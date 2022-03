MINNEORD: En av Sørlandets største idrettsutøvere gjennom tidene, Nils Dag Strømme gikk bort 5. mars, 76 år gammel. Blant denne AIK Lund-bokserens mange bravader nevner jeg kjapt:

* Vant ni norske mesterskap i boksing (1963–1972)

* Erobret tre kongepokaler

* Ble nordisk mester i 1969

* Deltok i OL i Mexico City i 1968 og OL i München i 1972 (han la opp som toppidrettsutøver etter sitt andre OL)

* Deltok i flere europamesterskap

* Representerte Norge på landslagsnivå i en årrekke

* Var trener for en rekke boksere i klubben i over 20 år

* Far til tre norgesmestere; Vidar (boksing), Viggo (fotball) og Victor (boksing)

* Var en inspirator, mentor, trener, sponsor og tillitsvalgt i AIK i flere tiår etter sin aktive karriere

Fascinerende historie

Undertegnede er født i 1965 og husker ingenting fra Nils Dags storhetstid som kanskje landets fremste bokser. Det er en historie jeg er blitt kjent med i ettertid. Jeg fikk først innsyn i karrieren til Nils Dag på 2000-tallet, da jeg var kunde hos han og Marit hos Strømmes Trykkeri. Da forsto jeg mer om hvilken idrettspersonlighet jeg hadde med å gjøre. Og ble nysgjerrig på hvem han egentlig var.

Da husket jeg fra min barndom i Lillesand og besøk hos min bestemor – noen av de anekdotene som ble formidlet på Lofthus. Min bestemor var nabo til Nils Dags svigerforeldre, og plassen hvor hans kone Marit hadde vokst opp. Selv om min bestemor var kritisk til boksing, lå det en stor respekt og stolthet over at naboens svigersønn var en av landets største idrettshelter. Som liten gutt gjorde dette inntrykk. Ikke bare var han en kul nevefighter, han hadde også vært med i OL – verdens største og viktigste arena for idrettslige prestasjoner.

Å sammenligne idrettsutøver i ulike disipliner, tidsepoker, antall mesterskap og kjønn, er en umulig øvelse. Men jeg drister meg likevel til å mene at Nils Dag Strømme må være noe av det ypperste norsk boksing og idretten på Sørlandet har fostret.

Nils Dag Strømme (med ryggen til) i en landskamp mot Danmark på 1970-tallet. Foto: Statsarkivet i Kristiansand, Dep. nr. 1165 avisen Sørlandet, boks 375, boksing

Å vinne ni senior-NM, tre kongepokaler, bli nordisk mester og delta i to olympiske leker i verdens største (fotballen må ha meg unnskyldt!) idrett, i en tid hvor amatør-idealet var sterkt (å tjene penger på idrett var ulovlig), er for meg en helt ufattelig sterk prestasjon. Parallelt skulle han også ta hånd om en familie på tre gutter og skaffe et levebrød. Han må ha hatt en fantastisk kone, familie og gode venner.

Det var disse forholdene som interesserte meg når vi snakket sammen, om det var på trykkeriet eller når jeg møtte Nils Dag på Vågsbygd Senter etter at han var blitt pensjonist. Hvordan var det mulig? Hva var drivkraften hans?

Arvelig belastet

Boksing er en brutal idrett (jeg vet jeg får mange i miljøet på nakken nå!). Ikke bare skal man forsøke å vinne, men det er også en god sjanse for at man på veien både vil tape og få juling som bonus. Nils Dag bokset 154 kamper totalt og representerte Norge 46 ganger på landslaget. Kun en gang ble han slått ut på knockout. Hvem kan framvise noe lignende?

Nils Dag var arvelig belastet. Hans far Nils var en av dem som bygde opp miljøet som etter hvert ble til AIK Lund, og han var selv en habil bokser før 2. verdenskrig. Naturlig nok påvirket dette sønnen. Kanskje mer brutalt enn mange andre er klar over. Nils Dag så sin egen far dø i bokseringen på et stevne i Danmark før han selv skulle entre ringen for en match i 1964. Jeg vil tro mye av hans ærgjerrighet og tøffhet stammer derfra. Han hadde kanskje en grunn for å bokse som andre ikke forsto?

