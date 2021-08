Radarpar sikret Gimletroll-seier

KRISTIANSAND: Sør Arena badet i sol da Gimletroll-damene tok imot Sandefjord-klubben Runar til 2. runde i 2. divisjon lørdag. Kampen åpnet bra for vertene, som maktet å ta kontroll med en gang. Gode vurderinger med ball og individuelle ferdigheter sørget for flere fine angrep i starten av kampen. Etter ti minutter sørget Martine T. Fenger for 1-0 etter en målgivende pasning fra Ingrid Olsen.

Utover i 1. omgang var Gimletroll fortsatt det beste laget, men en del bytter ødela litt for rytmen. Spillerne gjorde noen risikable valg med ballen og Runar kom mer og mer inn i kampen. Hjemmelaget holdt likevel 1-0-ledelsen til pause.

Ut fra garderobene var det tydelig at Gimletroll hadde fått beskjed om å roe ned pasningsspillet i større grad og angripe med mer tålmodighet. I store deler av 2. omgang trillet laget ballen rundt på banen kontrollert og smart. I det 83. spilleminutt kom dagens andre scoring, og nok en gang etter et godt samspill mellom Martine T. Fenger og Ingrid Olsen. Målgarantisten Ingrid satte ballen pent og kontrollert i mål etter et flott gjennomspill av Martine. Like før slutt reduserte Runar til 2-1 ved Nora Andrea Briskemyr, og avslutningen var intens for spillere, trenere og publikum. Reduseringen kom dog litt for sent, og Gimletroll kunne feire årets første trepoenger i sesongdebuten på Sparebanken Sør Arena.

Gimletrolls to offensive backer Sandra Eilertsen og Tirill Toft imponerte flere ganger med sin ro i trange situasjoner, og vilje til å bli med fremover. Dette er to spennende spillere som blir gøy å følge videre.

Se kampfakta her

Etter to kamper ligger Gimletroll på fjerdeplass i 2. divisjon avdeling 2.