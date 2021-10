Karusellrekord på Flekkerøy

FLEKKERØY, KRISTIANSAND: Terrengkarusellen hadde før fjorårets løp (komponert som en aktivitetstur av Utvalgets Åge Holgersen) aldri hatt arrangement på Flekkerøy. Den gang deltok det 197 av «våre folk», som kunne kose seg med en hyggelig løypetrasé, med flere fine partier av skogsterreng, myldrende av kristtornbusker, og bundet sammen av enkelte grusveier. Mottagelsen var så god at løypa i år ble satt opp som karuselløp.

Til tross for at løpet gikk i høstferien (en bommert fra Utvalget), stilte det respektable 448, fordelt med 196 jenter og 252 gutter. Kanskje på grunn av høstferien, fikk vi også besøk av Kari Henriksen (Stortinget) og lokale Eddie Salvesen, som etter sigende tok turen fra Oslo til torsdagen, kun for å delta på dette løpet.

At mange ikke fikk nok av løypa med bare én runde, illustreres ved at hele 121 av deltagerne tok milslukeren (2 runder), en andel på 27 prosent, som er rekord.

Bestetider i vanlig løype, uansett alder, gikk i jenteklassen til følgende: Lisbeth Jensen Gallefoss (14:24) vant med god margin, foran Hilde Furuborg (15:21), Elisabeth Gill (15:42), Bente Gullsmedmoen Hauge (16:50) og Thuy Dinh (19:19).

Hos guttene ble det seier med sterk tid til Marius Aurebekk (11:29), foran Abraham Pettersen (12:46), Kristoffer Flå (13:12), Andreas Herstad Dolmen (13:15) og Kjetil Marius Ulland Salvesen (13:16).

På milslukerdistansen ble de beste jentene Inger Britt Bakstad (34:54), tett foran Margaret Anne Heald (35:01) og Teresa Pham (35:20), mens det blant guttene ble sterk seier til Jørgen Solli StrømOlsen (24:24), foran Martin Knudsen (27:31) og Thor Bylund (28:48).

Antallet som har vært med på minst ett av løpene våre denne sesongen gikk opp til 1649 deltagere.

Tallet på dem som har nok starter (7 stk.) til fullført karusell/premie økte til 986. (Oppnår vi 1000-tallet etter siste løp?)

Haakon Folserås, Ingrid Butveit og Mariell Vegusdal

Hva vil dere oppnå med å være med i karusellen?

– Det er flott trim, og så er arrangementet veldig bra sosialt. Og kanskje tar vi med oss en hund en gang det er løp her ute, for det er fine løyper å gå tur med hunden her i terrenget.

Marius Aurebekk (21), vinneren av kort løype

Hvordan gjennomførte du løpet?

– Jeg startet litt hardt, og så holdt jeg et bra tempo i resten av løypa. Jeg løp mest alene, og jeg fikk en luke ganske kjapt etter starten. Jeg bruker trening og løp til å forberede meg til Beer Mile 23. oktober i Manchester.

Magne Egebakken (52)

Hvorfor liker mange seg så godt på Flekkerøy?

– Det er kjente trakter for mange. Kona og jeg har sommerhus her ute, så vi løper her om sommeren. Vi er her på ferie.

Odd Anders Arntzen (45)

Hva skal til for å trives i og med karusellen?

– Det er bare å melde seg på og begynne med å løpe. Jeg har trivdes fra første gang, og jeg har holdt på med karusellen i rundt 12 år nå.

NB! Kommende karusell-løp er på Gimlevang, med start og mål på Gimlebanen, torsdag 14. oktober.

Resultater – Vanlig løype (3,2 km)

K10-14

-Mathea Christiane HenriksenEgen bedriftFullført

K15-19

-Camilla H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Carina HolmSongdalen kommuneFullført

-Christina TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Stine NygårdRepstadFullført

K20-24

-Ingrid ByeNikkelverketFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Magnhild TvedtKr.sand kommune20:09

2Thea Johanne OrmestadBrandsdal Group21:50

3Renate MøllandGumpen Gruppen23:41

-Aurora RetterstølRambøll NorgeFullført

-Christina MosbergBrandsdal GroupFullført

-Elisabeth NilsenBrandsdal GroupFullført

-Therese Stallemo BjerlandNikkelverketFullført

K30-34

1Torill HolmEgen bedrift25:36

-Hege MelandBrandsdal GroupFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Helene HørteKvadraturen vgsFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Mariell VegusdalKPMG SørlandetFullført

