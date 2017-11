Karusellveteranene ble hedret

KRISTIANSAND: På årsfesten var det som vanlig flere foredrag, underholdning, utdeling av premier og loddsalg. Overskuddet av loddsalget gikk til Kreftforeningen.

John Humborstad informerte:

– Dette var den 43. sesongen for karusellen, og den har vært fysisk krevende og fysisk morsom for alle aldre. Utvalget er godt fornøyd med sesongen. Det har vært litt kjølig på enkelte arrangementer i år, vi har hatt nedbør, og det har vært trafikk-kaos i byen på grunn av løpene. Det er mange deltakere på karusellen og det er gledelig. Folk er veldig glade i Terrengkarusellen. 600 nye meldte seg på i 2017, noen gamle kom tilbake og det kom nye. Det var en god sesong for karusellen. Vi har unngått alvorlige hendelser. Man ønsker folkehelse, en attraktiv livsstil, og at folk kommer igjen og igjen på arrangementene.

Terrengkarusellen er Norges største mosjonsarrangement. Det går med mye saft og mange bananer. Når sesongen slutter på et oddetall, går deltakelsen ned, men når tallet slutter med et partall, så går deltakerantallet opp. Det viser seg stort sett hver gang.

Terrengkarusellen er avhengig av at frivillige stiller opp. Og så er karusellen et samarbeid mellom aktører, der Bedriftsidretten, sponsorer og Utvalget er representert.

I 2018 prøver Terrengkarusellen ut nye løyper, og ellers blir det løyper i kjent stil. Folk er viktige i karusellen, og at man trives med det. Gjennom markedsføring kan vi skaffe enda flere folk til arrangementene.

I løpet av de siste ti årene har Terrengkarusellen hatt 297.000 enkeltstarter.

Slagordet til lege Dagfinn Harr er at felleshelse er dobbel helse, siden man tenker på seg selv og andre. Haarr har aldri løpt karusellen, men han har vært en god orienteringsløper, og driver ennå med dette. Han løper mye i skogen. Og han er med på Oljestafetten, der man springer seg gjennom 2,2 km. Haarr oppfordret folk til å ta idrettsmerket. Det er en kulturopplevelse.

Mosjon er hardt, deilig og gøy. Hele familier samles ofte med deltakelse på Terrengkarusellen. Det er viktig med bevegelse og trim, og det er farlig å ligge for mye på sofaen. Man bør heller komme seg ut i naturen!

