Hvil deg sterk

Mange forestiller seg at det finnes et ideal når det gjelder triatlon-trening. Som oftest handler den forestillinga om å trene så mye som mulig.

De beste sykler i seks timer, løper i to timer før de svømmer en liten time før de legger seg. Jo tøffere belastning de utsetter kroppen sin for, jo bedre rustet er de foran sommerens konkurranser.

Men det er ikke slik det henger sammen. Du blir ikke bedre av å trene knallhardt.

Du blir bedre når du sitter i sofaen foran tv-en. Det er når du hviler deg, etter en hard økt at du bygger toleranse for neste økt. Det er når du hviler i sofaen, eller når du sover, at du herdes. Det er da du bygger styrke og evne til å konkurrere.

Triatlon har i lang tid slitt med et machoideal. Det er en slags tøffhetsgrad vi kan kjenne igjen fra næringslivet. Hvor mange bedriftsleder forteller ikke åpenlyst at de sover bare noen få timer hver natt. Det er som om mindre du sover, jo mer hardcore er du. De framstiller seg selv som om de er skapt for å være (hyper)aktive.

Ingen av dem snakker om magesår, stress og frykt. Slik blir det også med treninga. Mange føler at de må trene mye for å rettferdiggjøre prosjektet sitt. De har allerede brukt mange penger på en våtdrakt og en sykkel. Noen investerer i en personlig trener. Til sommeren skal de delta i en konkurranse med en svært høy deltakeravgift. For å komme dit må de bruke penger på fly og på hotell.

Triatlon, og spesielt langdistansen, har tradisjonelt sett vært skeptisk til restitusjon. Ikke fordi vi ikke tror på det, men fordi det er en tidkrevende affære. Og at vi ikke våger å slippe noe av det andre vi holde på med.

Men skal du følge drømmen din om å fullføre en triatlon, er du nødt til å slippe noe. Hvis du ikke våger å slippe, vil du bli straffet knallhardt. Det er ikke uten grunn at man sier at den vanskeligste skaden i triatlon er skilsmisse.

Sporten vår er en krevende elskerinne, og hun spiser mer enn gjerne opp ekteskapet ditt.

Det er imidlertid ikke slik at mye gir mer. På engelsk heter deg seg; ”A little bit less is a little bit more”.

Atletisk trening handler om å trene med vettet. Så slipp litt opp. Senk skuldrene og legg deg på sofaen.

Etter treninga, selvfølgelig.