KDK-danser satser internasjonalt

Husker dere artikkelen i Fædrelandsvennen med følgende overskrift: «Synne (13) fra Flekkerøy ofrer alt for dansen»?

I sommer ble hun norgesmester i både standard- og latindanser i juniorklassen. Grunnlaget er lagt her i Kristiansand Danseklubb (KDK), som etter hvert er svært godt kjent for å skape dansere på meget høyt nasjonalt nivå.

Nå ønsker Synne å jakte enda gjevere trofeer. Hun drømmer om en internasjonal danse karriere, og for henne var det da naturlig å søke hjelp hos sin mentor, Tor Fløysvik.

Tor Fløysvik har vært en del av dansemiljøet i en mannsalder og har et betydelig internasjonalt nettverk innen for dansesporten. Fløysvik visste derfor hvor han skulle finne den perfekte partnermatchen for Synne.

I en alder av 14 år flyttet derfor Synne til nord Finland. Hun bor hjemme hos familien til sin nye og jevnaldrende dansepartner i Oulu. Han heter Jaakko, og er ranket som en av de beste i sin aldersklasse i Finland.

Synne er fortsatt medlem i Kristiansand Danseklubb (KDK), men hun representerer nå den finske klubben og Finland i alle dansekonkurranser.

Hverdagene består for det meste av skole, trening, spise og sove. Hun går på Oulu International School, og trives veldig godt.

Lørdag den 27. oktober danset Jaakko og Synne sin første konkurranse sammen i Helsinki, og tok en fin 2. plass. De deltok da kun i standardkonkurransen, som består av dansene vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep.

16. november setter mamma og pappa seg på flyet til Stockholm, for da skal Jaakko og Synne danse sin neste konkurranse.

– Gjett om vi gleder oss, sier pappa Sverre.

8. og 9. desember skal de delta i den eneste internasjonale konkurransen som danses i Norge, Christmas Dance. Det blir også stas. Da kommer nok både onkler, tanter, kusiner og fettere til å sitte ringside og følge dem på parketten.

Mamma Siren og pappa Sverre støtter Synne så godt de kan i nå sine mål, men et kriterium er urokkelig: juleferien, da blir hun hjemme på Flekkerøy.