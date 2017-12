Sørlandsboksere med tre NM-gull

TØNSBERG: Semifinaler ungdom og junior NM 2017:

Ungdom: 57 kg: Mehedi Al-Gazzi, Arendal BK vs Noman Ahmadzai, Raufoss BK. Mhedi kontrollerer første runde som han vil. I andre runde kommer motstanderen mer inn i kampen og gjør det mer spennende enn vi trodde på forhånd. I tredje runde er Mehedi mer skjerpet og vinner greit kampen 5-0 og avanserer til finale.

Junior: 64 kg Daniel Grande, Grimstad Bokseklubb vs Zohour Ahmad Noori, Raufoss BK. Daniel bruker litt av første runden til og finne ut av motstanderen, men på slutten av runden sitter kontringene. Andre og tredje runde fortsetter i samme stilen og Daniel vinner greit 5-0 og videre til finale.

Finaler: Ungdom: 57 kg: Icaro Santos, Moss BK vs Mehedi Al-Gazzi, Arendal BK En kamp som det var knyttet sto spenning til. Mehedi overasker alle med å ha full kontroll på motstanderen fra første stund og til gong-gongen gikk i siste runde. Mehedi vinner med dommerstemmene 5-0. Han bokser smart og med fine unnvikelser og kontrer inn fine treffere. Han bokser så bra at han i tillegg til NM-gullet får pris som beste ungdomsbokser.

Junior: 81 kg: Nabil André Belkhir, Arendal BK vs Mohammed Abullah, Voss BK Nabbil vinner på RSC-2. Dommer stopper kampen i runde to, motstanderen til Nabil har ingen sjanse mot Nabil og hans boksing.

64 kg: Daniel Grande, Grimstad BK vs Andreas Reppe, B-30 Daniel har møtt motstanderen før og gikk da på et knepent 2-3 tap. Daniel begynner kampen bra og viser at han er revansjesugen. Han bokser tålmodig og kontrollerer inn den ene trefferen etter den andre, har fine unnvikelser og gode kontringer. Han er litt utålmodig i runde to, men henter seg inn i tredje runde og viser at han er den beste bokseren i klassen opp til 64 kg. Daniel vinner med dommerstemmene 4-1.