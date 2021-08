Ble Vindbjart-helt mot MK

MANDAL: Med seieren Mandal mandag kveld ligger Vindbjart øverst i 3. divisjon avdeling 3 med ni poeng av ni mulige. Det er kun spilt tre kamper, men det er også kun ti kamper igjen. Angriper Jakob Toft avgjorde få minutter før slutt med sitt femte mål for sesongen.

På den strøkne gressmatten i solskinnet startet bortelaget bra med høyt press og stort tempo, men det ble med nesten-sjanser inntil 25 minutter var spilt. Da kombinerte hele høyresiden seg fremover. Markus Nyhus, Peiwast Hama, Brian Stangnes Kjeldsberg, Magnus Langerud og tilbake til Piwi som ble klippet ned ved hjørneflagget. Han kom seg opp igjen for å ta frisparket, og det headet Christian Beqiraj Follerås i mål fra tolv meter, litt heldig, ballen gikk via en forsvarer og utmanøvrerte keeper.

Flere sjanser

Ti minutter senere var det venstresiden som skapte en stor sjanse. Berry Gerezgi kom seg rundt og la inn på bakerste stolpe. Jakob Toft fikk mer kastet seg mot ballen enn å få til en skikkelig avslutning, og det endte med stolpe ut. Utover i omgangen kom også hjemmelaget til muligheter, men kampen gjennom ble det ofte enten like utenfor, eller stoppet av sterke blokkeringer fra vår side.

Det tok bare tre minutter av andre omgang før utligningen kom, og også dette målet litt heldig. MK vant ballen et stykke inne på Vindbjarts halvdel, og da Anders Kvinen ladet kanonen, gikk ballen via Robert Våge Skårdals taklingsforsøk, og i en bue over Mathias Myrland Syversen.

Kjemperedning

Frem til det var et kvarter igjen av kampen var det MK som var farligst. Vindbjart-målvakt Mathias hadde en kjemperedning på frispark, der han fikk opp en hånd og avverget til corner. Siste kvarteret åpnet kampen seg opp i tussmørket. Innbytterne Sander Emanuelsen og Anders Bjørge skapte ting på høyrekanten og samtidig var Kawsu Jabai et uromoment på andre siden. Sistnevnte hadde en kjempesjanse til å gi oss ledelsen, men skuddet med retning hjørnet ble klarert en meter fra streken.

Med tre minutter jobbet gjestene seg fremover på høyresiden. Robert og Magnus Langerud kombinerte, og MK fikk etter hvert bare klarert ut på 16-meteren. Anders vippet ballen over en forsvarer og prøvde en avslutning nede i hjørnet. Keeper tok både den og returen, men på tredje forsøk var Jakob på plass og pirket ballen i mål.

Roser MK

Vindbjart forsvarte seg godt de siste minuttene, og både Kawsu og Anders burde øket ledelsen i sluttminuttene etter flere kontringer, men det holdt uansett med to mål til bortelaget denne kvelden.

Vindbjart-trener Steinar Skeie oppsummerer:

– Jeg synes vi spilte bra de første 35 minuttene. Så begynte vi å slippe dem inn i kampen, og MK er et godt lag. I 2. omgang var det en slitekamp der MK hadde sine sjanser, men det hadde jaggu vi også. Kampen kunne vippet begge veier. Konklusjonen får være at vi vant på en ikke altfor god dag mot et vanskelig lag å spille mot.

