KRISTIANSAND: Det var start og mål på Fant Olsen, og mandagens løype var ei rundløype på 4,1 km. Det var forbi Svarttjønn, langs det ytterste i Baneheia til 2. stampe, langs 3. stampe ved toalettene og tilbake til Fant Olsen.

Folk koste seg i Baneheia, og selv om det var surt, var det noen som så sitt snitt til å varme seg ved opptent bål på Fant Olsen.

John Torgeir Roland (54) varmer seg ved bålet. Foto: Sverre Larsen

Lokalsporten loddet stemningen blant noen av deltakerne:

Andreas Dolmen Foto: Sverre Larsen

Andreas Dolmen (52), vinneren av løpet

Hva synes du om løypa?

– Det var ei fin løype, og det var litt sleipt enkelte plasser. Jeg byttet til terrengsko like før start, og det var en lurt valg.

Mona Kristensen (53), med hunden Milo Foto: Sverre Larsen

Mona Kristensen (53), med hunden Milo

Hva ønsker du med dette løpet?

– Det er å gjennomføre og å verve tre venninner til å begynne å løpe i karusellen.

Robert Coward Foto: Sverre Larsen

Robert Coward (62)

Har du noen gode ønsker for din løpeform?

– Det viktigste er at jeg holder meg frisk, og at jeg er skadefri. Jeg har vært litt skadet i legger og i akilles.Det er gøy å løpe med hodelykt i mørket, og det har jo blitt en tradisjon her i Kristiansand etter hvert.

Lars Helge Fossdal Foto: Sverre Larsen

Lars Helge Fossdal (61)

Hvordan var det å løpe her i dag?

– Nå har jeg løpt gjennom løypa, det var en rolig joggetur, og jeg ønsker å løpe en runde til. Jeg trener minst tre ganger i uken. Jeg løper langt i helgen, og ellers løper jeg korte distanser.