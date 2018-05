Norge U20 røk i EM-kvalifiseringen

SERBIA: EM-kvalifiseringen endte med to tap mot henholdsvis Portugal og Serbia i byen Ecka, ca en time utenfor Beograd forrige uke. Her er en oppsummering fra trenerteamet:

​Etter en god oppkjøring som blant annet inneholdt en svært oppløftende treningskamp mot Koll, var det en skuffet gjeng som tapte 3-0 mot Portugal. Siden vi begynte prosjektet vårt på Rønningen i august i fjor, har vi jobbet med tempo og variasjon i angrep, samt å få på plass såkalt «bunch-blokking». Det siste innebærer blant annet at blokken står samlet, og at kantblokkerne hjelper til mot midt og 3-meter i 6.

Fikk en tøff start

På samlingen i forkant, og ikke minst i treningskampen mot Koll, viste vi at det vi hadde trent på begynte å sitte, men i kampen mot Portugal fikk vi en røff start i mottak som skapte usikkerhet. Denne usikkerheten bidro til at det vi hadde jobbet med gikk i glemmeboken. Skuffelsen over tapet, var ikke bare knyttet til tapet, men også over at vi ikke fikk til det vi hadde øvd på.

Kampen hadde imidlertid sine lyspunkter. Vi servet godt, og etter en rufsete start, klarte mottakerne våre, anført av innbytter Andreas Von Brandis, å snu den dårlige trenden. Fra midten av sett 2, var mottaket ikke mindre enn strålende.

Fremgang mot Serbia

I kamp 2 mot Serbia, var målet å spille som vi hadde trent. Det ble også her 3-0, men spillemessig var vi på et helt annet nivå, selv om vi fikk en knekk på slutten av 1. sett og et stykke ut i 2 sett. I 3. sett var vi i føringen helt opp til 20 poeng, men fikk noen litt uheldig poeng imot på slutten.

Også i denne kampen var det en innbytter som sto frem. Eivind Hettervik fikk sitt første innhopp i turneringen, og storspilte med god fordeling av legg, og god presisjon.

Laget har tatt stor steg siden vi spilte Nevza i oktober, og kanskje enda større enn det vi fikk vise i disse to kampene. Nivåmessig ligger vi faktisk ikke så langt bak lagene vi møter, og denne turneringen har bekreftet opplevelsen vår av at vi teknisk har et brukbart nivå, selv om stabiliteten kan svinge litt. I treningskampen mot Koll, spilte de fleste, om ikke alle opp mot sitt beste, mens det i kvalifiseringen varierte mer.

Masse potensial

Hadde en, eller to til hatt dagen, ville det fort ha gitt oss settseire i begge kamper, og da kunne alt ha skjedd. Det virkelige potensialet har vi sett på trening, og det er tydelig for oss at det er ikke urealistisk å se for oss et norsk jr-landslag i et sluttspill de nærmest årene. Den største forskjellen mellom oss og andre bedre lag er fysikken. Vi har ikke like mange høye spillere, og det hjelper ikke at vi i snitt også ser ut til å være dårligere fysisk trent.

Å forbedre styrke/spenst er kanskje det enkleste å gjøre noe med, dersom det er vilje til det. Å vente til en begynner på videregående, er nok i seneste laget, ikke bare for prestasjon, men også med tanke på skadeforebygging. Her er det altså en jobb å gjøre for de ulike treningsmiljøene i Norge.

Ser lyst på fremtiden

Skuffelsen av å tape for Portugal var stor, men i etterpåklokskapen ånd, har vi kun grunn til å være skuffet over spillet, ikke over resultatet som tross alt var forholdsvis jevnt i de to siste settene. Portugal slo nemlig Serbia 3-1 i en thriller av en kamp, og vant med dette puljen. Portugal spilte for øvrig den type volleyball som vi også ønsker å få til.

Vi har tatt noen skritt, og alt i alt ser vi lyst på fremtiden. Dessverre får vi, med noen få unntak, ikke jobbe mer med denne gjengen, men vi ser at det er mye positivt som skjer, både i klubbene og på Toppvolley, og med noen små justeringer, er det ingen grunn til at ikke vi skal kunne gjøre som Portugal. Stikkordene er mer fysisk trening, skape spillere som både våger og mestrer å stå mer samlet i blokk, og høyere tempo på kant- og 3-meterlegg.

Ole Martin Kleivenes og Marcin Gaarden