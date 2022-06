UTØVERBLOGG: Det kjennes veldig bra å være norgesmester i speedcross i MX junior. Jeg er også godt fornøyd med NM-bronse i klassen MX 2, som er 250-klassen og den klassen jeg skal kjøre til neste år.

Jeg startet denne NM-veka i Porsgrunn med trening, tidstrening og kvalifiseringsheat fredag. Det var om lag 50 utøvere og det var kun 20 av dem som kvalifiserte seg til finalen lørdag.

I tidstreningen fikk jeg den raskeste tiden av samtlige i MX juniorklassen og fikk dermed velge grindplass som nummer én. Da starten gikk, kom jeg ut som nummer to og etter et par runder kjørte jeg forbi og kunne kontrollerer inn til seier.

Dette gjorde at jeg kunne velge startspor som nummer én i finaleheatet lørdag.

I MX 2-klassen stilte jeg kun for å få erfaring. Jeg har ikke kjørt den 250-sykkelen siden mars, da vi var i Spania på treningsleir med landslaget.

Elias på tredjeplass i klassen MX2. Foto: Privat

På tidstreningen hadde jeg nest raskest rundetid og kunne da velge grindplass som nummer to. Jeg kom ut som nummer to, tok raskt ledelsen og vant dette kvalikheatet. Jeg var overrasket over hvor bra det gikk, da de andre trener på disse syklene mens jeg trener på 125-sykkel.

Lørdagen startet med trening både i MX junior- og i MX 2-klassen. Jeg følte meg i god form og fikk satt raskeste rundetid i begge klassene.

I finalen i MX junior kom jeg ut som nummer tre i starten og etter en halv runde var jeg nummer én. Jeg økte ledelsen med ca. 10 sekunder og kunne da kontrollere inn til seier og NM-gull. Det er jeg svært fornøyd med, da dette kun var ett heat med åtte runder på avkortet bane. Normalt i NM kjøres det to heat og det varer i 25 minutter + to runder.

I MX 2-klassen kunne jeg velge startspor som nummer to og tok holshoot (førstemann ut etter første sving), men ble rask forbikjørt av han som endte opp med seieren. Han er 30 år og har mange meritter. Jeg lå lenge som nummer to, men ble forbikjørt da det var tre runder igjen. Jeg holdt den plasseringen til mål og fikk tredjeplass i denne klassen, som er jeg svært godt fornøyd med.

Kommende løp er EM i Belgia, som går på en svært så tung sandbane. Det er et underlag jeg trives veldig bra på, så jeg gleder meg masse.