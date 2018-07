ÅSNES: Etter sammenstøtet som ødela B-finalen under forrige NM-runde, har teamet til Sigurd Erik Egeland stått på sent og tidlig for å få rallycrossbilen startklar til den 3. NM-runden. Kveldene i garasjen har vært sene og ærendene mange, men onsdag ettermiddag var Escorten klar og kvelden etter rullet ”Egelandsruta” i gang den 50 mil lange turen mot Finnskogbanen på Flisa.

Egeland hadde aldri tidligere kjørt på Finnskogbanen, og det viste seg å være en særdeles teknisk og krevende bane. Til tross for et godt utgangspunkt, så fant ikke Egeland helt flyten på banen – noe som resulterte i tider han selv omtaler som ”søppel”. For første gang denne sesongen ble det ikke noe finalekjøring i en NM-runde.

Anne Beth Mål Arntzen

Til tross for en heatseier i andre kvalifiseringsrunde, så holdt ikke tidene til finalekjøring. Egeland endte til slutt på en 13. plass i den 3. NM-runden, og sier at helgen ikke er noe å se tilbake på. Han ønsker for øvrig å takke alle som gjør norgesmesterskapet mulig, og som er med i både medgang og motgang. Både Egeland selv og teamet ser nå stort frem i mot den 4. NM-runden som nærmest skal kjøres på hjemmebane, i Konsmo 25-26 august.

Anne Beth Mål Arntzen