Kanskje var det denne arven han ønsket å bringe videre til sine egne sønner og boksemiljøet i AIK Lund? At boksing var noe langt mer enn bare en sport. For han var boksing så mye, mye mer! Nils Dag var lavmælt når vi samtalte, og han forsøkte aldri å verken skryte av seg selv eller å fortelle historier om sin egen storhet. Han var en ydmyk mann som vernet om sin familie, sin bedrift og andre i sin omkrets som behøvde støtte og hjelp. Han var stolt over sine tre sønner som alle selv tok kongepokaler i idrett, men også sine barnebarn som tok del i idretten på en god måte. Og helt til han ble pensjonist, var han en pådriver som trener for boksere i AIK Lund. Hvor han lærte dem «the noble art of self defence» og ikke minst idrettens sentrale verdier.

En sann rollemodell

Nils Dag Strømme var en stor mester («a great champ»), både på og utenfor ringen. Et sant ideal og rollemodell. En å se opp til.

Jeg er stolt over å ha blitt litt kjent med ham, men er veldig trist over at han ikke lengre er blant oss. Han vil bli savnet av mange, men samtidig ser jeg fram til å ta farvel med ham fra Randesund Kirke i morgen, 16. mars kl. 12.30.

Foto: Tore-André Baardsen / Fædrelandsvennen

Nils Dag Strømme

Født: 29. juli 1945

Død: 5. mars 2022

Kilde: Hentet fra AIK Lunds historie (1923–1999) – nettsida til klubben

Stoffet er opprinnelig samlet og redigert av Nils Kapstad (bearbeidet av Teddy Moen med tanke på minneordet)

Nils Dags karriere som bokser:

Sesongen 1960:

Nils Dag Strømme, som var en lovende skihopper som 15-åring, begynte å bokse og viste fort imponerende ferdigheter på treningsstevnene.

Sesongen 1961:

Nils Dag Strømmes boksekarriere begynte den 19. november, da han sammen med Harry Pettersen, Walter Berge, Bjørn Frivold og Erik Mathisen deltok på Landsstevnet for begynnere. Det gikk ikke bedre enn at alle tapte. Nils Dag bokset godt, men tapte på poeng for Øyvind Berg Hansen fra Sp. 09. Det var lite som tydet på at noen storboksere var på gang, selv om Nils Dag fikk hederlig omtale for innsatsen.

Den 9. desember arrangerte AIK Lund et internasjonalt stevne, og her fikk Nils Dag Strømme vist seg fram for alvor. Det ble en tårnhøy poengseier over Fritz Madsen, Jyden. Avisene trakk allerede sammenligninger med Bjarne Lingås.

Sesongen 1962:

Den 24. januar deltok bokserne på et stevne i Oslo. Nils Dag imponerte i fjærvekt med å stoppe fjorårets juniormester Tom Utter, TK.

4. februar deltok tre AIK Lund-ere i junior NM. Nils Dag Strømme erobret gull i bantamvekt etter 3–0 seier over Terje Kvamsdal Bergen, Sparta og i finalen med samme sifre over Svein Erik Paulsen B-30.

Nils Dag bokset senere landskamp mot Sverige og vant.

Tre AIK Lund-ere reiste til senior NM, som ble arrangert i Oslo den 8. april. Nils Dag som stilte i bantamvekt fikk ikke motstander.

På høsten ble det arrangert 25-års jubileumsstevne mot et lag fra Danmark. Det ble en stor dag for AIK Lund idet alle boksere vant: Roy Hansen, Nils Dag Strømme, Finn Nystein, Harry Pettersen, Nils Kapstad, Arne Gjerseth, Jan Oddvar Berntsen, Walter Berge og Leif Olsen.

Sesongen 1963:

Oslo, 17. mars. I senior NM erobret fjærvekteren Nils Dag Strømme sitt første seniormesterskap, kun 18 år gammel. Det ble 3–0 seier over Teddy Fossum, Pugilist i direktefinale. Nils Dag erobret dessuten forbundspokalen.

Nordisk seniormesterskap ble arrangert i Helsingfors, to AIK Lund-ere deltok. Nils Dag Strømme, som deltok i fjærvekt, tapte 0–3 for Finn Josephsen, Danmark.

