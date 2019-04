Skyhøyt nivå venter Agder-svømmerne i Stockholm

Nivået i Stockholm Open overgår Helsinki Swim Meet og Bergen Swim Meet, som inngår i samme i den nordiske runden.

Malene Rypestøl (18) fra Team Sør/Vågsbygd, som var på seierspallen med andre- og tredjeplasser både i Helsinki og Bergen i 800m fri og 400m medley, må hente fram sitt aller beste for å nå opp i A-finalen i Stockholm. Men hun er absolutt inne i en fin trend, spesielt i 200m og 400m medley, så mye tyder på at hun kan komme med overraskelser.

Malene ble seniorsvømmer i år, da Norges Svømmeforbund har senket aldersgrensen for seniorer til 17 år/eldre hos jentene, mens guttene er seniorsvømmere fra 18 år og oppover.

Geir Thorstensen

Kompisduo slåss om medaljer

De to Team Sør/KSA-guttene Dennis Aateigen og Ole Marius Rist Jensen, som begge holder juniorklassen (18 år/yngre) ut dette året, skal slåss om medaljene på 200m rygg og 400m medley nok en gang.

Karin Håbesland

Dennis er i god framdrift igjen etter langvarig skade i albuledd, som ble operert i november, og satte ny seniorkretsrekord på 100 m rygg (59,01) i Bergen. Med seier i juniorklassen var han like over sin egen kretsrekord på 200m rygg, en øvelse han ble nordisk juniormester for halvannet år siden på Island.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Marius har de siste årene vunnet gull i junior-NM på 400m medley og 200m medley, og i Bergen var han like over langbane-persene i begge øvelser, og gikk helt til topps i juniorklassen på 400m medley.

Sara Stoebner (21) har de to siste årene svømt og trent med Oslo Idrettslag, der pappa Hans Jakob Stoebner er ansatt som sportslig leder med stor suksess. Sara har sin bakgrunn fra Vågsbygd og KSA og gjorde en fin innsats i Bergen Swim Meet, hvor hun kom seg til A-finaleplass på 100m rygg. Med en ny personlig rekord er hun med i kampen om en A-finaleplass.

Enorm fremgang

Juni Helene Iversen Refstie fra Team Sør/KSA (også hun førsteårs senior) satte tre solide langbaneperser i Bergen på brystøvelsene 50m, 100m og 200m bryst og kom med i tre B-finaler. Nivået er steintøft i brystøvelsene i Stockholm og målet må derfor være å perse nok en gang. Juni har hatt en enorm framgang de to siste årene.

Johannes Skotte Hope (20) fra Team Sør/KSA har trent knallhardt en periode og ifølge trener John Heddeland var resultatene i Bergen under pari. Han har derfor trent litt lettere de første dagene denne uka for åf å litt mer overskudd. Johannes har satt senior-kretsrekorder på 50m rygg, 50m butterfly og 100m fri de siste årene på kortbane. Løsner det for ham i Stockholm, er det en muligheter for en klar framgang fra Bergen Swim Meet.

Cathrine Emilie Fagge (17) fra Team Sør/Vågsbygd er yngste Agder-svømmer i Stockholm Open og er i fin framdrift med mål om gode plasseringer i junior-NM dette året, spesielt på rygg – øvelsene,. Hun har hatt fin framgang også i frisvømming. I Bergen perset hun i begge stilarter og svømmer seg stadig oppover årsklasselistene i Norge.