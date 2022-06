Randesund IL reiste i pinsa til Ulzburg i Tyskland. Hele 48 jenter og gutter født 2004 og 2005 tok ferja fredag ettermiddag med seks ledere.

Grunnet heldagsprøve på KKG måtte reisen utsettes til ettermiddagsbåten til Hirtshals på fredag. Den lange bussturen inneholdt god stemning, quiz og høy musikk med allsang.

Ved midnatt var vi fremme på rommene, og mange slitne reisende sovnet på sine luftmadrasser på golvet i klasserommene.

Lørdag var kampdag. Sola steikte og dagens første aktivitet ble innkjøp av mat og masse vann på butikken. Lagene gikk felles av gårde og stemningen var på topp. Første lag som skulle spille var guttelaget. Det er alltid spennende og møte nye lag, og cuplivet har vært dypt savnet under koronaperioden.

Med jentene som heiagjeng tok guttene hjem en solid seier i første kamp. Lørdagens to øvrige kamper ble vunnet med henholdsvis fem og ett mål. Guttelaget vant puljen sin, og skulle ut i kvartfinale søndag.

Alle Randesunds jentespillere som spilte turnering i Tyskland. Bak fra venstre: Kamilla Meling, Helene Damsgaard, Linnea Bjørke, Rebekka Svendsen, Camilla L Finnøy, Maria Grødal, Ane Henriksen, Sara Nygård, Synnøve haugen, Julie Moen, Solveig Aurebekk, Maren Rødal, Martine Holte, Miriam Aarhus, Ingrid Holtskog, Sofie Hadland, Iben Levinsen og Hanne Simonsen. Foran fra venstre: Amalie Homdrom, Mathea Graasvold, Susanne Iversen, Emilie Osestad, Åsne Daasvatn, Maria Klo, Karoline Haraldsen og Andrine Rob Breiland. Liggende foran: Annika Modalen Foto: Reidun Aurebekk

Jevn kvartfinale

Kvartfinalen for gutten ble en jevn batalje. Guttene ledet hele kampen, men gjorde det unødvendig spennende på slutten. Men Randesund kunne innkassere en ettmålsseier etter en hard batalje. Semifinalen ble dessverre tapt med minst mulig margin. Gutten ledet med ett mål, men Hamburg utlignet to sekunder før slutt. Det førte til straffekastkonkurranse, og etter fem straffer sto det fremdeles uavgjort.

Dessverre scoret Hamburg, mens Randesund bommet, og Hamburg kunne juble for finaleplass. En finale de vant med god margin. I bronsefinalen var Randesund suverene og vant kampen mot Rellinger 17–11. Guttene vant bronsen, og de var i tillegg en helt fantastisk heiagjeng for jentene på tribunen. Jentene er en stor gruppe, hvor jenter 2005 nå har rykket opp i junior. Begge lagene ble delt med en halvpart fra 2004 og en halvpart fra 2005. Trenere Sverre Bleie og Reidun Aurebekk ledet Randesund 2 til seier i første kamp. I kamp 2 ble VFL Bad Schwartau for sterke og vant med seks mål. I kamp tre ble det nok en solid seier og laget var klart for kvartfinale søndag.

Store seire

Strålende innsats og godt spill var deilig å ta med seg inn i sluttspillet. Kvartfinalen ble jevn og spennende. Hamburg opparbeidet seg en ledelse på fem mål, men Randesund 2 ga seg aldri, og kjempet seg inn i kampen igjen. Randesund 2 hentet opp den tyske ledelsen, og hadde ballkontroll siste angrepet i kampen. Dessverre lyktes de ikke score, og Hamburg kunne juble for semifinale. I spill om 5.-8. plass feide Randesund 2 all tvil til side. De vant semifinalen med hele 13 mål, og finalen om 5. plass med 11 mål. En meget sterk prestasjon ble kronet med 5. plass.

Randesund 1 klarte også å vinne første kamp. Laget spilte gode kamper, og vant også de to påfølgende kampene. I kvartfinalen søndag vant Randesund 1 med seks mål, og gikk spent for å se om det ble Randesund 2 eller Hamburg som ble motstander i semifinalen. Der trakk som nevnt Hamburg det lengste strået.