Den 8. desember deltok bokserne på et stevne i Stavanger. Nils Dag Strømme, som skulle ha bokset i fjærvekt mot Stavangers nye håp og KO-spesialist, ble snytt. Motstanderen fikk kalde føtter og trakk seg 10 minutter før kampen. Nils Dag bokset i stedet en flott oppvisningskamp mot den atskillig tyngre Dagfinn Ness.

Sesongen 1964:

1964 begynte på en svært tragisk måte da klubbens ildsjel og pådriver gjennom mange år, Nils Strømme, døde under dramatiske omstendigheter på et stevne i Hjørring den 19. januar. Nils, som var kampleder på stevnet, falt død om i ringen rett før sønnen Nils Dag skulle opp og bokse stevnets siste kamp. Nils Strømme ble bare 53 år gammel. Han hadde glemt å ta med seg hjertemedisinene sine, og det ble fatalt. Nils Strømme ble fulgt av mange klubbkamerater til graven på Kristiansand kirkegård. Det tragiske dødsfallet satte sitt preg på klubben i lang tid framover.

22. mars, i senior-NM, erobret Nils Dag Strømme et nytt mesterskap i fjærvekt. I innledende kamp ble det seier 3–0 over Christian Stenholdt, Rollo og i finalen seier med samme sifre over Ronald Larsen, TK.

Sesongen 1965:

Denne sesongen fikk Nils Dag Strømme sitt internasjonale gjennombrudd. På et stevne i Trondheim den 21. august vant Nils Dag på KO i 1. runde over den svenske OL kandidaten Kenneth Israelson. På et stevne i Oslo vant Nils Dag 3–0 over den danske mesteren John Caspersen. Svensken Israelson fikk riktignok revansje på et stevne i Sverige, men Nils Dag fortsatte sesongen med mange flotte seiere over gode utlendinger.

Den 5. desember ble det arrangert stevne i Arbeideren. Nils Dag vant igjen over en dansk mester, Arne Møller, Lindholm.

Tre AIK Lund-ere deltok i senior NM, som ble arrangert i Sandefjord. Nils Dag Strømme erobret gull og forbundspokalen etter 3–0 seier over Alf Olsen, Oslo AK.

Nils Dag deltok i nordisk seniormesterskap, som ble arrangert i København. Her ble det 0–3 tap i fjærvekt for Remo Renosto, Danmark.

Sesongen 1966:

Nils Dag ble regnet som Norges beste bokser uansett klasse og åpnet sesongen med en rekke flotte seiere. På et stevne i messehallen på Sjølyst måtte imidlertid Nils Dag se seg slått av amerikaneren Charles Taylor. Alle de syv norske bokserne tapte for det sterke amerikanske laget.

I januar fikk Nils Dag et fristende profftilbud fra Leif «Baggis» Hansen, men takket nei.

Tre AIK Lund-ere deltok i NM senior, som ble arrangert i Stavanger. Det ble nytt mesterskap, denne gangen i lettvekt, og kongepokal til Nils Dag. I første kamp ble det 3–0 seier over Ole Nergård, TK i et fyrverkeri av en kamp. I finalen måtte Yngve Stokstad si takk for seg i 2. runde.

På 7. juni festen i Retranchementet ble Nils Dag Strømme tildelt årets Idrettspris.

Sesongen ble åpnet 27. og 28. august med et tysk/norsk boksestevne på Christiansholm festning. Nils Dag vant to kamper.

Den 24. oktober arrangerte AIK Lund internasjonalt stevne i Arbeideren. Stevnets toppkamp gikk i fjærvekt mellom Nils Dag Strømme og tyskeren Heinie Nissen, som hadde 210 kamper på nakken og hadde vært tysk mester. Det ble et knallhardt oppgjør og kanskje den beste publikumskampen som noensinne er blitt bokset i Kristiansand.

Nils Dag fikk regelrett juling i første runde og måtte en tur i golvet. Det så unektelig litt skummelt ut. I annen runde snudde imidlertid Nils Dag kampen totalt og tyskeren gikk i golvet to ganger. Jubelen i den fullsatte salen var helt utrolig, ingen hørte at gongongen gikk da runden var over så tidtakeren måtte banke i podiet. Tyskeren ble helt overkjørt i tredje runde og måtte ta nok en telling. Nils Dag tapte, merkelig nok, kampen med dommerstemmene 2–3. Alle unntatt tre av dommerne mente at Nils Dag vant klart.

