å få inn mange ressurspersoner i idrettslaget på ulike felt. Ketil er et slikt ressursrikt menneske som bidrar til å løfte idretten i bygda til store høyder. Det var tydelig stolte idrettsvenner som hedret ham med stående applaus da Jan A. Haagensen overrakte Æresprisdiplomet som et synlig bevis på utmerkelsen.