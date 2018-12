Fem mål fra Vildalen i ØIF-comebacket

ARENDAL: – Veldig gøy å være tilbake igjen, og det å spille i Sør Amfi foran så mange mennesker var bare helt topp, sier Vildalen.

Han innrømmer at han var nervøs foran comebacket i ØIF Arendal. Det er 3,5 år siden han forlot klubben som en lovende, ung spiller. År i St. Hallvard, Drammen, og i dansk eliteserie har gjort ham til landslagsspiller og sørget for at han er tatt ut i bruttotroppen til VM i januar.

Hemmelig signering

Men aller først var det klart for comeback i ØIF Arendal, som den hemmelige signeringen som klubben har prøvd å holde skjult for omgivelsene siden før helgen.

Fakta: Kampfakta ØIF Arendal – Nærbø 33-24 (15-10) Sparebanken Sør Amfi, 1.753 tilskuere. ØIF Arebdal: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 3, Kristoffer Haugen Pedersen 2, Martin Lindell 4, Hermann Vildalen 5, André Lindboe 8, Sondre Paulsen 3, Nökkvi Dan Ellidason, Eirik Heia Pedersen 2, Laurits Mo Rannekleiv 1, Olaf Richter Hoffstad 2, Jesper Munk 1, Maximiliam Jonsson, Sander Løvlie Simonsen 2. Toppscorer Nærbø: Tord Haugseng, 7 mål. Dommere: Tom Larsen og Jo Are Johannessen. Utvisninger: ØIF 5×2 min. Nærbø 2×2 min.

Bare to treninger har han hatt med sitt nygamle lag, der han spilte sammen med flere av spillerne i sin forrige periode i klubben.

Etter drøye 12 minutter kommer det som er til da dagens høyeste brøl fra tribunen. Hermann Vildalen entrer banen for første gang i sitt comeback. 28 sekunder senere runger et enda høyere rop. Da satte han inn sin første scoring av fem i kampen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Det er fantastisk at det kommer så mange mennesker og ser oss på en onsdag, smiler 23-åringen etter returen i ØIF-drakten.

– Hvordan var det med nervene foran comebacket?

– Det har jo vært en del skriverier om dette noen dager nå. Jeg var nervøs foran kampen, men det er jeg foran alle kamper jeg skal spille. Det er bare å konsentrere seg om å gå ut på banen og gjøre det beste en kan, svarer han.

Trenger tid

Han melder om at han vil trenge tid på å prestere helt på sitt beste.

– Jeg har vært på to treninger og må bruke mer tid på å bli kjent med systemene. Selv om mange av spillerne også var her sist jeg var i ØIF, så er det mye nytt. Jeg trenger på en måte å bli kjent med alt på nytt, forteller han.

Han scoret fem mål, men hadde også noen miss.

– Føler innsatsen var god, men det kom et par bom. Det vil komme seg. Jeg gir meg selv OK pluss i dag, smiler han.

– Seieren var viktig å få. Det er viktig med full pott i de tre kampene før julepausen, at vi skaffer oss selv en god avslutning på første halvdel er viktig med tanke på det som kommer etter nyttår, sier den han.

Sondre Paulsen skryter av sin nye lagkamerat. Han er en av dem som var med også sist Vildalen var i ØIF.

– Han kommer inn og gjør en god kamp og blir viktig for oss utover. Han bør være fornøyd med det han gjør i dag, mener ØIFs veteran.