Sesongen 1967:

I senior-NM som ble arrangert i Oslo 16.–17. mars stilte Nils Dag igjen i lettvekt, denne gangen ble det «bare» sølv. I innledende kamp ble det seier 5–0 over Teddy Fossum, Pugilist. I finalen ble de imidlertid 2–3 tap for Terje Ness, Sentrum.

Nils Dag erobret sølv i nordisk mesterskap etter 3–0 seier over Hans Pincoffs, Sverige. I finalen ble det 1–2 tap for Kari Meronen, Finland. Mesterskapet ble arrangert i Stockholm.

Den 21. april ble det arrangert landskamp mot Danmark. Landskampen endte med Norsk 1-9-nederlag. Eneste seierherre var Nils Dag som vant 2–1 over Jens H. Olesen.

I mai måned deltok Nils Dag i EM, som ble arrangert i Roma. Nils Dag bokset meget godt, men tapte 1–2 for Alexander Kovac, Tsjekkoslovakia.

Det var nå svært vanskelig å skaffe motstandere til Nils Dag, men i Stavanger ble det kamp mot den danske mesteren Paul Erik Nielsen. Nils Dag vant på KO i 2. runde. På et stevne i Arbeideren i desember vant Nils Dag overbevisende over den tredobbelte tyske mesteren Christian Corczyk. Nils Dag bokset en rekke toppkamper utover i sesongen bl.a. med seier over den finske OL-kandidaten Risto Meronen, og sikret dermed deltakelse i olympiske leder i Mexico i 1968.

Sesongen 1968:

Det ble det et nytt mesterskap i lettvekt til Nils Dag Strømme, etter 3-0-seier over Arild Petterson, Vika IF og deretter 3–0 over Kjell Jonassen, B-30. Nils Dag erobret dessuten kongepokalen for annen gang.

Nils Dag Strømme ble offisielt uttatt til OL 1968 i Mexico.

I august deltok Nils Dag på turné i Russland sammen med BK 30, og hentet hjem to flotte seiere over de russiske toppbokserne Victor Oklov og Alexander Oskov. Den russiske landslagstreneren tilbød seg å trene Nils Dag fram til OL, men Nils Dag svarte at når han kunne slå russerens elever, så var nok hans egen trener Bjarne Lingås minst like god.

OL i Mexico City ble arrangert i oktober måned. Nils Dag Strømme vant 3–2 over Werner Rudzika, Vest-Tyskland. I neste kamp ble det 1-4-nederlag for Ivan Michailov, Bulgaria. Bjarne Lingås var med som sekundant og ble etter OL ansatt som landslagstrener.

Den 13. desember ble det arrangert landskamp i Oslo, mot Danmark. Nils Dag Strømme vant 4–1 over Jens H. Olesen. Nils dag ble for øvrig tildelt NBFs bragdmerke ved denne anledningen.

Dagen etter bokset Nils Dag i en fullsatt Arbeiderforening. Motstander var den svenske mesteren Ralf Hagberg, som måtte se seg slått 1–4 av AIK Lund-eren.

Den 22. desember bokset Nils Dag sin kamp nr. 100. På et stevne i Tønsberg ble det TKO-seier over dansken Marius Christensen.

Sesongen 1969:

I februar ble det så arrangert internasjonalt stevne i Arbeideren. Det var stappfullt hus og mange fikk ikke billett. Nils Dag vant 3–2 over den svenske mesteren og OL-deltakeren Carl Axel Palm.

Senior-NM ble arrangert i Tønsberg 2.–3. mars. AIK Lund fikk to mestere. Nils Dag Strømme erobret igjen tittelen i fjærvekt. Arild Kittelsen, Pors hadde fått nok etter to runder og kom ikke ut til den tredje. Nils Dag erobret også sin tredje kongepokal.

Nordisk seniormesterskap ble arrangert i Oslo. Nils Dag erobret gull i fjærvekt etter to flotte seiere. I første kamp ble det KO-seier over Paavo Allikainen, Finland og i finalen 3-0-seier over Carl Axel Palm, Sverige.

