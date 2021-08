100 Idda-spillere klar for sesongstart

KRISTIANSAND: Idda Ishockeyklubb har over flere år hatt fokus på barn og unge, og forrige sesong løsnet det virkelig. I forkant av sesongen kom det inn erfarne trenerressurser. Mange år med seriøs jobbing for å etablere oss som den beste klubben for barn og unge slo ut i full blomst.

I Kristiansand er det nær 120 barn som spiller på etablerte hockeylag. Idda Ishockeyklubb er nå den ishockeyklubben mellom Nærbø og Skien med flest barn og unge på etablerte ishockeylag.

– Vi er veldig stolt over denne veksten, og det er ikke minst den utrolige innsatsen til trenere, spillere og foreldre som har gjort dette mulig, sier styreleder i Idda Ishockeyklubb, Per Aimar Lundal.

Alle serielagene har prestert bra, og målrettet jobbing med kunnskapsrike trenere, har vist seg å gi resultater. Både trenere og spillere har tatt noen store steg denne sesongen.

Gode treninger i koronatiden

Som for de fleste andre idretter ble sesongen noe amputert på grunn av covid-19. Siste seriekamp ble spilt i november 2020.

Mot slutten av sesongen fikk Idda Ishockeyklubb heldigvis arrangert treningskamp for både U13-laget (9-12 år) og U15-laget (12-15 år) mot lag fra Kristiansand Ishockeyklubb. Her gikk Idda Ishockeyklubb seirende ut begge av lokaloppgjørene.

For spillerne var dette en flott avslutning på en sesong preget av avlyste kamper og annet.

Eldre barn starter med ishockey

Mange av spillerne som kom forrige sesong var litt eldre enn ordinær hockeyskolealder, som er fire til åtte år.

– De nye er mellom 9 og 13 år, og det synes vi er veldig gøy, forteller trener for U12 hos Idda Ishockeyklubb, Christer Linder, og fortsetter:

– Til tross for at ishockey i begynnelsen kan oppleves som vanskelig, har de hatt en bratt læringskurve, og de fleste er med på ordinære aldersbestemte lag til kommende sesong. Det vil si at det er aldri for sent å begynne med denne idretten.

Muligheter for å ta inn enda flere

På grunn av den kalde vinteren, og at det ble tilgang til isbaner ute på mange steder, var det mange som fikk opp øynene for ishockey. Til Idda Ishockeyklubb kom det nye som ville begynne med idretten nesten hver trening og det var en utfordring å ha nok utstyr til alle. Det er nå historie. På grunn av gode samarbeidspartnere og tilskudd vil klubben nå ha mulighet til å ta inn flere medlemmer til høsten.

Linder forteller at det også investeres i nye banedelere slik at isflaten kan utnyttes enda bedre på hver trening.

– Med mange nye spillere var også istid og plass på isen en utfordring i fjor, men det ble løst ved å dele opp isflaten i flere soner. De nye banedelerne gir oss enda bedre muligheter til å gjennomføre treninger på en god måte, understreker Linder.

Fullbooket hockeycamp

Kommende helg arrangerer klubben hockeycamp for 4. året på rad. De har mye god kompetanse, men velger å ha med en ekstern instruktør, nemlig Radim Piroutek. Han er en meget dyktig powerskating-instruktør med erfaring fra Tsjekkia og Danmark.

Det er svært gledelig å se at campen allerede nå er så etablert at vi tiltrekker oss spillere fra Haugesund i vest til Fredrikstad i øst. I år var campen fulltegnet allerede i mai, og vi har hatt ventelister. Det betyr mye for klubbens egne spillere å få trene med spillere fra andre klubber. Dette blir en fin kickstart på sesongen.

I vår og sommer har vi også fått med oss noen nye solide bidragsytere, noe som gir oss økonomisk forutsigbarhet fremover.