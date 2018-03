Krister Hagen fikk gjev trøye

Etter sin gode sesongåpning var Hagen igjen frempå og viste frem styrken sin. Flere mil foran hovedfeltet ble belønnet med trøye som den mest offensive rytteren.

– Det gikk greit nok, men det var hardt. Skikkelig kaldt og motvind hele dagen. Fikk dessverre ikke særlig hjelp i bruddet, så det ble tungt, sier Hagen.

Lave temperaturer og vind preget ukas første etappe av Tour de Normandie. Rittet er kjent for nettopp dette, slik at karene våre var godt forberedt. Før avreise ble det lagt ned mange mil i vinden langs kysten av Randaberg, slik at akklimatiseringen var sikret.

- Etappen var stort sett flat, men litt kupert i starten. Litt sidevind innimellom, men ikke nok til å utgjøre en forskjell, fortsetter Hagen.

Han viste igjen fram styrken sin og sammen med en annen rytter satt han i brudd under store deler av dagens etappe. Hele åtte minutters forsprang hadde de to opparbeidet seg med 50 km til mål. Dessverre ble det tyngre mot slutten av etappen og bruddkameratene klarte ikke å motstå det samarbeidsvillige hovedfeltet.

Etter å ha kjørt inn bruddet, begynte «støtecupen» på ny. Denne gang klarte vi dessverre ikke å plassere oss i rett brudd og fire ryttere fikk skli av gårde. De samme fire rytterne holdt akkurat unna til mål.

Trond Håkon Trondsen var frempå i spurten og sikret laget en topp ti-plassering, og med utbryterne rett foran feltet så kan en slik spurt vise seg god å ha de kommende etappene. Trond Håkon ble nummer fire i dagens spurt og viste seg virkelig frem for første gang i Team Coop-trøyen.

Taktikken for morgendagens etappe er enda ikke spikret, men vi satser på at gutta igjen skal kjempe om seieren.