29. desember var det stevne i Arbeideren. Nils Dag Strømme imponerte mot Hamburg-mesteren Peter Galius og vant 5–0.

Sesongen 1970:

Senior-NM ble arrangert i Stavanger i tida 21.–22. februar. Nils Dag vant suverent et nytt NM-gull i fjærvekt. Rollo-bokserne Øystein Kristiansen og Kjell Haugstad måtte begge bite i gresset før full tid.

Nils Dag erobret igjen sølv i fjærvekt i nordisk seniormesterskap, som ble arrangert i Helsingfors. Det ble 2–1 seier over Peter Christiansen, Danmark, men i finalen ble det tap 0–3 for svensken Carl Axel Alm. Svensken fikk dermed revansje for to tidligere nederlag.

Sesongen 1971:

Den 11. juli arrangerte AIK Lund utendørsstevne på Christiansholm festning. Tre AIK Lund-ere deltok, og alle vant over danske toppboksere. I fjærvekt vant Nils Dag 4–1 over Peder Christiansen.

Den 11. oktober bokset tre AIK Lund-ere på seniorlandslaget mot Wales. Strømme og Skog vant, mens debutanten Bjørn Rudi tapte.

På et stevne i Randers, Danmark den 1. november bokset Nils Dag en kjempekamp og vant på TKO over den danske mesteren i lettvekt, Lasse Benzon.

Nils Dag, om i en årrekke hadde vært Norges beste bokser, måtte melde forfall til landskamp mot Irland p.g.a. en skulderskade. Dette falt NBF tungt for brystet, da Nils Dag var landskampens store trekkplaster. NBF ville at Nils Dag skulle gå opp i ringen og gi seg. Dette syntes selvfølgelig Nils Dag var noe tøv og nektet å stille opp. NBF truet med å nekte Nils Dag starttillatelse på AIK Lunds neste stevne, som gikk uka etter, men NBF tok heldigvis til fornuft etter en stund.

Stevne i Arbeideren den 19. desember: Nils Dag bokset meget godt og tyskeren Hans Mertens måtte gi seg i 3. runde etter å ha vært i golvet tre ganger.

Nils Dag erobret gull i fjærvekt etter 3–0 seier over Øystein Kristiansen, Rollo.

Nils Dag, som hadde hatt lite kamptrening i sesongen og minimalt med sparring, bokset den 27. oktober i lettvekt på landslaget mot Canada. Denne gangen gikk det dårlig, Nils Dag tapte på KO for Jose Martinez. Dette var Nils Dags første KO-nederlag på 140 kamper. En skuffet Nils Dag bestemte seg for å legge hanskene på hylla. Imidlertid fristet en ny OL-deltakelse, og snart var Strømme i full gang igjen.

Sesongen 1972:

Den 6. februar ble det arrangert et dansk/norsk stevne i Kristiansand. Nils Dag vant i 3. runde over Søren Juel Nielsen, dansken måtte i golvet hele tre ganger for kroppsslag.

Under senior-NM, som ble arrangert i Porsgrunn, erobret Nils Dag Strømme sitt niende og siste NM-gull. I direktefinalen ble det seier over Jan Arne Svendsen, Ski.

Den 10. mars deltok tre AIK Lund-ere i landskamp mot Sverige. Nils Dag Strømme og Harald Skog vant, mens Bjørn Rudi tapte.

7.–8. april ble nordisk mesterskap arrangert i København. AIK Lund sendte tidenes sterkeste lag og optimismen var stor i klubben, noe som gjenspeilte seg i byens aviser. Nils Dag erobret sølv etter 5-0-seier over Tommy Johansson, Sverige. I finalen ble det imidlertid tap 0–5 for Jauko Lindberg, Finland.

AIK Lund hadde store vansker med å skaffe motstandere på stevnene til Strømme, Skog og Rudi, som alle var OL-kandidater.

AIK Lunds tre OL-kandidater deltok på landslaget mot Tyskland i Saar. Nils Dag Strømme og Harald Skog vant sine kamper.

I en landskamp mot Sveits vant Nils Dag på KO over Rosario Mucaria.

