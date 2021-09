En fargeklatt og Start-helt fyller 75 år

KRISTIANSAND: Dagen feires først med Start-kamp på Sparebanken Sør Arena, så med familiefeiring på Sjøhuset.

– Ja, kampen mot KFUM Oslo er jo klokka 15, og jeg har allerede fått billett. Jeg har hatt årskort i mange år, og er på nesten alt av kamper. Jeg følger veldig nøye med, og har fremdeles tro på Start, sier jubilanten.

Matchvinner i seriepremieren

Torleif Breidalen kom til Start fra Donn etter avtjent militærtjeneste høsten 1967. Han var en kjapp, spenstig og driblesterk flankespiller, og var svært delaktig i at Start rykket opp i 1. divisjon, som Eliteserien het den gang. Det var hans første sesong for de gule og svarte.

– Jeg hadde trent godt hele høsten 1967, og gikk rett inn på Start-laget da serien startet i ’68. Vi hadde et veldig godt lag, og spilte oss altså opp i 1. divisjon. Jeg husker godt at vi hadde avslutningsfest med ektefeller i forbindelse med cupfinalen på Ullevaal. Det var en flott periode, minnes Torleif – og legger til:

– Vi var veldig godt forberedt også foran 1969-sesongen i toppserien, og spilte mange gode kamper. Jeg ble forresten matchvinner i den første kampen 1. divisjon, da vi møtte Skeid på Kristiansand stadion og vant 2–1. Det glemmer jeg aldri.

I boka «START i hundre» beskriver forfatter og tidligere Fædrelandsvennen-journalist, Fritjov Øverland, vinnermålet slik: «Torleif Breidalen ble matchvinner og dagens helt, med et soloraid rundt et kvarter ut i andre omgang. Han dempet et langt overlegg fra Harald Båsland elegant på brystet, spilte ballen litt foran seg og skjøt behersket forbi landslagskeeper Kjell Kaspersen».

Lyskeskade

Start rykket likevel ned igjen etter bare én sesong på øverste nivå. Plassen kunne blitt reddet med seier over Lyn i siste runde, men da måtte ikke Hødd fått mer enn ett poeng i Sarpsborg. Start gjorde jobben sin, men rykket ned, fordi Hødd vant 3–1.

Start tilbrakte tre sesonger i 2. divisjon, men høsten 1972 rykket de opp igjen. Den siste kampen for sesongen ble spilt mot Odd i Skien, der Start måtte vinne. Det gjorde de, 2-0, etter scoringer av ungguttene Rolf Gjermundsen og Torstein Andersen. Dessverre skulle det bli Torleif Breidalens siste kamp for Start.

– Jeg pådro meg en lyskeskade vinteren i 1973, og måtte holde meg i ro en periode. Da jeg kunne begynne å trene igjen, slo jeg opp skaden og fikk beskjed om å ta et halvt års pause, eller gå for operasjon. Jeg valgte pause, men tenkte at «jeg er jo allerede gift og har fått min første datter». Da sa jeg til meg selv at «nå er det tid for noe annet». Så da la jeg opp etter 129 serie- og cupkamper, sier Breidalen, langt fra bitter.

– Hva synes du selv er høydepunktet i Start-karrieren din?

– Å være med og spille oss opp i 1968. Det året var jeg veldig godt trent. Som jeg sier til mine døtre:«Det var ikke mange av de andre spillerne som fikk en helside i VG to ganger». Det gjorde jeg, og jeg har tatt vare på avisene. «I all verdens rike, sier barna, hva var du kjent for?», ler Breidalen, og legger til:

– Jeg har et flott maleri hjemme hvor det står på baksiden: «Til den Start-spiller der først laver to goal i en hovedseriekamp». Det gjorde jeg mot Strømsgodset. Det var her på gamle Kristiansand stadion. Den ene målet var på en heading. Da var jeg høyere med hodet enn Inge Thun i Godset-målet var med hendene. Det er jeg litt kry av.

Lurte gammel lagkamerat

At Torleif Breidalen ikke «bare» var en veldig god fotballspiller, men også en fargeklatt, er denne lille historien fra en cupkamp mot Donn et godt bevis på:

– Jeg hadde min gamle lagkamerat i Donn, Svein Birkeland, som høyreback. Jeg var venstreving. Jeg visste at når jeg fikk ballen og begynte å forsere, så ville Svein komme med en glidetakling. Det gjorde han selvfølgelig. Så da han kom glidende, vippet jeg ballen over ham slik at han føk rett fordi meg. Da stoppet jeg opp og sa: «Svein, gå tilbake og prøv en gang til». Han likte det ikke, men han lo av det etterpå.

Lørdag kveld feires altså denne fargeklatten og Start-helten sin 75-årsdag med kone som har bestilt et bord på Sjøhuset, med barn og barnebarn med kjærester. Men før det skjer, hadde det vært moro om Start ga ham en førpresang ved å slå KFUM Oslo på Sparebanken Sør Arena.