Øvrebø-hopper imponerte i NM

LILLEHAMMER: Hansen Lauvsland knallet til med hopp på 123,5 og 125 meter i de to omgangene. Etterpå var han meget godt fornøyd. Her forteller han om oppladningen og gjennomføringen:

– Oppladningen mot NM gikk som normalt. Jeg hadde en bra uke med treninger mandag, tirsdag, torsdag morgen, hopping tirsdags kveld og teknikk torsdag kveld.

Jeg startet lørdagen med et norgescuprenn der jeg prøvde meg i den øverste klassen (elite-klassen). Der ble jeg mest fokusert på gleden av å få hoppe i elite-klassen og glemte litt bort de viktigste arbeidsoppgavene mine.

Skiforbundet

Etter nc-rennet fikk trenerne meg inn på riktig spor hva angår arbeidsoppgaver og forventninger inn mot NM. Før rennet hadde jeg et mål om å komme med til andre omgang (topp 30). Jeg presterte med et bra første hopp og havnet etter første omgang på en 11.plass. Andre omgang gikk over alle forventninger og med hoppet på 125 m klarte jeg å hoppe meg inn på en 8. plass, som jeg er storfornøyd med

Før sesongen satte jeg meg noen mål som jeg mente var realistiske. Men med den uvirkelig drømmesesongen som jeg har hatt til nå ble de målene slått tidlig i vinter. Jeg klarte å hoppe meg opp fra den laveste norgescupklassen til den høyeste bare denne sesongen, og nå klarte jeg altså å hoppe meg inn på topp ti i junior-NM, som for meg virket helt umulig da sesongen startet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Videre denne sesongen ønsker jeg å fortsette å hoppe bra på ski og muligens stabilisere meg i elite-klassen.