På et stevne i Trondheim den 14. juli imponerte OL-kandidatene Harald Skog og Nils Dag Strømme med KO seiere i 1. runde over sterke utenlandske motstandere.

Sommer-OL ble arrangert i München i september 1972, hvor AIK Lund var representert med to boksere.

Nils Dag ble dermed den eneste norske bokseren etter krigen, som har deltatt i to olympiske mesterskap. I hele NBFs historie er det kun to andre som har representert Norge mer enn én gang i OL, nemlig Sverre Sørsdal (tre ganger) og Trygve Stokstad som var med to ganger.

I OL der Nils Dag Strømme deltok i fjærvekt ble det tap i 1. runde mot Gabriel Pometku, Romania. Nils Dag hadde stoppet mange motstandere med sitt spesialslag, venstre hook til kroppen. I kampen mot Pometku var det ironisk nok dette slaget som avgjorde kampen, men denne gangen det var Nils Dag som fikk smake sin egen medisin.

Nils Dag la hanskene på hylla etter OL. En flott idrettskarriere var over. Nils Dag bokset 154 kamper totalt. Det ble hele 46 representasjonskamper i landslagets drakt og det er klubbrekord, kanskje også norgesrekord.

Nils Dags karriere som trener:

Nils Dag overtok deretter som trener i klubben.

Sesongen 1969/70:

Det var denne sesongen (1969) en voldsom oppslutning på guttepartiet. En dag telte Nils Dag, som var en av trenerne, 52 gutter på nybegynnertreningen.

Sesongen 1973/74:

Trenere er Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge, og det ble arbeidet svært godt blant de yngste.

Sesongen 1974/75:

Trenere var Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge.

Sesongen 1975/76:

Trenere var Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge.

Under Nils Dag Strømme kyndige veiledning ble det både NM-gull og kongepokal til Magne Adolfsen.

Sesongen 1976/77:

Trenere var Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge.

Sesongen 1977/78:

Walter Berge og Nils Dag Strømme var trenere denne sesongen.

I august var Nils Dag Strømme med som sekundant i VM for jernbaneansatte.

Den 4. desember arrangerte AIK Lund internasjonalt stevne, hvor Nils Dags eldste sønn Vidar bokset oppvisning med Tommy Madsen, Danmark.

Sesongen 1978/79:

Nils Dag Strømme og Walter Berge var trenere.

Sesongen 1980/81:

Walter Berge, Nils Dag Strømme og Leif Andersen var trenere.

Sesongen 1981/82:

Nils Dag Strømme og Leif Andersen var trenere denne sesongen.

Sesongen 1983/84:

Nils Dag Strømme og Leif Andersen var fortsatt trenere.

Sesongen 1984/85:

AIK Lund avsluttet sesongen med å sende fire boksere og sekundant Nils Dag Strømme, med Vågsbygd Bokseklubb til England.

Sesongen 1995/96:

Kapstad overtok som hovedtrener assistert av Nils Dag Strømme og Kenneth Tveite.

Sesongen 1996/97:

Nils Kapstad utførte så trenerjobben med god hjelp av Nils Dag Strømme.

Sesongen 1997/98:

Nils Kapstad fortsatte som treningsleder. Nils Dag Strømme assisterte med teknisk trening og utpå høsten kom også Bjørn Rudi med i trenerteamet.

Sesongen 1998/99:

Trenerteamet med Nils Kapstad, Nils Dag Strømme og Bjørn Rudi fortsatte denne sesongen.

Sesongen 1999/2000:

Trenerteam med Bjørn Rudi, Nils Dag Strømme og Walter Berge og en rekke assistenter.

Utover 2000-tallet:

Nils Dag var trener flere sesonger for en rekke lovende boksere, bl.a. Jamshid Nazari som nesten lyktes med å kvalifisere seg for OL i Rio i 2016.

Nils Dags øvrige engasjementer i AIK Lund:

* Æresmedlem i klubben

* Mangeårig styremedlem

* Leder av valgkomiteen

* Samarbeidspartner og sponsor gjennom egen bedrift – Strømmes Trykkeri i en årrekke

* Hans kone, Marit, hadde også gjennom en rekke år ulike verv i klubben