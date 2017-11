Seiersmaskinen sikret årets første for Beathe

Øystein Tjomsland har trent frem El Viktor til å bli en seiersmaskin av de helt sjeldne. Tirsdagens triumf var den 15. seieren så langt i 2017, og med det topper han nå statistikken over mestseirende travhest i Norge inneværende år med god margin.

Tirsdag kveld lot den sørlandske stortreneren sin egen stallansatt, Ida Beathe Olsen, få tilliten bak seiershungrige El Viktor i V65-3.

Til tross for et voldsomt tillegg på hestene foran og stort press fra det spillende publikum, løste den talenfulle 21-åringen oppgaven på mesterlig vis.

– Det er en ære å få kjøre El Viktor, jeg er utrolig glad for å få den tilliten av Øystein, sa en rørt Ida Beathe Olsen på seremoniplass etter løpet.

– Det er helt spinnvilt, han er god på alt! Å ta årsseier nummer 15 er kolossalt sterkt, fastslo ekspert Stian Hallenstvedt i TV-kanalen Rikstoto Direkte om El Viktor etter løpet.

Se Ida Beathe Olsen by på årets seiersgest bak El Viktor i videoen fra Rikstoto Direkte:

http://lokalsporten-media.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/11/El-Viktor\_m%C3%A5lgang.mp4

– Dette var veldig deilig! Jeg tenkte da vi kom i mål at «folk må jo tro jeg er gal som kjører slik», men etter å ha sett løpet i reprise ser jeg jo at disponeringen var riktig, smiler Olsen, som bød på en av årets heftigste seiersgester da hun 50 meter fra mål vinket med både bein og armer til publikum.

Vinnertiden ble 1.28,4/2100 meter.

Sørlandsseier ble det også i det påfølgende løpet. Grimstad-hesten Cool Canadian var i en klasse for seg da han lekte hjem V65-4 sammen med Pål Buer. Også Cool Canadian måtte tåle favorittstempelet, noe han viste seg å takle med glans. Andelshesten bare forlot konkurrentene nedover oppløpet og kom til mål på 1.16,1a/2040, ny rekord for hesten. Dette var den flotte 3. åringens tredje seier for året. Hesten eies av Stall Cool Canadian, med Stein Larsen i spissen, mens det er Margrethe Nilsen som trener hingsten.

– Hesten var veldig imponerende i alle fasene av løpet, en flott hest med en effektiv gange. Denne er det ingen begrensninger for hvor god kan bli, var kusk Pål Buers oppsiktsvekkende uttalelse etter løpet.

Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com

Sørlendingen Geir Mikkelsen fortsetter sin flotte stallform. Tirsdagens seiersvåpen var danskfødte Achilleus som satte årets fjerde fulltreffer da han vant på 1.15,0a/2040 meter. Triumfen var den 26.stallseieren for året for Mikkelsen, sterke tall for en travtrener som kun har syv hester i startklar alder på treningslisten.