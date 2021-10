KRISTIANSAND: – Jeg har vært Start-supporter siden de begynte å spille igjen etter krigen. Men jeg kan ikke si at jeg husker den første kampen jeg så. Men noe som sitter i minnet mitt, er et frispark fra kaptein Ivar Bøe fra 30 meter en gang på 1950-tallet. Det gikk som ei kule rett i hjørnet. Det var nydelig, smiler Olav Haukom.

Hjemme i Kuliaveien 63 i Torridal, dit familien Haukom flyttet til fra Høie i 1968, har Olav bodd alene siden hans kjære Signe døde for 13 år siden. Denne kvelden har han besøk av ett av barnebarna, Torjus Ravnaas, som også er ihuga Start-supporter.

Falt og brakk ribbein

Olav Haukom arbeidet hele sitt yrkesaktive liv på Strai Kjøkken. 51 år og tre måneder hadde han vært der da han ryddet etter seg og forlot lokalene på Ytre Strai i romjula 1991. Han klarer seg fortsatt stort sett uten hjelp. Han lager middag selv nesten hver dag, og han kjører fortsatt bil. Det eneste han ikke klarer selv, er å vaske gulv.

– Jeg har sertifikat til september neste år. Da må jeg kjøre opp igjen. Jeg føler meg bedre i beina i bilen enn når jeg går langs veien. Jeg er tryggere i bilen, rett og slett. Men jeg kjører ikke på langturer lenger.

Det med beina bringer oss tilbake til det vi er dratt hjem til Olav Haukom for å snakke om: Start på Sparebanken Sør Arena. Der hadde den trofaste Start-supporteren for tre år siden et uhell, som kunne endt riktig galt.

– Det skjedde da vi skulle gå ut etter kampen. Jeg gikk langs stolrekka. Jeg vet ikke hva det var, men det var noe jeg trødde på som fikk meg til å dette fremover med brystet først rett over neste stolrad. Jeg hadde ikke noe særlig vondt der og da. Men på hjemveien begynte jeg å kjenne det. Da så jeg at jeg også hadde slått meg på kneet. Og det gikk noen ribbein, ja, smiler Olav – og fortsetter:

– Jeg satt i godstolen her i stua i tre uker etterpå. Så vondt gjorde det. Jeg fikk lagt meg om kveldene. Men jeg grudde meg til jeg måtte opp av senga igjen.

Trist gjensyn

Mellom fallet og da koronapandemien kom, ble det bare én Start-kamp på Olav Haukom. Mot Fredrikstad var han imidlertid tilbake på Sparebanken Sør Arena for første gang på to år. Det ble en heller trist opplevelse på den flotte arenaen.

– 1. omgang var veldig grei. Men etter pause ble jeg deppet. Det må jeg si. Jeg ville jo så gjerne at de skulle vinne. Det var jo så lenge siden sist jeg var på kamp her, sier Olav Haukom, og skjenker kaffe og serverer kaker og kjeks.

Når vi møter en som har levd så lenge, og som har sett så mange Start-kamper som Olav Haukom, er det naturlig å spørre om hans største øyeblikk som supporter. Er det av opprykkene i 1968 eller 1972, gullsesongene 1978 eller 1980, eller da Start skulle vunnet serien i 2005?

– Nei, det er Åråsen i desember 2019. At de skulle komme tilbake der og score tre mål på slutten, var det ingen som trodde. Det var magiske seks minutter foran tv-skjermen. Det siste kvarteret på Lillestrøm sitter veldig sterkt i minnet. Det må jeg si.

Håper på gull

– Hva med favorittspillere, da?

– Vi har jo hatt veldig mange gode opp igjennom. Ivar Bøe og Harald Båsland, for eksempel. Det var annerledes på deres tid. Det var jo ingen som hadde lønn da. De gikk på arbeid og trente om kveldene. Svein Mathisen var også spesiell. Det var synd med Jesper at ikke han fikk holde på noen år til. Og så har vi Pål Lydersen og Myggen, da ...

– Når får vi gleden av å se deg på Sparebanken Sør Arena igjen?

– Jeg har ikke pekt ut en bestemt kamp ennå. Jeg føler meg litt mer utrygg for å gå i trapper nå. Så vi får se.

–Hva er ditt største ønske for fremtiden til Start?

– Det er at de rykker opp, og holder seg i toppen. Helst gull. Men det får jeg vel ikke se, antagelig.

Vel, så åndsfrisk som Olav Haukom fortsatt er, ville vi ikke satt penger på det ...

PS! Olav Haukom har fire barnebarn og åtte oldebarn. Ett av oldebarna, Kristoffer Haukom Birkeland, spiller for Start G19 og Start 2. Kristoffer er forresten også barnebarn til en skikkelig Start-legende, Sven Otto Birkeland.