K35-39

1Elisabeth GillKr.sand kommune15:42

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Ingvill TjernøPhoneroFullført

-Jorunn KristiansenSongdalen kommuneFullført

-Kathrine MartinsenSørlandet SykehusFullført

-Mariann Fjørtoft HalvorsenMeny ChristiansandFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Toril Eikrem de LangeNikkelverketFullført

K40-44

1Kristina Hedmann EspegrenFalck Helse26:27

2Linda Gurvin OpheimUiA27:17

3Marita Brandsar HefteSørlandet Sykehus27:21

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

K45-49

1 Hilde FuruborgKr.sand kommune15:21

2Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus20:07

3Frida Charlotte LundeBrandsdal Group24:07

4Marianne Scheie HumborstadStatbil42:30

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Lise H. WagtskjoldElkem FiskaaFullført

K50-54

1Thuy DinhHennig-Olsen Is19:19

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Astrid BrodersenTeam MosjonFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Hanne Christin HermansenMulti RegnskapFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Mona KristensenAgder FylkeskommuneFullført

-Monica H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossUiA14:24

2Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne16:50

-Anne Kate UglandGumpen GruppenFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Elisabeth Sørensen DahlEgen bedriftFullført

-Inés Del Carmen LundTangen vgsFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Siri Bue TrædalKr.sand kommuneFullført

-Solveig LøhaugenWigemyrFullført

K60-64

1Toril BenjaminsenEgen bedrift24:56

2Reidun KlunglandCameron Sense33:16

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Karin Løining DynestølKruse SmithFullført

-Laila FjellheimOneCoFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Merete HaukomAir ProductsFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

K65-69

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Grete JohansenEgen bedriftFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Kari HenriksenStortingetFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin ThorsenEgen bedriftFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Venke TveitLøvenFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Arnhild KristiansenEgen bedriftFullført

-Arny DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Lillian Knudsen NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Ellen Johanne SkoftelandGjesteklasseFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Magnhild Svaland VetrhusKr.sand kommuneFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Lise JohannessenLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Magnus JohansenEgen bedrift25:30

-Matteus Høivik EngeEgen bedrift17:20

-Petter SalvesenEgen bedrift18:20

-Tobias Solberg RødlandEgen bedrift14:50

M20-24

1Marius AurebekkEgen bedrift11:29

2Kristoffer FlåEgen bedrift13:12

M25-29

1Abraham PettersenEgen bedrift12:46

2Trygve LorentsenPhonero16:54

M30-34

1Kjetil Marius Ulland SalvesenKr.sand kommune13:16

2Daniel SalvesenMHWirth14:30

3Håkon PuntervoldBrandsdal Group18:44

-Christian Vildalen RindenGumpen GruppenFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

M35-39

1 Kim André ReinhartsenPhonero17:05

M40-44

1 Per Helge FjørtoftEgen bedrift14:19

2 Morten André Solberg RødlandEgen bedrift14:51

-Jan LarsenBrandsdal GroupFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

M45-49

1Håvard FlåLærerne14:25

2 Bjørn-Erik EngeKr.sand kommune18:39

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

M50-54

1Andreas Herstad DolmenNikkelverket13:15

2Olav Einar RikeAgder Energi14:16

3Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe14:50

4Knut AurebekkKr.sand Politi16:36

5Gunnar MollestadEgen bedrift17:19

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Espen ØenNAV AgderFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Rune SkuggedalElkem FiskaaFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tony HalsallEgen bedriftFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

M55-59

1 Stein-Erik ScheieTelesport14:09

2Jostein JohannessenStatbil14:31

3Arild Magne GundersenEgen bedrift18:46

4Jon Olav UpsalVA Vegvesen20:55

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Bjør Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Guttorm TenoldRadisson BLU CaledonienFullført

-Halvor Coward OlsenHuntonitFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Jørund FjærbuBlatchford OrtopediFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Per NygårdRepstadFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roar HermansenMulti RegnskapFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Vidar LundevoldHuntonitFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket14:08

2Pål Alfred LarsenStatbil16:33

3Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus17:01

4Halvar BjerlandEgen bedrift17:07

5Bjørn AngsundFuture Production18:37

6 Eddie SalvesenEgen bedrift18:43

7 Morten PaulsenVisma18:46

8Jan JensenEgen bedrift19:32

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Dag BrekkanTeam MosjonFullført

-Jens Øyvind DynestølBoen BrukFullført

-Joar KvaaseOteraFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rolf PedersenTPLFullført

