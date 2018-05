Damer i ekspressfart til Hovden

KRISTIANSAND: – Vi har klart å samle 15 damer til nå, og skulle gjerne vært 20. Så hvis det er flere damer som tar utfordringen og har lyst til å være med, er det bare å ta kontakt, sier Elsa Gyland.

Hun har syklet Color Line Tour fem ganger før, og tenkte at i år ville hun finne på noe nytt.

– Det er alltid sånn at når en skal begynne et nytt treningsår på sykkel, tenker en «hva er neste mål?» Jeg har syklet til Hovden flere ganger i mixlag med menn tidligere, og hadde lyst til å finne på noe annet. Så kom jeg på å samle et damelag. Det har vært mye snakk om herrelag som tar rekorder på fort sykling til Hovden, så jeg tenkte: «hvor fort klarer vi å sykle til Hovden med et damelag?», forteller Gyland.

Kjapp snittfart

Valget falt på seks timer og 15 minutter. Det betyr snittfart på 34 km/t.

Elsa Gyland

– Det er fordi vi har stor bredde i laget, alt fra aktive syklister som tidligere har syklet opp på 5.23, til spreke mosjonister med personlig rekord på 6.15. Derfor bestemte vi oss for den tida. I laget er det noen damer som har syklet veldig fort og noen damer som dette er en stor utfordring for, så skal vi sammen som lag prøve å nå dette målet, sier Gyland.

– Er de kjappeste damene interessert i å sykle seinere enn de pleier?

– Ja. De er veldig gira på dette og synes det er et gøy initiativ og at det er sosialt. Dette blir en helt annen opplevelse enn å sykle opp så fort som de har gjort før i blanda lag, sier hun.

– Nedslagsfeltet for damer som sykler så fort er ikke stort her på Sørlandet. Det er mange damer som sykler, men ikke som har vært oppe på så raske tider som 6.15, sier hun.

Fra tre fylker

Derfor er dette nye damelaget sammensatt av raske damesyklister helt fra Egersund til Grimstad.

– Alle i laget driver variert i trening; noen går på ski, andre løper. Alle har lagt ned et veldig godt treningsgrunnlag som trengs til å bli med på sånt tidsmål, sier hun, og håper at dette damelaget kan trekke andre damelag fra Østlandet og andre landsdeler til å delta på Color Line Tour 2. juni.

Selv har Gyland trent ca. 10-12 timer i uka i år, først spinning og rulle inne, så treningsturer ute.

Elsa Gyland

I tillegg til spredning i meritter, er det stor aldersforskjell på deltakerne i laget, som kaller seg Damerxpress.

– Aldersspredningen er 31-57 år, så vi er ganske godt voksne damer, smiler Gyland, 39 år gammel lærer og tobarnsmor, bosatt i Lyngdal.

Eldste er Wenche Lise Ramse fra Evje, mens yngste er Merethe Gabrielsen fra Grimstad, som sykler aktivt i både norgescup og NM. Blant de mer kjente mosjonistene som trener mye er Inger Engebretsen og Siren Wulff fra Kristiansand.

Sistnevnte er kaptein på laget sammen med Elsa Gyland.

– Utfordringen har vært at vi bor så spredt, så vi har måttet trene hver for oss. Vi får bare to treninger sammen, men det går veldig fint, for alle disse damene er veldig erfarne syklister som kan sykle rulle og er opptatt av sikkerhet og samarbeid, sier Gyland.

God langtur

Ti av damene trente sammen forrige helg og syklet tur-retur Kristiansand Brokke, fordelt over to dager.

Elsa Gyland

– Da fikk vi trent på rulle og ble trygge og kjent med hverandre. 21. mai samles hele gjengen til ny trening, og da er enda flere damer velkomne hvis de vil sykle opp på 6.15, sier Gyland.

Snart får damene egne drakter, så hvis noen ser en gjeng med mariusmønster fare forbi i en forrykende fart – ja, da har de overvært en sensasjon: Sørlandets første hurtiglag for damer i Color Line Tour i 2018.