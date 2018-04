Forvandlingsnummeret fra Søgne

SKIEN: Terje Abrahamsen fra Søgne har gjort en fremragende jobb med den seks år gamle vallaken Cromwells Shadow. Søgne-hesten har virkelig funnet et nytt gir denne våren, og fremstår som et av de store forvandlingsnummerne i sørlandsk travsport så langt i 2018. Etter ikke å ha vunnet løp på sine 34 første starter i karrieren, har vallaken nå to seiere og en andreplass på sine fire siste starter.

Torsdag kveld imponerte Cromwells Shadow på ny. 6-åringen spant til tet inn i den første svingen, og ga siden ikke konkurrentene det minste fnugg av sjanse til å komme i nærheten. Kusk Lars Fredrik Kolle kunne trygt konstatere at seiersmarginen var av det behagelige slaget ved målpassering på Klosterskogen.

– Øreproppene er spart, det er mye krefter igjen. Det er ikke vanskelig å kjøre løp når du får låne så fine hester, det er jeg veldig takknemlig for, fastslo den talentfulle 19-åringen etter løpet. TV-kanalen Rikstoto Direktes reporter Kurt Hella lot seg også imponere.

– For en prestasjon av Cromwells Shadow!, rapporterte den rutinerte reporteren til TV-seerne. Vinnertiden på Cromwells Shadow ble 1.16,5a/2100 meter.