I en tett semifinale var Randesund 1 gode, og ledet hele kampen. Berlin scoret i siste sekund etter at Randesund 1 ble redusert med to spillere, men jentene kunne juble for finaleplass etter 13-12-seier. Finalene gikk mandag, og spente jenter våknet og gledet seg til finalen. Etter frokost ble det fokus på kamp. Etter innløp og spillerpresentasjon var det kampstart. Kampplan var å ha det gøy, slappe av og nyte finalen. I tillegg skulle innsats og høyt tempo sikre seier.

Avgjørende strafferedning

Kampen startet jevnt, men VFL Bad Schwartau ledet 5–9 etter 1. omgang. Randesund 1 var nervøse og hadde mange tekniske feil og skuddbom. I pausen ble det fokusert på at man måtte slappe av og ha det gøy. Det klarte jentene, og sakte, men sikkert spiste de opp ledelsen, og snudde kampen. Sekunder før slutt scoret Randesund 1, og ledet 16-15.

VFL Bad Schwartau gikk rett i angrep og fikk straffe idet tida rant ut. Randesund 1 byttet målvakt, og straffen ble reddet! Tiden var ute, og Randesund 1 kunne juble for seier. Det ble premieutdeling og nasjonalsang og jubelen sto i taket. Finalen var vunnet. Finalen kan sees i sin helhet her på YouTube. Kampen starter ca. 52 minutter ut i videoen.

Alle Randesunds guttespillere som spilte turnering i Tyskland. Bak fra venstre: Kjetil Breistein (trener), Henrik Toeneiet Hansen, Bendik Ramsdalen, Thomas Mørch, Peter Aamot, Henrik Dalane, Borgar Unander, Jesper Thoresen, Herman Furnes, Tobias Risvand Fossheim, Ludvig Furnes, Fredrik Storbukås, Martin Farestveit, Jonas Breistein, Vegard Hodne og Jørg Are Gjermundnes (trener). Foran fra venstre: Oscar Molvik, Jakob Jørgensen, Fredrik Bakke Arild, Johannes Ramsdalen, Sindre Strømme Christoffersen, Jesper Helle Langeland og Peder Neda. Foto: Morten Isachsen

Fornøyde trenere

Trenerne Kjetil Breistein og Jørg A Gjermundnes på guttelaget var veldige fornøyde med guttenes innsats og spill i helga. Alle spillere bidro, og selv om det sosiale var hovedfokus, ble det også gode sportslige resultater. 3. plass etter en overbevisende bronsefinale var alle strålende fornøyde med. Så trenerduoen gleder seg til ny sesong, og har allerede planlagt sommertrening og oppkjøring framover.

Sverre Bleie som trente Randesund 2 sammen Reidun Aurebekk var også strålende fornøyd med utbyttet av helgens turnering. Det er svært små marginer i kvartfinalen som gjorde at vi tapte kampen med ett mål. Men veldig mange spillere bidro også her, til gode resultater og god stemning. Trenere og spillere på Randesund 2 kunne juble for en solid 5. plass.

Nicolai Haugen og Morten Isachsen var trenerduoen på Randesund 1. Målsettingen var den samme her som for de to andre lagene, man skulle ha det gøy og sosialt. Men samtidig prøve å prestere så godt man kunne sportslig. Etter mange spennende og jevne kamper kunne Randesund 1 juble for finaleseier og 1. plass i turneringen, noe som naturlig nok skapte ekstra god stemning.

Unikt fellesskap

Så ventet en lang hjemreise, med buss og sen hjemkomst. Stemningen var på topp i bussen og det føltes som om turen gikk veldig fort. Turen ble en fantastisk reise for alle 48 ungdommene. De gikk i land i Kristiansand etter gode sportslige resultater, men turens viktigste mål var oppnådd. Det var skapt et unikt fellesskap og nye bekjentskaper.

Ungdommene opptrådte helt eksemplarisk og reiseleder Sverre Bleie kunne gi dem fortjent skryt da tuen ble avsluttet på Sukkevann klokka 01 om natta. Randesund IL er utrolig stolte av alle ungdommene våre, og ikke minst at så mange fortsatt velger å drive med håndball.