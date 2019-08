Sigurdsen ble tomålsscorer mot Donn

KRISTIANSAND: Fløy vant mandagens seriekamp 4–2 mot et Donn-lag som bet bedre fra seg enn da lagene møttes for drøyt to måneder siden.

Kampen startet med et stort Fløy-overtak første ti minuttene. Bortelaget var nære ved å score etter 10 minutter da Dekovic fikk headet hardt mot mål, men Udjus i Donn-målet hadde en reaksjonsredning. Da halvtimen var spilt, satte Fløy ballen i nettet, men Naglestad ble hårfint avblåst for offside med hestehalen sin.

Donn kom mer med i kampen og det så ut til å bli målløst til pause. Men Fredriksen og Sigurdsen hadde andre planer. I det 44. minutt forserte Fredriksen i full sprint ned venstresiden før han skar inn og skjøt. Keeper måtte gi retur, Sigurdsen luktet det tidlig å kunne enkelt sette ballen i mål fra én meter. 0–1 Fløy og lagene gikk til pause.

Fakta: Kampfakta Donn – Fløy 2–4 (0–1) 3. divisjon menn avd. 3 0–1: Lasse Sigurdsen (44) 0–2: Sebastian Fredriksen (48) 0–3: Henrik Dahlum (51) 1–3: Stian Ingebrethsen (53) 1–4: Lasse Sigurdsen (66) 2–4: Kent Erik Sellæg (68) Gult kort: Marius Wigardt, Kent Erik Sellæg, Ole Marius Gundersen og Stian Ingebrethsen, Donn. Donn: Nils Fredrik Udjus, Brian Jensen, Johan Fjell Gundersen, Benjamin Torsvik, Samson Francis Clement, Marius Wigardt, Sigurd Stenersen Hagen, Ole Marius Gundersen, Marius Tronstad, Magnus Aamodt, Stian Ingebrethsen. Fløy (4-3-3): Ante Knezovic – Jone B. Kleppa, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Omar Markovic – Henrik Dahlum (Mathias Grundetjern e. 81 min.), Henrik Andersen, Christoffer Myhre – Andre R. Richstad (Magne Karlsen e. 73 min), Lasse Sigurdsen (Ole Fredrik Thorsen e. 90 min.), Sebastian Fredriksen (Jørgen Richardsen e. 86 min.).

Andreomgang startet på forrykende vis. Fløy skrudde betydelig opp under flomlysene, og etter 48 minutter satte Fredriksen inn 0–2 etter fint forarbeid av Richstad på høyrekanten. Dahlum ville også være med på festen og fyrte av et langskudd etter 51 minutter, som gikk rett i mål. Så sto det plutselig 0–3 på tavla. Donn ble tatt litt på senga, men ga absolutt ikke opp. For like etter 0–3 scoringen gikk de i angrep og Donn-spissen Ingebrethsen stusset inn et innlegg i nota og Donn reduserte, 1–3.

Svein Grundetjern

Etter 66 minutter var Fløy frampå på ny. Fredriksen holdt dribleshow på høyrekanten før han la inn til Sigurdsen. Han timet headingen perfekt og stanget inn 1–4. Men nok en gang nektet Donn å gi opp og gikk rett i angrep fra avspark. Der trillet de ball langs bakken i boksen til Fløy og Sellæg fikk til slutt satt ballen i mål fra skrått hold. 2–4 og Donn viste at de ikke ville gi fra seg lette poeng på hjemmebane.

Begge lag benyttet seg av alle fem byttene, så dommeren la til fem minutter tilleggstid. Da han så blåste i fløyta viste resultattavla 2–4 og Fløy kunne reise hjem til Øya med tre nye poeng.

Svein Grundetjern

Kommende kamp er et skikkelig toppoppgjør på Arkicon Arena, der rekruttene til Viking kommer på besøk lørdag 24. august, med kampstart klokka 15. Førsteplass mot andreplass. To lag som har scoret vanvittig mye mål denne sesongen.

Fløy topper fortsatt tabellen, nå med 42 poeng på 16 kamper. Donn ligger på niendeplass med 19 poeng.