-Svein Trygve LundEgen bedriftFullført

-Tom HaukomAir ProductsFullført

-Tore Birger DalevollKBRFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket15:47

2Klaes van der MeerStatbil16:54

3Reidar HeivollKr.sand Politi17:14

4Johnny HansenEgen bedrift18:47

5Arnfinn FolkvordNikkelverket18:57

6Terje Cederberg HansenSøgne kommune19:15

7Terje AasenAgder Energi19:58

8Arild VehusTeam Mosjon20:38

9Arvid BrattlandGumpen Gruppen23:41

10 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift23:54

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Geir Egil ÅsenCBFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Paul JoreidTeam Mosjon17:26

2Jan Magne StrandbergSchindler17:57

3Aslak BjotveitStatbil19:22

4John Sigve HaarrKr.sand kommune20:40

5Helge Eg JohansenEgen bedrift25:50

6Arvid MartinsenEgen bedrift26:00

7Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand27:35

8Thor Øystein OlsenAgder Bilskade31:09

-Anders WahlstedtSørlandet SykehusFullført

-Arne TenningenTeam MosjonFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Bengt Oliver KlemoBerry Packaging NorwayFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Terje GabrielsenNordeaFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Torbjørn PaulsenVismaFullført

M75-79

1Harald FlåDNT Sør22:20

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Thomas Stav JohanssenEgen bedriftFullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera26:50

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (6,4 km)

K30-34

1Lena Birgitte OlsenBrandsdal Group44:04

-Marie BueKr.sand PolitiFullført

K35-39

1Nina Barland FlatenLSK40:37

-Camilla ViervangSparebanken SørFullført

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune35:20

2Helene Eik AndersenStudent37:19

3Marit Tjomsland KroslidSørlandet Sykehus42:12

-Hanne KileColor LineFullført

-Martha SimonsenColor LineFullført

K45-49

1Ingeborg Brattli LundKr.sand kommune41:33

-Kristin Anette Heggl. BolsøySpareBank1-SR-BankFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon34:54

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

-Vibeke BueklevRepstadFullført

K55-59

1Marianne VorraaUiA47:00

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Jane EidsåSørlandet SykehusFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Siri Marit AaslandTeam MosjonFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

K60-64

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Laila RøinåsStatsforvalteren i AgderFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune35:01

2Marit PenneKr.sand kommune41:12

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

K70-74

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Torgunn TrydalEgen bedriftFullført

K75-79

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

M25-29

1 Dag-Erik TvedtNOV31:25

2Anders GerhardsenEgen bedrift33:15

M30-34

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand24:24

2 Martin KnudsenEgen bedrift27:31

-Olav RisdalNikkelverketFullført

M35-39

1Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa30:18

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Paul-André KnudsenBrandsdal GroupFullført

M40-44

-Lars Ivar OlsenGumpen GruppenFullført

-Tommy Heggland BolsøyEgen bedriftFullført

M45-49

1 Odd Anders ArntzenOtera31:10

2Johan HeideElkem Fiskaa32:19

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Dag SvingenT. O. SlettebøeFullført

-Geir BerhusNordanFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

M50-54

1Rune SolhøiProfundo33:45

2Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte34:00

-Bjørnar SvendsenBerry Packaging NorwayFullført

-Frode TjomslandStatbilFullført

-Jo Vegard AardalAgder FylkeskommuneFullført

M55-59

1Thor BylundEgen bedrift28:48

2Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe30:28

3Oluf Christian BøckmannNikkelverket32:26

4Kjetil NorbyEgen bedrift32:52

5Yngvar KiledalHandelsbanken36:06

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Gunnar CowardEgen bedriftFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Ole Johan BueklevRepstadFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

M60-64

1John ZahlCameron Sense32:33

2 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa32:50

3 Kai StokkelandEgen bedrift34:28

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-Jon Arve KallhovdT. O. SlettebøeFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

M65-69

1Arild AurebekkGumpen Gruppen35:55

2Ole Ingvar GauslaaJernbanen41:06

3 Carl Georg OmdalNAV Agder43:05

-Bjørn Dag TruchsTeam MosjonFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

M70-74

1 Tore BerntsenAgder Fylkeskommune42:20

2Anders TorbjørnsenJernbanen46:55

3 Arne PaulsenEgen bedrift62:00

-Alf GurandsrudLandmåler SørFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Knut PilskogFirenorFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

M75-79

1Peder GrønnestadVennesla kommune42:35

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus43:57

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M80-84

1Borgar HauglandTeam Mosjon50:46