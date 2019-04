Vinner-Wayne tilbake på topp

2017 vant Wayne Brogård flest løp av samtlige varmblodshester i Norge, 14 i antallet. Med et stigende grunnlag har naturlig nok motstanden også blitt tøffere, men den Kari Anne Knutsen-trente vallaken viste under V75-omgangen på Bjerke onsdag kveld at konkurrentene fortsatt skal få en lei nøtt i knekke i sørlandshesten.

Sammen med sin faste kusk Eirik Høitomt leverte Wayne Brogård en helsvett siste 700 meter av sitt løp, og slugget seg på vinnerhesters vis forbi lederhesten i de siste stegene. Vinnertida ble rent ut strålende, 1.13,2a/2100 – ny personlig rekord for Birkeland-hesten.

Fornøyd Høitomt

– Han var imponerende god, og absolutt på topp i dag!, roste seierskusk Høitomt etter løpet.

Trener Kari Anne Knutsen hadde gått ut i fagpressen før løpet og varslet at Wayne Brogård nå virkelig var på gang, og den dyktige 49-åringen hadde virkelig sine ord i behold.

– Dette var helt fantastisk! Hesten har virket veldig fin hjemme i trening, og i tillegg har vi jo Norges beste kusk, strålte Knutsen på seremoniplass.

Stolte brødre

Det er brødrene Roar og Trygve Holtebekk fra Arendal som står bak eierpsevdonymet Solsikke Invest. Førstnevnte kunne stolt motta premiene etter løpet, mens bror Trygve måtte se løpet fra TV-kroken hjemme.

– Wayne Brogård er nok, i tillegg til Ronald Star, den beste hesten vi har hatt gjennom årene. Han var egentlig gitt opp som travhest, men vi flyttet ham til Kari Anne og etter tre måneder der fikk vi suksess. Jeg tror nok broren min hopper i sofaen hjemme nå, fortalte Roar Holtebekk med et smil.

Far og sønn Ludvig og Rune Jensen fra Tveit kunne også smykke seg som V75-vinnere onsdag. Deres høykapable hoppe, Osen Expressa, travet inn til sikker seier for sin oppasser Christina Kjenner. Osen Expressa travet et av karrierens aller beste løp, og noterte seg for en solid rekordforbedring da hun vant på 1.26,5a/2100 meter.