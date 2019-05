Surt poengtap for Vindbjart

VENNESLA: Det startet med Marcus Aslaksens første scoring på A-laget, og skulle vært avsluttet godt på overtid med Mustafa Omarkheils første Vindbjart-mål. Begge scoringene av den vakre sorten. I stedet opptrådte vi litt for urutinert helt på tampen, og forærte Vardeneset en utligning. Det endte 3–3 på Moseidmoen lørdag, i en kamp som vinglet fram og tilbake.

I løpet av de første to minuttene gjorde gjestenes keeper to gode redninger, og både Gaus og Berry kunne gitt oss en tidlig ledelse da var alene med keeper foran seg. Gaus var tilbake i laget i dag, på spissplass, men ble stoppet av keeper flere ganger i første omgang. Bakerst hos oss var Halvor Homme tilbake, og også han reddet mesterlig etter en feilpasning på midten.

Stian Bøe

Fakta: Kampfakta Kampfakta, Norsk Tipping-ligaen, Vindbjart – Vardeneset 3–3 1–0 (35 min) Marcus Aslaksen 1–1 (49 min) Thomas Øystein Østvold 1–2 (59 min) Mikal Hebnes Olsen (straffespark) 2–2 (74 min) Øyvind Løkkebø Gausdal 3–2 (94 min) Mustafa Omarkheil 3–3 (96 min) Mikal Hebnes Olsen (straffespark) Ingen gule kort til oss. Laget: Halvor Homme, Alla Abdallah (Sondre Nordhagen fra 62 min), Daniel Johansen, Jesper Lauvsland, Magnus Langerud, Robert Våge Skårdal, Mustafa Omarkheil, Børge Engesland, Marcus Aslaksen (Markus Nyhus fra 68 min), Øyvind Løkkebø Gausdal, Berry Gerezgi (Lasse Næss fra 74 min) Ikke benyttet: Christoffer Braastrup Andersen, Ishan Skårdal, Anders Urdal Hansen, Martin Gardiner.

Etter en halvtime stusset Marcus en ball en meter utenfor etter innlegg fra Robert Våge Skårdal, men det var bare en advarsel for hva som skulle komme noen minutter seinere. Etter en corner klarte vi å holde presset oppe og Marcus skrudde ballen opp i hjørnet fra drøyt 16 meter.

1–0 til pause

Berry kom også nære med et skudd fra død vinkel etter et av sine dribleraid på venstrekanten førte ham forbi alle forsvarerne. 1–0 til pause, vi burde ledet mer, og det lå flere mål i den kalde mai-lufta. Flere mål kom det absolutt etter pausen, men de kom i hytt og vær, da vi minst ventet dem, og fra uventet hold. Vardeneset gikk ut for fullt og spilte seg til to treff i aluminiumet de første minuttene, den siste gikk i tverrligger og over etter at Halvor fløy høyt med armen hevet. Corneren endte derimot i mål, og gjestene var plutselig med i kampen igjen.

Ti minutter seinere fikk de et straffespark som vi gjerne ville hatt VAR til å se på. En Vardeneset-spiller løp etter en høy ball inn i feltet, stusser den opp i lufta og løper Halvor rett ned. Dommer mente tydeligvis at keeper var den som var den aktive part, men videobildene viser etter vår mening at det heller burde vært blåst andre veien. 1–2 nå, og vi spilte ikke like bra som før pause.

Stian Bøe

Utligning ved Gaus

Et kvarter før slutt fikk vi i hvert fall en utligning, Børge Engesland spilte gjennom Gaus, som satte ballen forbi keeper nede i hjørnet, og da klokka skulle tikket forbi 80 minutter (den virket ikke i dag), presset vi stort. Med fire tilleggsminutter å gå på var tiden omtrent ute da Lasse Næss vant et frispark på tjue meter. Publikum ropte på Follis, men han sto i dag utenfor gjerdet, og kun et nytt comeback, eller kanskje kamp for Hånes mot Vindbjart 2, vil gi ham flere kremmerhus på Moseidmoen. Mustafa tok derimot over stafettpinnen med bravur, og satte ballen over muren og inne ved stolpen.

Stian Bøe

Her skulle historien endt, med en fortjent seier etter en spennende avslutning, men Vardeneset ville det annerledes. Et par feilvalg fra våre unge spillere ga dommerne ingen annen mulighet til å blåse i fløyta før full tid, kanskje skulle han blåst for offside, kanskje for frispark på seksten meter, men han valgte straffespark etter samtale med sin assistent. Vi mener også her at det var feil etter å ha sett situasjonen i ettertid. Også denne straffen går uansett i mål, og det ender med en sur uavgjort og to tapte poeng.