Fartsfylt helg i vente for Malin Berås

Malin Berås (30) fra Tveit er en av landets aller beste montéryttere. 100 seire har sørlandsrytteren bokført og hun har vunnet nesten hvert femte løp hun har stilt opp i så langt i karrieren.

– En av seierskandidatene

Fredag venter en luftig tur rundt Jarlsbergs 1000 meter lange travoval når Berås svinger seg opp i salen på sørlandshesten Hades Håleryd i en supersprint over 1100 meter. I 2017 vant topprytteren dette løpet sammen med Special Envoy på kruttsterke 1.09,4. Berås har høye ambisjoner også før helgens storhelg i Tønsberg.

Privat

– Hades Håleryd har vist fartsressurser utenom det vanlige i sulkyløp, så om han holder seg unna galoppen har jeg tro på at dette løpet kan bli stor underholdning for publikum. Jeg har forventninger om at han skal være en av seierskandidatene dersom han går feilfritt, melder Berås.

Topptrent og nøye med kostholdet

Selv har sørlandsrytteren gjort sin del av forberedelsene for å øke seierssjansene denne helgen. Berås legger ned mange timers trening hver eneste uke for å holde toppformen i salen.

Privat

– Jeg er alltid veldig bevisst på at formen er 100 prosent når jeg setter meg opp på hesteryggen. Jeg varierer mellom løping i ulendt terreng og økter i treningsstudio. Jeg liker meg best ute i naturen! Kjernemuskulaturen er viktig for meg. Det handler ikke om å få størst mulig muskler, men å bygge en sterk og naturlig sunn kropp. I tillegg er jeg veldig nøye med kostholdet mitt. Jeg er veganer, så det er verken kjøtt eller animalske produkter her i familien, understreker Berås.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kjæresten deltar i kjendisløp

30-åringen forventer seg også stor underholdning på lørdag når kjæresten, Mjøndalen-trener Vegard Hansen, svinger seg opp i tandemsulkyen for å delta i helgens kjendisløp på Jarlsberg.

– Det blir litt av et syn, sier Malin Berås med et smil.