Oddersjaa er oppgitt og fortvilet. For andre år på rad har noen fjernet turorienteringspostene på Odderøya.

KRISTIANSAND: – Kjedelig for klubben, men verst for de mange turorientererne, sier Jo Vegard Aardal.

Han er leder av Orienteringsgruppa i Oddersjaa og har erfart at turorientering er kjempepopulært blant sørlendingene. Men dessverre er det noen som ønsker å ødelegge. Bare siden jul er poster fjernet fra Odderøya ved tre forskjellige anledninger.

– Det samme skjedde i fjor, da forsvant poster på Odderøya mange ganger, en gang var hele seks poster fjernet, sier Aardal, og legger til:

– Det er fryktelig dumt for de i klubben som legger ned mye arbeid i dette. Men nesten enda verre er det når barnefamilier og andre leter spent etter postene, og så er de rett og slett fjernet.

Leder av O-gruppen i Oddersjaa, Jo Vegard Aardal under utlegging av poster på fjorårets turorientering. (Arkivfoto) Foto: Oddersjaa

Gi opp Odderøya?

Oddersjaa har lagt ut totalt 75 turorienteringsposter på Odderøya, i Bymarka, på Flekkerøy og i Furulunden i Mandal. I mai legges postene på Bragdøya ut. Og på Bortelid er det turorientering hele året, 20 poster, populært både på barmark og på ski.

– Slik det har utviklet seg på Odderøya, der postplatene fjernes med jevne mellomrom, må vi rett og slett vurdere å gi opp dette flotte turområdet som er så lett tilgjengelig for byens befolkning, sier Siri Økstad, leder for damegruppa som har ansvar for turorienteringen i klubben.

Sist helg strømmet det inn meldinger fra kristiansandere som hadde vært på postjakt på Odderøya uten at de fant postene.

Det er slike postplater som stadig blir fjernet på Odderøya. Foto: Oddersjaa

Samme området

– Det spesielle er at det er i samme området postene forsvinner, både i fjor og i år, sier Økstad som bekrefter at de har lagt ned mange timer arbeid med turorienteringen. Helt fra planleggingen sist høst, produksjon av kart, utlegging av kart og info på portalen turorientering.no og utsetting av poster, som til dels skjedde i høy snø like før jul.

– Salget går veldig godt, så det er ikke mangel på interesse for turorienteringen. Men det er åpenbart en eller noen som ønsker å ødelegge for oss, sier Siri Økstad.

De små hvite og røde metallplatene som henges opp på trær eller andre gjenstander i skogen festes med solid ståltråd, så vedkommende som fjerner dem må ha redskap med seg.

– Nå har vi gått over til å erstatte poster som er fjernet med laminerte papirplater. Ikke like flott som metallplatene, men disse koster en god del, og klubben må prøve å begrense kostnadene når det begås hærverk, sier Siri Økstad.

Folkehelsetiltak

Leder av O-gruppen, Jo Vegard Aardal minner om at turorientering er et flott folkehelsetiltak som ingen burde ha interesse av å ødelegge.

– Vi har god dialog med Odderøyas Venner, og de har ikke fått reaksjoner fra turgåere som ønsker turorienteringen bort, sier Aardal. Og legger til:

– Dersom vedkommende som fjerner postene har noe han ønsker å ta opp med oss i klubben, er det flott om han eller hun tar kontakt med meg.

I fjor forsvant det også poster på Flekkerøy, men det var Odderøya som var hardest rammet av hærverket mot turorienteringen. Så langt i år er det bare på Odderøya det er kommet meldinger om manglende poster.

– Ingen problemer hverken i Mandal, i Bymarka eller på Bragdøya, opplyser oddersjaaerne Økstad og Aardal.

Som begge synes det er trist om de må slutte med turorientering på Odderøya.