Hjemvendte bygdesønner tente Våg

KRISTIANSAND: For øvrig en litt uvant kampdag som kom etter en forespørsel fra Hisøy om flytting til søndag på grunn av dugnadsarbeid under Arendals-uka for Hisøyguttene. I god sportsånd sørget Våg-trener Tor Arne Richstad for å bevise at politikk og idrett kan blandes.

Hjørnesparket og Våg-scoringen kom etter 62 minutters spill. Med sin presise høyrefot fant Henrik Dahlum en høytsvevende Johan Kvame Naglestad, som kraftfullt headet inn 1-1, og dermed utlikning på det innbydende Karuss-teppet. Scoringen til Naglestad var for øvrig den første ordinære på A-laget siden Sinan Maksumics straffescoring mot Randesund en sen oktoberkveld i 2019. Sinan er for ordens skyld bosatt i Oslo nå, men vi håper og tror at en gnagende hjemlengsel griper ham snart.

Men først: Det begynte ganske seigt og treigt de første fotballminuttene av årets sesong. I hvert fall for hjemmelaget. Bortelaget var derimot på fra første sekund. Det resulterte også i en tidlig ledelse for de grønnkledte fra Arendal. Aron Lezeu var raskt på Våg-keeper Herman Systad da Heman ikke helt fikk fatt i ballen etter et innlegg fra høyresiden.

Nær 700 dager uten kamp

Uansett årsak til den litt fomlete og svake starten av Våg-gutta, så tok de likevel et grep om kampen utover i omgangen. Men uten helt å overbevise eller imponere de godt og vel 100 tilstedeværende på tribunen. Vertene hadde ballen i gunstige situasjoner på siste tredjedel av banen, men det ble ikke helt omgjort til store målsjanser. Derfor var det Vågs dødballer som sørget for de største mulighetene de første 45. Henrik Dahlums høyrefot var ikke helt fininnstilt, verken for skudd eller innlegg til duellklare Våg-gutter i feltet. Det nærmeste noe som liknet et mål var Johan Naglestads heading som la seg oppå nettet like bak tverrliggeren.

Vikstøl ned for telling

Etter trener Richstads pauseprat kom gutta på banen med fornyet energi. Denne fikk seg imidlertid en lei trøkk da Vidar Alexander Vikstøl gikk ned for telling med smerter i armen etter en duell tre minutter ut i omgangen. Vår pålitelige forsvarssjef sentralt bak er en viktig brikke i laget, og det så ikke pent ut da han måtte sette seg på sidelinjen med smerter i armen og is på skaden.

Skaden gjorde at trener Richstad måtte gjøre grep. Johan Kvame Naglestad ble flyttet tilbake på sin vante midtstopperplass, mens han de neste to minuttene sørget for å klargjøre Nihad Nino Sahinagics oppgaver som spiss de siste 40 minuttene av kampen. «El Nino» skapte raskt problemer for Hisøy-forsvarerne med sin jagende bevegelighet foran Vågs midtbane.

Pelé, Banks og Garcia de Presno

Det begynte å lukte Våg-scoring, og forvarselet kom etter 53 minutter. Fra venstresiden ble corneren slått fra fot til panne (igjen Dahlum og Naglestad), og ei heading som gjorde at samtlige fra Vågsbygd hadde reist seg og begynt å juble på tribunen. Ballen var på vei i nettet. Den var hard og umulig å ta. Helt til Hisøy-keeper Axel Garcia de Presno bestemte seg for å levere ei YouTube-redning like god og på nivå som den legendariske England-keeper Gordon Banks gjorde mot Pelé i VM i Mexico i 1970. Vi applauderer, de Presno. Stor idrett, uansett nivå!

Kalddusj og endelig uttelling

Etter nesten kvarteret trodde de grønnkledte at de hadde økt ledelsen til 2-0, men en marginal offside reddet Våg FK i den situasjonen. Hisøy-keeper de Presno stod i mot Dahlums skuddforsøk etter 61 minutter, men dette var bare opptakten til hva som skulle komme minuttet senere. Naglestads utlikning etter 62 kunne selv ikke de Presno motstå, og måltavla på gressbanen (som ikke har virket siden sent 90-tall) kunne ha vist 1-1. Om det var den berømte ketchupflaskeeffekten som slo inn, skal vi ikke påstå, men frisparket fra Dahlum etter 65 minutter ble nærmest en kopi av corneren tre minutter tidligere. Headingen på det gode innlegget eksekverte Naglestad elegant og kraftfullt opp under tverrliggeren til 2-1 og hjemmelagsledelse.

Gavepakke fra Våg-keeperen

Herman Johannesen Systad, som for øvrig gjorde en god kamp, ble litt for eplekjekk etter 67 minutter. Et tilbakespill til keeper fra stopper Naglestad (lenge med full kontroll uten Hisøy-press), endret seg raskt da litt keeper-nøling og en feilberøring fra unge Herman endte i en målgivende pasning til Hisøy-spiss André Lindboe. Hisøygutten lot seg ikke be to ganger, og satte enkelt ballen i det åpne målet. Ingen skal si at ikke fotball ikke er underholdning. Heldigvis er unge Systad en type med god ryggrad, og i Våg FK er det lov å gjøre feil. Det er bare ikke lov ikke å prøve.

Våg-offensiv

Vågsbygdingene rullet opp det ene angrepet etter det andre etter Hisøys utlikning. Det ville seg nesten på et par hjørnespark rundt det 77. minutt. Så etter 81 minutter brøt unge Erlend Rosmer Richstad et Hisøy-angrep og sendte midtbanemakker Dahlum inn i rommet bak de grønnkledtes nest sisteskanse med en smart stikker. Dahlum fant Benjamin Kjevik inne på blank kasse foran mål, men han syntes raust «El Nino» Sahinagic stod enda blankere i sin posisjon fem meter bortenfor. Med høyrefoten klinte spissen og fysioteraputen læret opp i lengste kryss, og sendte med det både spillere, trenere og publikum til himmels. Vel og merke de med Våg-blod i årene.

Underholdende avslutning

Overtida kunne fort gitt uttelling begge veier. Heldigvis ble det bare den ene veien. Den riktige! Hisøys frispark fra hjørnet av 16-meteren etter 93 minutter ble skuslet bort i et upresist innlegg over dødlinja. På motsatt banehalvdel sendte en god Benjamin Kjevik en løpsvilig Dahlum inn bak stoppernes høyreside.

Hassen Al-Kharasanis trommestikker brakte kanten i posisjon på bakerste stolpe, og scoringen med bredsida var sikker som nettbanken etter en fin frispilling via lufta fra Dahlum. 4-2 og kampens utfall var avgjort. Sekunder senere blåste dommer Marius Schulz av den underholdende bataljen, og hjemmelagets hjertestarter kunne forsiktig legges ned i kassa igjen.